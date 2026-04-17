Tesla ajoute une clause de non-revente aux dernières éditions Signature des Model S et Model X

Les modèles Signature Edition, produits à 350 exemplaires, s’accompagnent de pénalités financières, de contrôles sur la revente et de conditions de propriété non transférables pendant un an

Tesla interdit aux propriétaires des Model S et Model X Signature Edition de revendre leur véhicule durant la première année.

Une revente hâtive peut entraîner une pénalité de 50 000 $US et compromettre l’admissibilité à de futurs achats chez Tesla.

Les 350 derniers exemplaires arrivent avec une présentation exclusive, mais les principaux avantages logiciels et de recharge demeurent non transférables.

Les derniers Model S et Model X Signature Edition de Tesla seront assortis d’une condition de propriété stricte : les acheteurs devront signer une entente de non-revente avant la livraison. La politique s’applique uniquement à cette série d’adieu limitée à 350 véhicules et vise à limiter la revente spéculative des éditions finales. Nous présumons que Tesla croit qu’ils seront très convoités et veut empêcher les propriétaires de tirer profit des véhicules.

En vertu de cette entente, les propriétaires ne peuvent pas vendre ni tenter de vendre le véhicule durant la première année suivant la livraison. Si un acheteur contrevient à cette condition, Tesla affirme qu’elle peut réclamer des dommages-intérêts liquidés de 50 000 $ US ou la valeur reçue lors de la vente ou du transfert, selon le montant le plus élevé. L’entreprise se réserve également le droit de refuser de futures ventes de véhicules aux acheteurs qui enfreignent les modalités.

Les documents de commande de Tesla prévoient également un processus pour les propriétaires qui doivent vendre plus tôt pour une raison légitime et imprévue. Dans ces cas, le client doit en aviser Tesla par écrit. Le constructeur obtient alors un droit de premier refus et peut racheter le véhicule au prix d’achat initial, moins 0,25 $ US par mille parcouru et des déductions pour une usure normale et raisonnable. Toute vente à un tiers exige le consentement écrit de Tesla.

Le programme Signature Edition couvre 250 exemplaires du Model S et 100 exemplaires du Model X. Les deux sont fondés sur les versions Plaid au sommet de la gamme et se distinguent par des détails esthétiques exclusifs, dont une peinture rouge grenat et des accents dorés sur les emblèmes. La version Model S Plaid reçoit aussi des étriers de frein à accents dorés. Le prix est estimé à environ 159 000 $ US, et les véhicules comprennent un ensemble Luxe avec plusieurs avantages de propriété regroupés.

Certains de ces avantages prennent fin avec le premier propriétaire. La conduite autonome intégrale à vie (supervisée), la recharge Supercharging gratuite et la connectivité Premium ne sont pas transférables lorsque le véhicule change de mains. Les plans d’entretien et de protection des pneus sont transférables, mais les principaux avantages logiciels et de recharge ne suivent pas la voiture jusqu’au deuxième acheteur, ce qui réduit vraisemblablement la valeur de revente et possiblement l’intérêt envers ces dernières versions.

Cette production limitée constitue le chant du cygne des deux produits les plus anciens de Tesla. L’entreprise a mis fin aux commandes personnalisées des Model S et Model X à la fin de mars, tandis que le reste de l’inventaire standard est en cours d’écoulement.

Les livraisons des véhicules Signature Edition devraient commencer en mai 2026, au moment où Tesla prévoit aussi un arrêt de production souligné de façon officielle. La fin de ces deux appellations devrait libérer de la capacité à l’usine de Fremont pour d’autres projets, y compris la production du robot humanoïde Optimus.

Il n’est pas encore clair si les véhicules Signature Edition seront offerts au Canada; toutefois, le site canadien de Tesla affiche bien ces modèles.

Source: not a tesla app