Lexus LS Concept : quand la berline phare devient un minivan électrique à six roues

Lexus va étonner le monde tout entier avec la présentation de la sucession de la berline LS, une fourgonnette électrique de très grand luxe à 6 roues. Oui, 6 roues.

Le LS Concept est une réinterprétation audacieuse du porte-étendard de Lexus, adoptant cette fois une carrosserie de fourgonnette.

Il propose six roues, une motorisation entièrement électrique et un habitacle spacieux à trois rangées.

Akio Toyoda confirmé que l’équipe prenait le projet au sérieux pour une production éventuelle.

Le retour inattendu d’un nom mythique

Il y a à peine quelques semaines, Lexus annonçait la fin de la production de la LS, sa légendaire berline de luxe. Mais, comme l’aurait dit Mark Twain, « les rumeurs de sa mort ont été grandement exagérées ».

La marque ressuscite aujourd’hui le nom LS non pas pour une nouvelle berline classique, mais pour un concept des plus étranges : une fourgonnette électrique à six roues et trois rangées de sièges.

Ce virage marque une rupture complète avec la tradition. L’élégance formelle et discrète de la LS d’antan laisse place à une approche futuriste, provocante.

Six roues et un message clair

Ce n’est pas d’hier que Lexus produit des fourgonnettes, en effet, la LM est vendue depuis déjà plusieurs années. L’aspect le plus déroutant n’est pas tant son apparence que son ambition. Lexus envisage réellement d’en faire un véhicule de production, même si de nombreuses étapes de développement restent à franchir.

L’aguiche officielle, intitulé « Discover », annonce une nouvelle ère pour Lexus. On y distingue le profil du LS Concept, doté d’un jeu de grandes roues avant et de deux paires plus petites à l’arrière. Sa silhouette monocoque évoque une fourgonnette futuriste, avec des porte-à-faux quasi inexistants et un empattement très long. Il semble d’ailleurs plus imposant que le Lexus LM, lui-même dérivé des Toyota Alphard/Vellfire.

À l’extérieur, on note la présence de feux verticaux à DEL à l’avant et à l’arrière, s’étirant jusque sur les flancs, ainsi qu’une ailette de toit illuminée. Les portes coulissantes dévoilent un habitacle baigné d’une douce lumière ambiante, organisé en trois rangées de deux sièges. Et 6 roues illuminées!

Plus qu’un simple exercice de style

Une fourgonnette à six roues pourrait sembler extravagante, mais le président Akio Toyoda insiste : ce concept n’est pas un caprice de designer. Il rappelle qu’il y a deux ans, il avait lancé un défi à ses équipes :

« Si vous considérez la LS comme une voiture électrique de chauffeur, ne pourrait-elle pas devenir un nouveau pilier de Lexus, avec une configuration que personne n’a encore imaginée? Lexus ne copie personne, c’est notre devise. La LM est une évolution de l’Alphard, mais… peut-on aller plus loin, ou créer une toute nouvelle forme? »

Ce bolide se veut une réplique directe à la future Maybach qui naitra de nouvelle génération de fourgonnette que Mercedes-Benz a présentée il y a quelques mois. Dans tous les cas, l’objectif est de redéfinir la notion de grand luxe pour le transport de VIP. Plus que jamais, les constructeurs automobiles veulent réellement offrir l’expérience « Première Classe » des grands avionneurs. Avec les Mercedes-Maybach et la future Lexus LS revue et repensée, on excèdera même les plus caprices des plus exigeants.

De « Luxury Sedan » à « Luxury Space »

Historiquement, le LS signifiait Luxury Sedan. Désormais, Toyoda lui donne une nouvelle signification : Luxury Space. L’objectif est de créer une expérience de luxe spatiale, lumineuse et raffinée, même avec six passagers à bord. Interrogé sur la possibilité d’une mise en production, Toyoda a d’abord répondu :

« Non, je ne suis pas certain qu’ils puissent y arriver pour le moment. » « Ce n’est pas pour demain, mais tout le monde y croit sérieusement. Je suis convaincu que cela se réalisera. »

Les principaux défis concernent le silence de roulement, le confort et la faisabilité routière d’un véhicule à six roues. Lorsqu’on a demandé si cela impliquait un système 6 roues motrices, le chef du design a simplement répondu : « Peut-être. »

Akio Toyoda a aussi déclaré vouloir mettre fin à la calandre en sablier, symbole du design Lexus depuis plus d’une décennie : « Elle n’a plus de potentiel d’évolution. »

L’équipe cherche désormais à intégrer ce motif dans l’ensemble de la carrosserie, amorçant un nouveau langage stylistique pour la marque. Un geste fort considérant toute la polémique qui a entouré la fameuse calandre en sablier.

Une présentation au Japan Mobility Show 2025

C’est au Japan Mobility Show 2025 que Lexus dévoilera officiellement le concept de son nouveau modèle, le LS. Reste à voir si la marque pourra transformer ce prototype en remplaçant viable de la LS actuelle, dont la production devrait s’arrêter l’an prochain. Même si le projet voit le jour, son succès dépendra des marchés. Les fourgonnettes de luxe dominent en Asie (notamment au Japon et en Chine), mais en Amérique du Nord, elles demeurent limitées à la vie de famille. La question se pose également pour le Lexus LM, déjà positionné comme fourgonnette haut de gamme.