Les vols de véhicules sont en baisse dans tous les États américains

Les vols de véhicules sont en baisse en Amérique du Nord. Aux États-Unis, selon le National Insurance Crime Bureau (NICB), ils ont reculé de 21 % au premier semestre de 2026 par rapport à la même période l’an dernier. Ce qui est encourageant, voire fascinant, c’est qu’une baisse a été enregistrée dans chacun des 50 États. Quand une tendance se manifeste partout à la fois, on peut difficilement parler de hasard.

Tous les États américains ont enregistré une diminution des vols cette année

Le District de Columbia affiche la plus forte baisse, à 52 %

Au Canada, la tendance est aussi à la baisse depuis 2024

Tout cela est excellent, mais il faut tout de même mettre les choses en contexte. Il s’est volé 268 415 véhicules chez nos voisins du sud en six mois, soit environ un par minute. La guerre est loin d’être gagnée.

Une victoire à la fois

Cela dit, le portrait est nettement plus rose qu’il ne l’était il y a quelques années. Au plus fort de la crise, en 2023, plus d’un million de véhicules ont été volés aux États-Unis. Les constructeurs avaient alors été pointés du doigt, avec raison, pour leur part de responsabilité dans la protection de leurs produits. Le cas de Hyundai et de Kia avait fait grand bruit, puisque certains de leurs modèles étaient dépourvus d’antidémarreur électronique, un dispositif courant chez la concurrence. Les correctifs ont suivi et, selon le NICB, les vols touchant ces deux marques ont reculé pour une troisième année consécutive en 2025.

Des réseaux qui s’adaptent

Il ne faut pas perdre de vue que le crime organisé, lui, ne dort jamais. Chaque fois qu’une porte se ferme, les réseaux cherchent à en ouvrir une autre. Le NICB observe d’ailleurs que plusieurs groupes délaissent le vol traditionnel au profit d’autres stratagèmes frauduleux liés aux véhicules. Pour les constructeurs, c’est une course sans fin. Un système antivol jugé infaillible aujourd’hui peut être contourné demain, et chaque nouvelle technologie embarquée devient une cible potentielle.

Et chez nous ?

Le Canada suit une trajectoire semblable. Selon Équité Association, 46 999 véhicules ont été volés au pays en 2025, contre 57 359 l’année précédente, et 70 475 en 2023. Le Québec a enregistré la plus forte baisse, soit 25 %, avec 7742 vols. Au cours des six premiers mois de 2026, on compte 20 759 véhicules volés à l’échelle canadienne.

Ici aussi, les malfaiteurs s’ajustent. L’organisme a signalé une hausse de 72 % de la fraude au financement de véhicules dans les ports de Montréal et d’Halifax, les criminels utilisant des identités volées pour obtenir des prêts auto. Et le taux de récupération des véhicules volés a glissé à 53,9 % au premier semestre de 2026, contre 59 % pour l’ensemble de 2025.

Bref, un pas important a été franchi dans la bonne direction. Gouvernements, policiers, assureurs et constructeurs ont uni leurs efforts, et les résultats sont là. Mais il ne faut pas se leurrer : contrer le vol de véhicules est une tâche impossible. C’est un combat sans fin. L’important, c’est de le réduire au maximum et d’en minimiser les impacts pour les consommateurs.