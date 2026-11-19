La berline gagne environ 85 mm en longueur, offre 993 mm de dégagement arrière et adopte le système multimédia Pleos Connect.

La nouvelle génération de la berline bénéficie d’un habitacle agrandi, d’un nouveau système multimédia et de fonctions hybrides qui réduisent le recours au moteur à essence.

L’Elantra redessinée gagne environ 85 mm en longueur et 30 mm d’empattement.

L’Elantra hybride 2028 développe 155 chevaux et vise une consommation combinée d’environ 4,4 L/100 km.

Les prix, les versions et les dates d’arrivée au Canada restent à préciser.

Hyundai donne à sa prochaine Elantra davantage d’arguments pour convaincre les familles qui préfèrent une berline à un VUS. Dévoilée au Salon de l’auto de Los Angeles, cette huitième génération propose un habitacle plus spacieux, une nouvelle silhouette et une motorisation hybride améliorée.

Le communiqué américain présente la version à essence comme une Elantra 2027 et la version hybride comme une Elantra 2028. Les deux adoptent le système multimédia Pleos Connect. L’hybride ajoute aussi une récupération d’énergie accrue au freinage et un mode permettant d’alimenter certaines fonctions à l’arrêt sans faire tourner le moteur à essence.

Des dimensions en hausse et plus d’espace à l’arrière

Le langage stylistique Art of Steel de Hyundai se traduit par des ailes plus prononcées, un capot plus long et une silhouette élargie. La signature lumineuse H-Edge comprend des éléments horizontaux à l’avant, accompagnés de feux verticaux sculptés à l’arrière.

La berline mesure environ 4 795 mm de long, avec un empattement de 2 750 mm. Par rapport à la génération précédente, la longueur augmente d’environ 85 mm, tandis que la largeur et l’empattement gagnent chacun 30 mm.

Le dégagement pour les jambes à l’arrière atteint 993 mm, soit une hausse de 29 mm. Des structures de sièges avant plus minces libèrent de l’espace, tandis que des bouches de ventilation et des ports USB-C desservent les passagers à l’arrière.

Les nouvelles couleurs présentées pour le marché nord-américain comprennent Graphene Green, Kodiak Blue, Quantum Metal et Volcanic Red. Le communiqué mondial mentionne aussi Kodiak Blue Matte et Raptor Gray Matte, mais ses notes excluent ces deux finis mats du marché nord-américain.

Une motorisation hybride de 155 chevaux

L’Elantra à essence conserve un quatre-cylindres de 2,0 litres développant une puissance estimée à 147 chevaux, jumelé à une transmission à variation continue (IVT). Hyundai vise une consommation combinée d’environ 6,7 L/100 km pour les modèles équipés de roues de 16 pouces.

L’hybride associe un quatre-cylindres de 1,6 litre à une boîte à double embrayage à six rapports. La puissance combinée passe de 139 à 155 chevaux. La puissance du moteur électrique augmente de 32 à 45 kW, tandis que la capacité de la batterie passe de 1,32 à 1,49 kWh.

Hyundai affiche une consommation combinée de 53 mi/gal américains, soit environ 4,4 L/100 km. Il s’agit d’objectifs du constructeur convertis en unités métriques, et non de cotes définitives de l’EPA ou de Ressources naturelles Canada.

Des palettes au volant permettent de régler l’intensité du freinage régénératif. Selon Hyundai, le réglage maximal peut immobiliser complètement la voiture, pour offrir une expérience semblable à la conduite à une pédale d’un véhicule électrique.

Du confort à l’arrêt, sans faire tourner le moteur

Le mode Stay Mode de l’hybride utilise la batterie de traction pour alimenter la climatisation, la chaîne audio, l’éclairage et certaines fonctions de confort pendant une période pouvant aller jusqu’à 30 minutes lorsque le véhicule est stationné.

L’intérêt est concret pour quelqu’un qui attend à la sortie de l’école ou qui fait une pause pendant un voyage : maintenir le confort de l’habitacle sans laisser tourner le moteur à essence. La durée annoncée demeure toutefois un maximum, plutôt qu’un temps de fonctionnement garanti.

Un écran plus grand, avec des commandes physiques

Le système Pleos Connect repose sur Android Automotive OS et utilise un écran central de 12,9 pouces de série dans la gamme américaine annoncée. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont pris en charge, tout comme les mises à jour à distance. L’assistant vocal Gleo AI figure également parmi les équipements proposés.

Hyundai conserve des boutons et des molettes pour les principales fonctions audio et de climatisation. Selon la version, l’équipement comprend des sièges avant chauffants et ventilés, deux chargeurs sans fil pour téléphones, un écran d’information de 9,9 pouces devant le conducteur et une chaîne Bang & Olufsen à 12 haut-parleurs.

L’hybride bénéficie d’une suspension arrière indépendante à multibras, tandis que les modèles à essence conservent un essieu de torsion. Hyundai annonce également une structure renforcée et des mesures supplémentaires pour réduire le bruit à bord.

Les prix et les dates de commercialisation aux États-Unis seront précisés à l’approche du lancement. Les détails propres au marché canadien restent à venir.