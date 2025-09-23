L’IA rencontre la circulation urbaine : Nissan teste le ProPILOT nouvelle génération à Tokyo

Le ProPILOT activé par l’IA fera ses débuts sur certains modèles Nissan au Japon avec une intégration complète des capteurs d’ici 2027.

Le ProPILOT de nouvelle génération de Nissan utilise l’IA et le LiDAR pour l’assistance en conduite urbaine complexe.

L’IA incarnée de Wayve interprète les scènes de circulation complètes afin de permettre un contrôle adaptatif en temps réel du véhicule.

Le système sera lancé sur certains véhicules destinés au marché japonais à partir de l’année fiscale 2027 de Nissan.

Nissan a commencé les démonstrations en conditions réelles de son système avancé d’aide à la conduite ProPILOT de nouvelle génération, avec l’intention de lancer la technologie au Japon d’ici l’exercice 2027. Pour ceux qui croient que Tesla a une longueur d’avance, il semblerait que la technologie de Nissan soit encore plus avancée.

Les démonstrations réalisées dans le centre de Tokyo utilisaient des prototypes du Nissan Ariya entièrement électrique. Les véhicules intègrent un logiciel d’intelligence artificielle développé par la société britannique Wayve avec la technologie exclusive Ground Truth Perception de Nissan, alimentée par un ensemble de capteurs incluant un LiDAR de nouvelle génération.

Le futur système ProPILOT est conçu pour soutenir la conduite dans des environnements urbains complexes. Les véhicules de test sont équipés de 11 caméras, de cinq radars et d’un capteur LiDAR haute résolution monté sur le toit, afin d’offrir une compréhension complète de l’environnement, notamment dans des conditions de vitesse élevée ou de faible luminosité.

Le logiciel AI Driver de Wayve utilise une IA incarnée pour interpréter les données des caméras et prédire l’évolution des scènes de circulation. Le système est entraîné à conduire comme un conducteur expérimenté, avec la capacité de réagir rapidement aux changements des conditions routières ou de circulation. Contrairement aux systèmes classiques qui réagissent à des objets isolés, le logiciel de Wayve évalue l’ensemble des scénarios de conduite, permettant une navigation plus fluide dans des environnements dynamiques.

Le ProPILOT 2.0 de nouvelle génération constitue une étape vers une automatisation améliorée; toutefois, il conserve la classification SAE Niveau 2, ce qui exige une supervision du conducteur et la possibilité de reprendre immédiatement le contrôle manuel si nécessaire.

Eiichi Akashi, directeur technologique de Nissan, a déclaré que le système est conçu pour améliorer la sécurité en s’adaptant à des conditions de circulation de plus en plus complexes et en simulant les compétences d’un conducteur expérimenté. Le système sera déployé sur certains modèles de grande série destinés au marché japonais à partir de 2027.