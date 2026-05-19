Les ventes de véhicules électriques au Canada ont bondi de 83 % en mars, ce qui en fait le meilleur mois de vente depuis décembre 2024

21 547 véhicules électriques ont été vendus au Canada en mars 2026.

Cela représente une augmentation de 83 % par rapport au mois précédent et de 75 % d’une année sur l’autre.

Le retour de la subvention fédérale, la réduction de l’écart de prix entre les VÉ et les voitures à essence, ainsi que la hausse du coût du carburant peuvent expliquer cela.

Après avoir chuté en 2025, les ventes de véhicules électriques semblent revenir à leurs niveaux antérieurs au Canada, mars 2026 étant leur meilleur mois de vente depuis décembre 2024.

En effet, 21 547 véhicules électriques ont été vendus à travers le pays au cours de ce mois, ce qui a marqué une hausse impressionnante de 83 % par rapport au mois précédent, et un bond tout aussi important de 75 % par rapport à mars 2025.

Ce retour au succès après une année décevante peut s’expliquer par un certain nombre de facteurs, parmi lesquels le retour de la subvention fédérale pour les VÉ en février de cette année.

Depuis lors, les acheteurs canadiens ont pu bénéficier d’un rabais gouvernemental de 5 000 $ sur les véhicules électriques dont le prix est inférieur à 50 000 $ ou qui sont fabriqués au Canada.

Bien que seule la Dodge Charger Daytona soit à la fois entièrement électrique et fabriquée au Canada, un certain nombre de nouveaux VÉ d’entrée de gamme ont été lancés au cours des derniers mois, et les constructeurs automobiles ont réduit les prix de certains de leurs modèles existants pour s’assurer qu’ils soient admissibles aux conditions du nouveau programme d’incitation, qui remplace le rabais plus permissif offert jusqu’en janvier 2025.

L’ajout de nouveaux modèles électriques dont les prix se situent dans la fourchette inférieure du marché a probablement aidé les ventes en soi, car il a contribué à amener le prix de transaction moyen des véhicules électriques à parité avec celui de l’ensemble des véhicules neufs vendus au Canada au cours du premier trimestre de 2026.

Le coût restant un facteur important dans le choix entre les véhicules à combustion et les véhicules électriques pour la plupart des acheteurs, la réduction de l’écart monétaire entre les deux types de motorisation favorisera les véhicules électriques grâce à leurs coûts de possession inférieurs.

À ce propos, les coûts d’utilisation moins élevés des véhicules électriques sont devenus particulièrement attrayants au cours du dernier mois ou deux, alors que les prix du carburant ont grimpé rapidement en raison de la fermeture du détroit d’Ormuz.

Puisque les prix du carburant devraient continuer à grimper pendant un certain temps et que le rabais fédéral pour les VÉ doit rester à 5 000 $ jusqu’à la fin de l’année, nous pourrions voir les véhicules électriques faire un retour complet au Canada, avec des ventes atteignant et peut-être dépassant leurs niveaux records de 2024.

Il est important de mentionner que la part de marché des VÉ est encore à la traîne, car mars 2026 a été un bon mois pour les ventes de tous les types de véhicules.

Par conséquent, les véhicules électriques ont représenté environ 12 % de tous les véhicules neufs vendus dans le pays au cours de ce mois, ce qui est encore assez loin du chiffre de 18 % atteint en septembre et décembre 2024.

Pour rappel, les objectifs gouvernementaux de vente de VÉ, aujourd’hui abandonnés, visaient une part de marché de 20 % pour les VÉ en 2026, avant d’interdire définitivement les nouveaux modèles à combustion en 2035.

Source : Radio-Canada