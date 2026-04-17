Nissan donne un avant-goût d’un concept tout-terrain costaud avant ses débuts à Pékin

Le plus récent aperçu de Nissan pour Pékin pointe vers un concept tout-terrain électrifié et un second véhicule d’exposition axé sur la technologie.

Nissan dévoilera deux véhicules concepts au Salon de l’auto de Pékin le 24 avril 2026.

Le concept tout-terrain se distingue par une suspension surélevée, des feux auxiliaires et des pneus tout-terrain.

La Chine demeure au cœur du développement des VNE (véhicules nouveaux énergie) et de la planification des exportations de Nissan.

Nissan a publié un premier aperçu de deux véhicules concepts qui doivent apparaître au Salon de l’auto de Pékin 2026. Le VUS tout-terrain à l’allure robuste attire le plus l’attention. L’image aguiche montre un véhicule au profil carré, avec une garde au sol surélevée, de gros pneus tout-terrain au dessin agressif et plusieurs accessoires extérieurs qui laissent croire à une vocation axée sur les sentiers.

Au cas où certains penseraient qu’il s’agit du Xterra promis, ce n’est pas le cas. Ce n’est pas non plus un nouveau Patrol, puisque la génération actuelle a été lancée il y a moins de deux ans.

L’équipement visible comprend des feux auxiliaires sur le capot et le toit, des feux de gabarit sur les ailes, ainsi qu’un porte-bagages de toit, possiblement repliable et pouvant se transformer en une forme de tente. Le pare-chocs avant semble aussi avoir été dessiné pour améliorer l’angle d’approche, en accord avec l’importante garde au sol.

Nissan n’a divulgué aucun détail technique, mais l’orientation actuelle de la gamme de produits de l’entreprise laisse croire qu’une forme de propulsion électrifiée est probable. Cela pourrait vouloir dire un système hybride rechargeable ou un véhicule entièrement électrique. La présence de rétroviseurs latéraux conventionnels, plutôt que d’unités remplacées par des caméras, pourrait indiquer que le design est proche d’un début de production.

Le traitement de l’éclairage avant est particulièrement notable. Cinq éléments rectangulaires illuminés rappellent la camionnette Frontier Pro hybride rechargeable introduite en Chine l’an dernier. Nissan n’a pas indiqué si le nouveau concept de VUS partage une architecture, des composants ou des thèmes de design avec ce camion, mais le lien visuel est difficile à ignorer.

Le Frontier Pro lui-même est important parce qu’il a été développé avec Dongfeng en Chine plutôt qu’en tant que programme Nissan entièrement autonome. Ce modèle de partenariat pourrait fournir un indice sur la façon dont Nissan entend accélérer son développement dans l’un de ses marchés les plus concurrentiels tout en maîtrisant les coûts.

Le second concept aperçu dans l’image aguiche semble être un multisegment compact ou une hatchback. Sa signature lumineuse avant rappelle le plus récent langage stylistique de la Leaf, mais avec une partie avant plus droite.

Nissan a indiqué que les véhicules développés en Chine pourraient servir les marchés d’exportation. Le Frontier Pro doit être lancé au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, tandis que la berline électrique N7 est également prévue pour d’autres marchés mondiaux.

Tous les détails sur les deux nouveaux concepts devraient être connus lorsque Nissan les dévoilera à Pékin le 24 avril 2026.

Source: motor1