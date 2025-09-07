Mercedes-Benz GLC 2026 avec technologie EQ : opération séduction

Nous avons eu l’occasion d’examiner de près le Mercedes-Benz GLC 2026 avec technologie EQ lors d’un événement tenu cet été.

Le VUS GLC fait peau neuve pour 2026

Les versions, électriques et à essence, vont proposer la même signature visuelle

L’écran Hyperscreen de Mercedes va s’étendre sur toute la largeur du véhicule à bord.

La nouvelle grille rappelle les modèles des années 60 à 90.

Le VUS GLC est le produit le plus vendu de Mercedes-Benz à travers la planète. Dire que son importance est capitale pour la marque est un euphémisme. Avec ce produit, la compagnie, c’est simple, n’a pas le droit à l’erreur.

Et des erreurs, elle en a fait avec sa division électrique EQ, lancée au début de la présente décennie. La principale, elle s’est trouvée avec le design, plutôt ordinaire, et surtout, porteur d’aucune référence à l’histoire de la marque. La résultante, c’est que les consommateurs que la compagnie souhaitait séduire ne se sont pas reconnus avec ces produits.

D’où des ventes beaucoup plus faibles que prévu.

Quelque chose devait être fait.

Coup de barre

En 2021, on savait que quelque chose clochait chez Benz, et l’on a décidé de bouger. Ce qu’on devait retrouver, c’est une identité propre, une image qui allait séduire la clientèle traditionnelle de Mercedes-Benz, mais aussi la nouvelle. On vous épargne tous les détails, car ce qui compte, c’est qu’avec le nouveau GLC 2026, on retrouve une nouvelle image qui va servir les futures créations de la marque à partir de maintenant.

Et surtout, terminée la différenciation entre un modèle électrique et un autre à essence ; leur design sera très similaire, avec une signature reconnaissable à cette nouvelle grille qui nous rappelle les modèles des années 60 à 90.

Franchement, c’est réussi.

Et cette grille, elle pourra vous en mettre plein la vue avec la version haut de gamme, avec 942 pixels qui pourront être illuminés et même animés pour des séquences d’accueil et de départ. Et accompagné d’une musique, rien de moins.

Plus gros

Le GLC prend aussi du volume pour 2026. Son empattement gagne 84 mm, ce qui se traduit par des gains de 13 et de 47 mm pour les jambes, à l’avant et à l’arrière, respectivement. Le coffre va proposer une capacité de 570 litres, et l’on aura droit à 1740 litres avec les sièges arrière rabattus. À l’avant, un espace de chargement de 128 litres sera même accessible.

Le format du modèle est reconnaissable, mais sa signature est différente. Notez aussi cette ligne de toit plongeante à l’arrière ; elle procure des gains en matière d’aérodynamisme.

À bord

Un autre choc vous attend à bord. Avec la version haut de gamme, Mercedes-Benz pousse la technologie de son GLC 2026 à fond avec un écran de 39,1 pouces de largeur, soit celle de tout le véhicule. L’Hyperscreen va proposer une panoplie de fonctions et d’ambiance, ainsi qu’un niveau de personnalisation élevé. Avec les deux modèles d’entrée de gamme, on va plutôt retrouver une configuration à trois écrans ; 10,3 pouces devant le conducteur, puis 14,0 pouces pour la console centrale et l’espace devant le passager.

Un toit panoramique composé de neuf sections pouvant être individuellement réglées sur la transparence ou l’opacité va offrir plus de flexibilité pour laisser passer la lumière. Avec la version plus huppée, vous pourrez même équiper ce toit de 162 étoiles pouvant être éclairées, pour avoir l’impression de regarder un ciel immaculé en tout temps.

Mercedes-Benz va même offrir, à travers toutes les options possibles pour les matériaux et les finitions, un habitacle végane, certifié par la Vegan Society.

Batterie et recharge

Enfin, pour la batterie du Mercedes-Benz GLC 2026, la compagnie parle d’une unité dont la capacité utilisable sera de 94 kWh. La puissance des moteurs électriques, chiffrée à 360 kW, devrait se traduire par une capacité de 487 chevaux, mais tout sera à confirmer. La compagnie parle d’un 0-100 km/h en 4,3 secondes.

Quant à l’autonomie, la donnée officielle est de 713 km sur le cycle européen WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure), qui est plus généreux que celui de l’EPA (Environmental Protection Agency) qui est en vigueur sur notre marché. Considérant que la différence est d’environ 22 % à 25 %, ça devrait se traduire par quelque chose autour de 550 km chez nous.

Pour la recharge, la capacité sera à 330 kW, ce qui est intéressant. Toujours sur le cycle WLTP, la compagnie mentionne que 10 minutes suffiront pour retrouver 303 km (donc autour de 240 km chez nous).

Au risque de se répéter, tout est à confirmer, car les détails entourant la gamme canadienne sont à venir. Le GLC 2026 est attendu au début de l’année prochaine.

Conclusion

Quantité d’autres éléments seront à décortiquer concernant ce modèle, dont le communiqué de presse faisait 29 pages. Le système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) de la quatrième génération, de même que les services d’intelligence artificielle de Microsoft et de Google, promet une interaction encore plus facile avec le véhicule. La sécurité sera aussi poussée à un autre niveau, tout comme les capacités de régénération avec le freinage.

Bref, plus d’informations vous seront communiquées lorsque nous aurons l’occasion de faire l’essai du modèle.

Ce qu’on peut vous dire, c’est que ça promet. Cela dit, c’est la clientèle qui déterminera si cette opération charme de Mercedes-Benz sera un succès.