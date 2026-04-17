Sondage Léger sur la réputation 2026 : Toyota atteint le 6e rang tandis que Tesla affiche l’un des plus forts reculs

Léger réalise une étude sur la réputation des marques au Québec et au Canada chaque année.

Toyota est le constructeur automobile ayant la meilleure réputation, se classant 6 e au Canada et 8 e au Québec.

Tesla est le constructeur ayant subi le plus fort recul en 2026, perdant 52 positions pour terminer au 424e

La firme de sondage Léger procède chaque année depuis près de 30 ans à une étude sur la réputation des marques au Québec et au Canada.

Les résultats de l’édition 2026 viennent d’être publiés, et bien que seuls les top 10 et les plus grands mouvements soient disponibles au public, deux données nous intéressent.

Effectivement, trois constructeurs automobiles sont mis de l’avant, deux de façon positive et l’autre beaucoup plus négativement.

Sans surprise, Toyota figure dans les top 10 québécois et canadiens, se hissant au 8e et 6e rang respectivement.

Bien que les raisons expliquant ce classement ne soient pas connues, Toyota bénéficie d’une solide réputation en termes de fiabilité et d’une grande popularité au niveau des ventes, ce qui place forcément son nom au sommet de la liste de bien des consommateurs.

Par ailleurs, la position de Toyota en tant que plus grand constructeur automobile en termes de production canadienne, grâce à ses trois usines implantées en Ontario, peut lui avoir fait gagner des points face à ses rivaux en cette période où les Canadiens sont plus patriotiques en raison de la relation tendue avec les États-Unis.

Chose intéressante, le constructeur japonais semble sur une lancée, puisqu’il s’était classé 10e au Québec et au Canada en 2025 et ne figurait même pas au top 10 en 2024, terminant 17e au Québec.

Ce n’est pas tout pour Toyota, puisque la compagnie figure aussi au palmarès des meilleurs employeurs au Canada, c’est-à-dire les marques pour lesquelles le plus de répondants voudraient travailler.

En effet, Toyota est classé comme étant le 5e meilleur employeur au Québec, soit un rang de moins que sa performance de l’année dernière au classement canadien.

C’est ici que l’on retrouve aussi notre second constructeur automobile de l’étude 2026, puisque Honda s’est hissée au 8e rang des meilleurs employeurs selon les Québécois.

Honda dispose aussi de trois usines au Canada, toutes réparties sur un site de 890 acres à Alliston, en Ontario.

Les facteurs qui influencent la réputation d’employeur d’une compagnie sont sa notoriété, sa réputation globale, ainsi que la qualité perçue du traitement de ses employés.

Les nouvelles sont beaucoup moins encourageantes pour Tesla, par contre, puisque la troisième marque automobile ayant été mise de l’avant dans l’étude Réputation 2026 ne figure dans aucun top 10.

En fait, Tesla n’a été mentionné qu’en raison de sa contre-performance notoire, qui l’a vu chuter de 52 positions pour atteindre le 424e rang du classement global. C’est d’autant plus alarmant que l’entreprise américaine avait déjà connu un recul important en 2025.

Cette dégringolade de la réputation de la marque est majoritairement attribuable à la perception négative d’Elon Musk, PDG de Tesla, qui était très proche de l’administration Trump pendant plusieurs mois l’an dernier.

Cela se reflète également dans les ventes de la marque, qui ont diminué de 84% au Québec entre 2024 et 2025.

Dans son ensemble, le secteur automobile a vu sa réputation augmenter d’un point en 2026, suivant une augmentation de 4 points en 2025.

Un retour à la normal en termes de disponibilité des véhicules après la pandémie ainsi que l’arrivée prochaine de nouveaux modèles électriques plus abordables pourraient expliquer cette légère amélioration de la réputation de l’industrie.

L’étude Réputation 2026 a recueilli les opinions de 38 000 Canadiens, dont 17 000 Québécois.

Source : Léger