L’effeuillage de la nouvelle Toyota Corolla débute pour le Japan Mobility Show

L’histoire de la 13e génération de la voiture la plus populaire de tous les temps est sur le point de débuter avec la présentation d’un concept de la Toyota Corolla au Japan Mobility Show.

Le concept sera la base de la 13e génération de la Toyota Corolla

Le concept vient avec une électrification plus poussée que juste hybride

La nouvelle génération de la Toyota Corolla est attendue pour 2027

Une nouvelle génération de Toyota Corolla est toujours un évènement extrêmement important. Pourquoi? C’est bien simple, cette gamme de voitures est la plus vendue de tous les temps avec un total de plus de 50 millions d’unités. Dans le cadre du Japan Mobility Show, Toyota va présenter un véhicule concept qui sera précurseur de la 13e génération de la Corolla. L’occasion est parfaite. En présentant le concept en 2025, nous verrons la version de production en cours d’année 2026, ce qui coïncidera avec les 60 ans de la Corolla.

« To You, Toyota »

Ce concept, dévoilé à travers la campagne « To You, Toyota », donne le ton à une transformation majeure pour la compacte japonaise. Dès le premier regard, on comprend qu’il ne s’agit pas d’une simple évolution de la 12e génération : c’est une refonte complète qui apporte une touche de sportivité rarement vue sur la Corolla.

La première impression est celle d’une voiture plus élancée, plus affûtée, à mi-chemin entre la berline et le coupé quatre portes. Les proportions sont nettement plus dynamiques, avec un capot court.

À la silhouette, une ceinture de caisse ascendante et un profil aérodynamique rappellent les véhicules électriques les plus récents du constructeur.

Les ailes avant accueillent un port de recharge intégré dans une découpe verticale sous les rétroviseurs, signe que cette Corolla du futur pourrait bien être 100 % électrique. Les flancs sculptés, la ligne de fenêtres descendante et les poignées de porte traditionnelles témoignent d’un souci d’équilibre entre modernité et accessibilité.

Une interprétation raffinée du design « marteau »

À l’avant, Toyota pousse plus loin son thème de design “tête de marteau”, avec une signature lumineuse horizontale qui traverse toute la largeur du véhicule. Les phares à DEL en bande continue s’unissent à des éléments verticaux intégrés pour créer une expression à la fois sérieuse et futuriste. La calandre traditionnelle disparaît au profit d’une prise d’air discrète dans le pare-chocs et d’une ouverture subtile à la base du pare-brise, optimisant ainsi le flux d’air.

Un arrière inspiré de la IONIQ 6

Le design arrière reprend cette philosophie de simplicité fonctionnelle. Le becquet de type “ducktail” s’intègre naturellement à la chute du toit. Sur ce point, on voit une inspiration de la Hyundai IONIQ 6. Même inspiration pour les feux arrière à DEL sur toute la largeur qui affichent un motif en pixels très actuel. Le mot « Corolla » est désormais inscrit en toutes lettres au centre du hayon, soulignant la fierté du nom. Le pare-chocs, travaillé en relief, accueille la plaque d’immatriculation au centre pour un équilibre visuel parfait.

Une nouvelle ère pour la Corolla

Aucune donnée technique n’a encore été révélée, mais tout porte à croire que ce concept annonce une nouvelle génération électrifiée, peut-être même une Corolla entièrement électrique. Ce serait un pas logique après le virage stylistique réussi de la Prius, qui a redéfini la perception du design Toyota. Nous sommes probablement à l’aube de la première Corolla électrique, un jalon dans l’histoire automobile.