Ventes mondiales : Toyota a devancé Volkswagen en 2025

Lorsqu’il est question des ventes de véhicules neufs, nos analyses s’attardent souvent sur les résultats nord-américains. C’est tout à fait normal, car c’est le marché qui nous concerne. Cependant, une fois par année, il est nécessaire de jeter un coup d’œil au portrait global, soit celui des ventes à travers la planète.

Toyota a vu ses ventes mondiales croître d’environ 5 % en 2025

Volkswagen a essuyé un recul de 0,5 % l’année dernière

Le groupe Hyundai est bien campé au troisième rang des ventes mondiales

Et, une fois de plus, il n’y a aucune surprise sur l’identité du constructeur ayant vendu le plus de véhicules, alors que Toyota s’est imposée à l’échelle planétaire avec un total de 11 322 575 modèles vendus à travers son empire qui comprend aussi Lexus, Daihatsu et Hino.

L’an dernier, le géant japonais avait terminé l’année 2024 avec quelque 10,8 millions de modèles écoulés.

Au deuxième rang, on retrouve le groupe Volkswagen qui a terminé l’année avec 8,9 millions de véhicules vendus. L’écart demeure important, tellement qu’à la fin de novembre, Toyota avait déjà vendu plus de véhicules que les 8,9 millions de Volkswagen. En fait, Volkswagen a vu ses résultats reculer de 0,5 % en 2025, alors que chez Volkswagen, c’est une hausse d’environ 5 %.

En 2026, Toyota a toutes les raisons de croire qu’elle va conserver sa couronne, elle qui continue de voir ses modèles bien performer, sans compter que la nouvelle génération du RAV4 va contribuer à faire augmenter les chiffres, tout comme l’arrivée d’un nouveau Hilux et d’un plus petit Land Cruiser, le FJ.

De son côté, Volkswagen prépare aussi l’arrivée de modèles qui pourraient lui permettre d’inverser la tendance, comme l’ID. Polo pour le marché européen, alors que le nouveau Tiguan devrait connaître du succès en Amérique du Nord.

Les autres

D’autres marques continuent de progresser, en marche vers le duo de tête. Vous aurez peut-être deviné qu’on fait ici référence aux fabricants coréens que sont Hyundai et Kia. Le duo a vu ses résultats croître de 0,6 % en 2025, si bien qu’au total, ce sont 7,27 millions de modèles qu’ils ont écoulés sur le globe.

L’objectif est de 7,51 millions en 2026.

Ne soyez pas surpris si d’ici quelques années, la lutte devient serrée entre Volkswagen et le groupe Hyundai.