Lexus présente la ES 2026 électrifiée avec options hybride et 100 % électrique

Lexus intègre des motorisations hybrides et électriques à sa berline de luxe emblématique, complètement redessinée pour 2026.

La Lexus ES 2026 sera offerte au Canada avec des versions hybrides à traction intégrale et électrique à traction avant ou intégrale.

Nouveau design sur plateforme GA-K, dimensions accrues et langage stylistique inspiré du concept LF-ZC.

Équipée du Lexus Safety System+ 4.0 et d’un écran tactile multimédia de 14 pouces.

Lexus a dévoilé la toute nouvelle ES 2026 lors du Salon international de l’automobile de Shanghai, marquant une première pour un modèle central de la marque : il est maintenant repensé pour accueillir des motorisations électrifiées multiples. Cette huitième génération de la berline de luxe sera offerte avec des motorisations hybrides et entièrement électriques (VE), et avec choix de traction avant ou intégrale.

Redessinée sur la plateforme GA-K optimisée, la ES adopte une nouvelle identité visuelle inspirée du concept 100 % électrique LF-ZC. Son design extérieur à profil bas sans coffre distinct, sa posture élargie et ses éléments de carrosserie en forme de « spindle body » contribuent à une silhouette résolument moderne.

Les dimensions de la ES ont été bonifiées : la longueur gagne environ 165 mm et l’empattement, 80 mm. Résultat : un habitacle plus spacieux, une position de conduite surélevée et un champ de vision élargi. À l’intérieur, l’approche « Clean Tech x Elegance » de Lexus mise sur des lignes épurées et des matériaux innovants.

La gamme inclut l’ES 350 h hybride, propulsée par un moteur 4 cylindres en ligne de 2,5 L combiné à un système eAxle intégré. Cette version offre la traction intégrale de série. Le groupe motopropulseur est muni d’un nouveau module de contrôle qui améliore l’insonorisation et le raffinement global de la conduite.

Deux modèles 100 % électriques font leur entrée dans la gamme ES. L’ES 350e à traction avant propose une autonomie estimée par le constructeur à 480 km avec des roues de 19 pouces. L’ES 500e ajoute la traction intégrale via le système DIRECT4.

La nouvelle plateforme GA-K a été repensée pour accueillir à la fois les motorisations hybrides et VE. La rigidité accrue de la structure améliore la réactivité de la direction et réduit les vibrations. Pour la première fois, la ES adopte une suspension arrière multibras et une suspension avant à jambes MacPherson.

L’habitacle met de l’avant une ergonomie centrée sur le conducteur avec le concept « tazuna » de Lexus, intégrant un écran d’instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran central tactile de 14 pouces. Le système Lexus Interface offre Apple CarPlay et Android Auto sans fil de série, ainsi que la navigation et les commandes vocales intégrées. L’intérieur est habillé de matériaux raffinés, dont des appliqués en bambou stratifié, du cuir synthétique embossé et un éclairage d’ambiance. Un système audio Mark Levinson rehausse l’expérience sonore à bord.

Plus de détails sur l’équipement de sécurité, les caractéristiques techniques et les prix canadiens seront annoncés à l’approche du lancement prévu en 2026.