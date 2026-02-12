Lexus dévoile les prix de sa berline ES 2026

Un peu plus de trente-cinq ans après ses débuts (et ceux de Lexus), la berline ES fait peau neuve en 2026 et, pour l’occasion, elle vient marquer un autre jalon dans l’histoire de la compagnie. En effet, la huitième génération devient le premier modèle de l’entreprise à offrir simultanément des configurations hybrides et électriques, établissant ainsi un pont entre le présent et l’avenir électrifié de la division de luxe de Toyota.

Deux solutions s’offrent à l’acheteur : l’hybridité ou l’électricité.

La Lexus ES en est à une huitième génération

Au lancement de Lexus au Canada en 1990, la Lexus ES était de la partie.

Sous le capot : trois solutions mécaniques

La nouvelle ES se décline en trois motorisations réparties en deux approches distinctes. D’abord, la ES 350h, l’approche hybride que l’on connaît bien grâce à la présence d’un moteur 4-cylindres de 2,5 litres accompagné d’un système hybride amélioré. Concrètement, Lexus introduit ici le système eAxle qui intègre l’unité de contrôle de puissance et la boîte-pont dans un ensemble plus compact et plus léger. Le rouage intégral est de série avec cette variante.

Pour ce qui est des versions électriques, on retrouve en premier lieu la ES 350e qui livre 221 chevaux et promet une autonomie estimée à 480 km. Ce modèle est à traction. Pour ceux qui souhaitent le rouage intégral, il faudra se tourner vers la ES 500e AWD qui vient proposer une cavalerie de 338 chevaux et le système Direct4 qui ajuste en permanence la répartition du couple entre les quatre roues selon les conditions de conduite.

Une gamme de prix étalée

C’est en décembre dernier que nous avons eu l’occasion de découvrir la nouvelle Lexus ES 2026 lors d’un événement tenu à Vancouver. Ce qui nous manquait à ce moment, c’était la fourchette de prix, ainsi que plus de détails sur les variantes qui allaient figurer au catalogue. Lexus vient d’apporter les précisions attendues à ce chapitre.

Examinons le tout de façon concise.

Lexus Canada annonce la présence de 12 configurations distinctes de son modèle. Voilà qui démontre à quel point elle compte sur lui. La version hybride servant de porte d’entrée sera proposée à partir de 59 900 $ en version ES 350h AWD Signature. Les variantes ES 350h Premium et ES 350h Premium+ vont suivre à 62 590 $ et à 66 560 $.

Vient ensuite la première variante électrique, la 350e, celle à deux roues motrices. Elle sera livrable en cinq versions, soit Signature (62 525 $), Premium (63 990 $), Luxe (71 565 $), Luxe+ (73 940 $) et Exécutif VIP (77 970 $).

Vont fermer la marche les quatre déclinaisons 500e AWD, soit Signature (65 525 $), Premium (66 990 $), Luxe (74 565 $) et Luxe+ (77 135 $).

L’équipement, selon la version

Il serait ennuyeux de vous décrire l’équipement de chacune des versions, mais nous pouvons quand même dresser un portrait selon les niveaux de finition qui sont très similaires pour chaque modèle.

Ainsi, avec la variante Signature, on retrouve des roues en alliage de 19 pouces, un toit panoramique en verre, des sièges avant chauffants et ventilés à huit réglages, la sellerie NuLuxe, un volant chauffant et un système de climatisation à deux zones. L’interface multimédia de Lexus prend forme sur un écran tactile de 14 pouces, accompagné d’un écran multifonction de 12,3 pouces devant le conducteur.

La version Premium enrichit l’équipement avec l’alerte de circulation transversale avant, l’assistance dans les embouteillages, l’aide au changement de voie et le système intuitif d’aide au stationnement avec freinage automatique.

Les variantes Luxe et Luxe+ ajoutent, entre autres, des portières à fermeture douce, une sellerie semi-aniline, des accents en bambou superposés à l’intérieur des portières, une chaîne audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs, l’affichage tête-haute et un rétroviseur intérieur à affichage numérique. La version Luxe+ se laisse remarquer avec ses roues de 21 pouces.

Enfin, avec le modèle Exécutif VIP, qui en est à une première apparition au sein de la famille ES, on parle d’une solution plus exclusive qui propose des sièges arrière offrant le massage, des places chauffantes et ventilées, un système de climatisation à trois zones, une banquette arrière inclinable avec un repose-pieds du côté passager, de même qu’un hayon qui s’ouvre automatiquement lorsqu’on passe le pied sous le véhicule.

Cette présentation est très sommaire ; nous en convenons, mais nous aurons l’occasion de revenir avec plus de détails lorsque le lancement du modèle aura lieu et que nous en aurons pris le volant. La Lexus ES 2026 est attendue chez les concessionnaires de la marque au printemps.