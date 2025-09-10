Toyota rapatrie la production de la Lexus ES au Japon alors que l’usine du Kentucky se prépare pour un avenir électrifié

La consolidation reflète un alignement stratégique des produits, et non les tarifs, et peut-être d’autres plans.

Toyota mettra fin à la production américaine de la Lexus ES au Kentucky, rapatriant l’assemblage de la berline au Japon d’ici la fin de 2025.

L’usine de Georgetown conservera l’assemblage des Camry et RAV4 hybrides, tout en étant reconfigurée pour accueillir un nouveau VUS électrique à trois rangées.

Ce changement reflète l’alignement des plateformes avec la Toyota Crown, et non les tarifs douaniers.

Toyota mettra fin à la production américaine des berlines Lexus ES à son usine de Georgetown, au Kentucky, avant la fin de 2025, transférant l’assemblage de ce modèle de luxe de longue date au Japon. La décision, annoncée pour la première fois en 2021, s’inscrit dans la stratégie du constructeur de moderniser son plus grand site de production mondiale afin d’y fabriquer de nouveaux produits, y compris des véhicules électriques.

L’usine de Georgetown, qui couvre neuf millions de pieds carrés et emploie plus de 9 400 personnes, assemble la Lexus ES depuis 2015. En plus de la ES, l’usine produit la Toyota Camry hybride, le RAV4 hybride et des moteurs. La production de ces modèles se poursuivra sans interruption, et Toyota a confirmé qu’aucun emploi ne sera perdu en raison de l’arrêt de la ES.

Plus tôt cette année, Toyota a annoncé un investissement de 1,3 milliard de $ pour préparer le site du Kentucky à la production d’un nouveau VUS électrique à trois rangées. Bien que le constructeur n’ait pas confirmé quel modèle prendra la place laissée par la ES, ce changement vise à maximiser le volume et la capacité de production, tout en mettant l’accent sur l’électrification et les véhicules hybrides.

Des spéculations ont circulé quant à l’influence possible des tarifs américains sur les importations japonaises. Un récent accord commercial entre le Japon et l’administration Trump a réduit les droits de douane sur les véhicules et pièces, de 25 % menacés à 15 %. Cependant, Toyota a confirmé que la décision avait été planifiée depuis longtemps.

Les analystes de l’industrie soulignent une stratégie de produits plutôt que la politique. La prochaine génération de la Lexus ES 2026 reposera sur la plateforme de la Toyota Crown, qui est exclusivement produite au Japon. Garder la production de la ES alignée avec celle de la Crown permet non seulement de réduire les coûts de reconfiguration des usines américaines, mais aussi de rapprocher l’assemblage de la berline de sa chaîne d’approvisionnement en composants.

Nous soupçonnons également que les très faibles ventes des Crown et Crown Signia au Canada et aux États-Unis depuis leur arrivée il y a à peine deux ans pourraient aussi constituer une raison supplémentaire pour Toyota de rapatrier la ES au Japon. En spéculant librement, nous pourrions voir la Crown retirée des tablettes nord-américaines dans un avenir rapproché, libérant ainsi de la place pour la nouvelle Lexus, plus populaire.

En regroupant les chiffres, les ventes combinées de la Crown et de la Crown Signia n’atteignent qu’un peu plus de 17 000 unités au cours de la première moitié de 2025, aux États-Unis. Lexus, de son côté, a trouvé plus de 19 000 clients pour la ES, pourtant âgée de près de sept ans, durant la même période.

Une fois la production de la ES terminée, l’usine de Toyota en Indiana, qui assemble le Lexus TX aux côtés des Toyota Highlander, Grand Highlander et Sienna, demeurera la seule usine américaine du constructeur à produire des véhicules Lexus.