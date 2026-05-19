Le nouveau système multimédia Lexus introduit une nouvelle génération de l’interface Lexus

La Lexus ES 2026 introduit une plateforme multimédia mise à jour avec des affichages personnalisables, une assistance vocale intégrée, des outils de recharge pour véhicules électriques et un enregistreur vidéo de série.

Lexus lancera sa version améliorée du système Interface sur la berline ES 2026.

L’enregistreur Drive Recorder de série utilise les caméras extérieures pour sauvegarder des séquences vidéo à bord.

Les modèles électriques ajoutent des horaires de recharge, le routage EV et des outils de planification d’autonomie.

Lexus lancera une version améliorée de son système multimédia Lexus Interface avec la nouvelle ES 2026, ajoutant de nouvelles options de personnalisation, des fonctions vocales intégrées, des affichages de navigation, des outils de recharge et des fonctions de divertissement.

Le système mis à jour fonctionne à travers l’écran tactile de 14 pouces de série de la ES. L’interface utilise une puissance de calcul accrue afin d’améliorer les temps de réponse, tandis qu’un écran d’accueil redessiné permet aux conducteurs d’organiser des widgets pour la navigation, les modes de conduite, l’audio, les appareils connectés et la météo.

Un nouveau menu Quick Control est situé dans le coin supérieur droit de l’écran. Il donne accès aux réglages courants, notamment le Bluetooth, la luminosité et les modes d’affichage, ainsi qu’à des raccourcis pour configurer les fonctions avancées d’aide à la conduite. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont de série.

L’assistant vocal bénéficie maintenant d’une capacité intégrée pour des réponses plus rapides. Les conducteurs peuvent utiliser des commandes comme « Bonjour Lexus », ou « Okay Lexus » pour ajuster l’audio, modifier les réglages de climatisation, vérifier l’autonomie estimée, poser des questions d’arithmétique de base et bien plus encore.

Pour la première fois avec Lexus Interface, la navigation peut apparaître en plein écran dans l’affichage multi-information derrière le volant. La navigation infonuagique, incluant la circulation en temps réel et l’assistance de destination en direct, nécessite une connexion Drive Connect active.

La ES 2026 est également équipée de série du système Drive Recorder. Le système intégré utilise les caméras extérieures pour enregistrer et stocker des séquences sans nécessiter l’ajout d’une caméra de tableau de bord visible dans l’habitacle. Il peut sauvegarder jusqu’à 90 enregistrements continus d’une minute en boucle, en plus de séquences manuelles et déclenchées par incident. Les enregistrements incluent les données de vitesse et de localisation du véhicule, et peuvent être visionnés à partir de l’unité principale ou transférés sur une clé USB.

Les variantes entièrement électriques de la ES, incluant les ES 350e et ES 500e, reçoivent de nouvelles fonctions du menu de gestion de la recharge. Les conducteurs peuvent définir des horaires de recharge, des limites de recharge et des paramètres d’alimentation externe à partir de l’affichage du véhicule. La fonction Itinéraires en VÉ peut identifier les bornes de recharge, les niveaux des bornes, leur disponibilité (lorsque pris en charge) ainsi que les niveaux estimés de batterie aux arrêts et à destination. Ces fonctions nécessitent également Drive Connect.

Les abonnés à Remote Connect peuvent également utiliser l’application Lexus pour la gestion de la recharge, l’éclairage à distance, l’accès au coffre, les réglages de climatisation et les démarrages programmés. Les fonctions de clé numérique peuvent être gérées à partir de l’application portefeuille d’un appareil compatible et partagées avec jusqu’à cinq conducteurs supplémentaires.

Les mises à jour du système de divertissement incluent SiriusXM avec 360L, combinant du contenu satellite et en diffusion continue là où le service est offert au Canada et dans les États continentaux américains.

La toute nouvelle Lexus ES 2026 est maintenant disponible à l’achat.