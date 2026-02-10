Le Toyota Highlander 2027 dévoilé avec une motorisation 100% électrique

Le Toyota Highlander de nouvelle génération sera offert exclusivement avec un groupe motopropulseur électrique offrant jusqu’à 511 kilomètres d’autonomie

On ne l’avait pas vu venir. Il y avait bien quelques rumeurs au sujet d’un Highlander électrique, mais on s’attendait à ce qu’il conserve au moins une motorisation à essence en complément, non? Eh bien, ce ne sera pas le cas. Le tout nouveau Toyota Highlander 2027, cinquième génération du VUS à trois rangées lancé pour la première fois en 2000, sera exclusivement électrique et proposera deux capacités de batterie, avec une autonomie variant entre 431 kilomètres et 511 kilomètres.

Pour 2027, le Highlander abandonne complètement les versions à essence et hybrides. Toyota a entièrement repensé son VUS familial autour d’une architecture 100 % électrique. Il devient ainsi le premier véhicule électrique à trois rangées de la marque en Amérique du Nord et le quatrième modèle électrique à batterie de son catalogue.

Ce qu’il faut savoir sur le Toyota Highlander 2027

Offert uniquement avec un groupe motopropulseur électrique

Cinq configurations proposées à travers trois versions principales

Toutes les versions sauf une sont équipées du rouage intégral

Premier véhicule électrique à trois rangées chez Toyota

Les modèles à rouage intégral développent 338 chevaux et 323 lb-pi de couple

Performances et groupe motopropulseur

Le Highlander 2027 repose sur une version modifiée de la plateforme TNGA-K de Toyota, adaptée pour accueillir une batterie de grande capacité logée sous le plancher. Ce passage au tout électrique permet d’abaisser le centre de gravité et d’offrir une réponse immédiate à l’accélération, en plus d’un fonctionnement nettement plus silencieux.

La version XLE à traction avant est équipée d’une batterie de 77,0 kWh et d’un seul moteur électrique développant 221 chevaux et 198 lb-pi de couple. Il s’agit du modèle d’entrée de gamme.

Les versions à rouage intégral adoptent une configuration à deux moteurs combinant 338 chevaux et 323 lb-pi de couple. Elles bénéficient également des systèmes Multi-Terrain Select et Crawl Control, habituellement associés aux VUS plus robustes de la marque, ce qui laisse entendre que le Highlander conserve certaines capacités en conditions difficiles.

Toyota a également travaillé sur l’insonorisation avec du verre acoustique, des matériaux absorbants supplémentaires et des éléments d’amortissement structurel afin d’optimiser le confort de roulement.

Autonomie et recharge

Deux capacités de batterie seront offertes selon la version du Toyota Highlander 2027 choisie.

La batterie de 77,0 kWh permet une autonomie estimée à 458 kilomètres en version à traction avant, tandis que les modèles à rouage intégral équipés de cette même batterie affichent une autonomie de 431 kilomètres. La batterie plus grande de 95,8 kWh permet d’atteindre jusqu’à 511 kilomètres dans la version XLE AWD. Les versions XLE Premium et Limited, également dotées de la batterie de 95,8 kWh, sont évaluées à 473 kilomètres d’autonomie.

Le Highlander adopte le port de recharge North American Charging System (NACS), élargissant ainsi l’accès aux bornes rapides de niveau 3. Dans des conditions idéales, Toyota estime qu’une recharge de 10 % à 80 % peut être complétée en environ 30 minutes sur une borne rapide.

La recharge de niveau 1 et de niveau 2 est également possible, et un câble bi-tension est inclus. Le véhicule est doté d’un système de préconditionnement de la batterie afin d’optimiser les performances de recharge, notamment par temps froid. La fonction Plug & Charge est également offerte sur les réseaux compatibles.

Le Highlander 2027 intègre aussi une technologie véhicule-vers-charge (V2L), permettant d’alimenter des appareils externes ou de servir de source d’alimentation d’appoint en cas de panne, moyennant les accessoires appropriés.

Espace intérieur et polyvalence

Malgré l’intégration d’une batterie sous le plancher, le Highlander conserve sa configuration à trois rangées pouvant accueillir jusqu’à sept passagers. Selon la version, les acheteurs pourront choisir entre des sièges capitaine à la deuxième rangée ou une banquette.

Une fois la troisième rangée rabattue, l’espace de chargement atteint 1 290 litres. L’augmentation de la largeur et de l’empattement — désormais de 3 050 mm — contribue également à améliorer l’espace pour les passagers.

L’habitacle adopte une approche plus numérique. Un écran central de 14 pouces est installé de série, accompagné d’un combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces. Le système Toyota Multimedia prend en charge Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la navigation connectée et la commande vocale. Plusieurs ports USB-C et deux chargeurs sans fil répondent aux besoins technologiques des familles modernes.

Les sièges garnis de SofTex sont offerts de série, tandis que les versions supérieures ajoutent la ventilation des sièges avant et le chauffage des sièges de deuxième rangée. Un éclairage d’ambiance personnalisable complète l’ensemble.

Design extérieur

La cinquième génération du Highlander adopte une silhouette plus basse et plus large, avec un empattement allongé qui lui confère une posture plus stable.

À l’avant, des feux de jour à DEL effilés sont séparés des blocs optiques principaux, créant une signature visuelle plus épurée. Les poignées de porte semi-affleurantes et les éléments aérodynamiques sous le véhicule contribuent à améliorer l’efficacité.

Les ailes élargies et le profil simplifié renforcent l’impression de modernité. Toyota a légèrement abaissé la hauteur du véhicule tout en augmentant sa largeur, ce qui améliore la prestance sans compromettre l’espace intérieur.

Aperçu des versions du Toyota Highlander 2027

Version / Configuration Transmission Batterie Puissance Couple (lb-pi) Autonomie estimée (km) XLE TA Traction 77,0 kWh 221 ch 198 458 XLE TI (batterie std) Intégrale 77,0 kWh 338 ch 323 431 XLE TI (grande autonomie) Intégrale 95,8 kWh 338 ch 323 511 XLE Premium TI Intégrale 95,8 kWh 338 ch 323 473 Limited TI Intégrale 95,8 kWh 338 ch 323 473

Depuis plus de 25 ans, le Toyota Highlander a évolué d’un multisegment familial à l’un des piliers de la gamme Toyota. La version 2027 marque son virage le plus important à ce jour.

En abandonnant complètement le moteur à essence au profit d’une motorisation 100 % électrique, Toyota redéfinit l’identité du Highlander. Avec une autonomie pouvant atteindre 511 kilomètres, un équipement technologique complet et toujours trois rangées de sièges, ce nouveau modèle ouvre un nouveau chapitre pour le VUS intermédiaire.

Reste à voir si les acheteurs traditionnels du Highlander suivront ce virage. Une chose est certaine : pour 2027, il n’y aura ni hybride, ni essence. Le Highlander est désormais entièrement électrique.

Images du 2027 Toyota Highlander redessiné