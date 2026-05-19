Great Wall vise les États-Unis tout en élargissant sa gamme européenne avec sept nouveaux modèles électrifiés

Great Wall Motor fait progresser ses plans d’expansion en Europe tout en maintenant ses ambitions à long terme d’éventuellement entrer sur le marché américain.

Great Wall prévoit sept nouveaux modèles hybrides pour l’Europe à compter de la mi-2026.

Les tarifs américains et les restrictions visant les véhicules connectés continuent de compliquer les stratégies d’expansion des constructeurs chinois aux États-Unis.

Les livraisons à l’international ont augmenté de 46 % jusqu’en avril alors que Great Wall accroît sa dépendance envers les marchés étrangers.

Great Wall Motor poursuit ses plans visant à accroître sa présence en Europe. Ce faisant, le constructeur continue également de poursuivre son objectif ultime : une entrée sur le marché américain.

Lors du Salon de l’auto de Pékin en avril, les dirigeants ont présenté une stratégie axée sur la croissance à l’international afin de compenser l’intensification de la concurrence sur le marché automobile domestique chinois. L’entreprise prévoit lancer au moins sept véhicules électrifiés en Europe au cours des deux prochaines années, à compter de la mi-2026, incluant des modèles électriques et hybrides rechargeables.

L’effort d’expansion comprend également des plans visant à établir une structure d’affaires européenne davantage localisée. Le président Mu Feng a indiqué que Great Wall compte mettre en place des opérations régionales de recherche, de fabrication, de ventes et de service dans le cadre d’une stratégie à long terme visant à devenir une marque automobile grand public en Europe.

Les ambitions européennes de Great Wall s’inscrivent dans un contexte où plusieurs constructeurs chinois accélèrent leurs plans d’expansion internationale afin de compenser le ralentissement de la demande domestique et les pressions persistantes sur les prix en Chine. Au cours des dernières années, plusieurs constructeurs automobiles chinois ont entrepris d’établir des opérations de fabrication en Europe afin de réduire leur exposition aux tarifs douaniers et de renforcer leurs chaînes d’approvisionnement régionales.

Malgré ces plans ambitieux, la présence actuelle de Great Wall sur le marché européen demeure relativement limitée. Selon les données, l’entreprise a vendu 3 048 véhicules en Europe de l’Ouest en 2025, en baisse par rapport aux 4 310 unités écoulées un an plus tôt.

Le constructeur maintient néanmoins des ambitions de production à long terme pour la région. Great Wall vise une production annuelle européenne de 300 000 véhicules d’ici 2029. L’entreprise a également réaffirmé son intérêt pour une entrée sur le marché américain, considéré comme une cible internationale prioritaire lorsque les conditions politiques deviendront plus favorables.

Les États-Unis ont imposé d’importants obstacles aux importations de véhicules chinois, notamment des tarifs de 100 % sur les véhicules électriques construits en Chine ainsi que des restrictions visant les logiciels et composantes matérielles chinoises utilisés dans les véhicules connectés.

Malgré cela, Great Wall conserve une présence limitée aux États-Unis grâce à des centres technologiques à Detroit et Los Angeles ainsi qu’à sa participation au CES de Las Vegas. Lors de l’édition de cette année du CES, l’entreprise a présenté des modèles hybrides rechargeables sous les marques Wey et Tank équipés de systèmes propriétaires d’aide à la conduite et de systèmes d’exploitation du véhicule.

À l’extérieur de la Chine, Great Wall fabrique déjà des véhicules en Russie, en Thaïlande et au Brésil. La demande à l’international devient de plus en plus importante dans la stratégie de croissance du constructeur.

Source: Automotive News