Des clients immortalisent leur chien bien-aimé dans une Rolls-Royce Spectre Bailey Bespoke

Peinte sur mesure, fabriquée à la main et inspirée par un animal de compagnie familial, la Spectre Bailey illustre la personnalisation Bespoke.

La Spectre Bailey comprend un portrait en marqueterie de 180 pièces représentant le croisement Labrador–Golden Retriever des clients.

Des teintes de peinture personnalisées s’inspirent du pelage du chien et son empreinte de patte apparaît en marqueterie et sur des garnitures gravées.

Commandée par l’entremise du Private Office New York de Rolls-Royce pour des clients américains de longue date.

Rolls-Royce Motor Cars a littéralement « laissé sortir le chien », en présentant la Spectre Bailey, une commande Bespoke unique en son genre créée pour un couple de clients de longue date aux États-Unis. Le véhicule rend hommage à leur chien Bailey, un croisement Labrador–Golden Retriever, et a été conçu par l’entremise du Private Office de New York, un espace de commande accessible uniquement sur invitation.

L’extérieur de la Spectre Bailey arbore une finition bicolore conçue exclusivement pour ces clients. La carrosserie principale est peinte en Crystal Fusion sur Beautiful Bailey, une teinte douce inspirée du pelage de l’oreille de Bailey. La partie supérieure brille en Crystal Fusion, une nuance iridescente qui change subtilement selon la lumière. Une ligne de coachline peinte à la main sur l’épaulement comprend une reproduction précise de l’empreinte de patte de Bailey en or rose, la même couleur utilisée pour l’ornement Spirit of Ecstasy.

À l’intérieur, l’habitacle est habillé de cuir Moccasin et Crème Light, rehaussé de tons Dark Spice et Casden Tan. Les boiseries sont réalisées en placage de noyer royal à haute brillance. La pièce maîtresse de l’intérieur est un portrait en marqueterie détaillé de Bailey, intégré à la cascade entre les sièges arrière. Créée sur une période de quatre mois, l’œuvre comprend plus de 180 pièces de placage individuelles. Neuf essences naturelles ont été utilisées pour représenter 22 teintes distinctes de bois, dont quatre matériaux encore jamais employés par Rolls-Royce : Purple Heart, Tulipwood, Louro Faia et Pear.

Le tableau de bord côté passager présente un autre hommage en marqueterie : une reproduction précise de l’empreinte de patte de Bailey. Ce motif est également gravé sur les plaques de seuil en or rose visibles dans les bas de portières.

La Spectre Bailey a été commandée comme un hommage durable à un compagnon et reflète l’étendue des possibilités de personnalisation offertes par le Rolls-Royce Bespoke Collective.