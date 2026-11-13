Stellantis Canada va bientôt lancer sa propre division de services financiers

Stellantis est le seul grand constructeur au Canada à ne pas disposer de sa propre structure de financement.

La nouvelle division commencera par la location avant d’élargir son offre.

Les concessionnaires y voient un moyen de mieux rivaliser avec Ford et GM.

La nouvelle a été rapportée par Automotive News Canada.

La location d’abord

Murray Haukaas préside le conseil des concessionnaires de Stellantis, qui représente environ 440 points de vente au Canada. En substance, il estime que l’initiative va changer la donne pour le réseau, qui pourra enfin être concurrentiel dans tous les segments du marché, à commencer par la location. Il en sait quelque chose. Dans ses quatre établissements du Manitoba, la location représentait jadis le quart des ventes au détail. La proportion est d’environ 2 % aujourd’hui.

L’annonce concernant cette nouvelle division interne de services financiers a été faite à la fin d’octobre lors d’une réunion des concessionnaires canadiens tenue à Detroit. Plusieurs détails restent à préciser, dont la structure exacte et les programmes offerts. À terme, Stellantis souhaite proposer une gamme complète de services, mais cela pourrait prendre du temps.

L’équipe, établie à Toronto, sera dirigée par Scott Morrison, auparavant à la tête de Nissan Canada Finance.

Un signal envoyé au réseau

À Calgary, Jim McManes, le grand patron d’un groupe de 20 concessions, rappelle que les détaillants réclamaient cette structure depuis longtemps. Selon lui, une offre bien ficelée rendra la marque plus concurrentielle face à Ford et à General Motors (GM), surtout dans l’Ouest canadien, où les camionnettes dominent. Il apporte toutefois une nuance : tout dépendra des taux, des approbations de crédit et des programmes proposés. Il y voit la preuve que la nouvelle direction canadienne, menée par Trevor Longley depuis octobre 2025, veut reconquérir des parts de marché en appuyant ses partenaires.

Steve Chipman, de Birchwood Automotive à Winnipeg, résume la situation plus simplement. Pour lui, c’est une bonne nouvelle qui ouvrira la porte à davantage de contrats de location.

Reste à voir si les taux seront au rendez-vous.

Qu’importe, cette nouvelle division va offrir plus d’options à la division canadienne de Stellantis, ce qui est une très bonne chose pour tout le monde, à commencer par les consommateurs.