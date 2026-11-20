Les systèmes d’arrêt-démarrage automatique fonctionnent généralement sans anicroche. Les conducteurs se sont habitués à ces derniers. Cependant, une crainte demeure chez plusieurs : celle que le moteur ne redémarre pas après s’être éteint à un feu rouge. Eh bien, certains conducteurs de véhicules Honda et Acura ont vu cette hypothèse se transformer en réalité, les laissant dans une fâcheuse position. Tellement que la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’organisme américain responsable de la sécurité routière, l’équivalent de Transports Canada, vient d’ouvrir une enquête technique portant sur plus d’un million de véhicules des années-modèles 2024 à 2026.

L’enquête porte sur les Honda Odyssey, Passport, Ridgeline et Pilot, ainsi que sur l’Acura MDX.

L’agence a reçu 701 plaintes de la part de conducteurs inquiets.

Aucun rappel n’a été annoncé pour l’instant.

Un moteur qui refuse de redémarrer

Selon les plaintes, le système coupe le moteur à l’arrêt complet du véhicule, mais ne le redémarre pas lorsque le conducteur relâche le frein. L’enquête couvre 1 033 632 véhicules. La NHTSA veut mesurer l’ampleur et la gravité du problème avant de déterminer si un rappel est nécessaire.

Une évaluation préliminaire avait déjà été lancée en 2022 sur des versions plus anciennes du VUS Pilot, avant que l’analyse technique ne devienne plus sérieuse en mars 2025. Au total, ce dossier couvrait quelque 2,2 millions de véhicules, y compris des Acura TLX et MDX remontant à 2015.

Fait curieux, la NHTSA note que les modèles visés par la nouvelle enquête semblent présenter des causes différentes et réagir différemment aux réparations.

Les documents liés à la première enquête évoquent une pression excessive dans les cylindres ou un couple insuffisant au démarrage.

Et que doit-on faire en cas de panne ? Il suffirait de placer le sélecteur de rapports sur la position d’arrêt (P) et d’appuyer sur le bouton de démarrage.

Des pièces au compte-gouttes

Honda et Acura ont publié des bulletins de service qui ciblent trois symptômes : l’absence de redémarrage automatique, un démarreur paresseux et des difficultés à démarrer par temps chaud.

Les premiers correctifs consistaient en une mise à jour logicielle et, au besoin, au remplacement du démarreur ou de son relais, ou à l’ajustement des soupapes. Acura prévient toutefois que les pièces sont rares. Les véhicules qui présentent des symptômes sont traités en priorité.

La bonne nouvelle, et les propriétaires sont invités à le faire, c’est qu’on peut simplement désactiver cette fonction à l’aide d’un bouton.

Le plus ironique là-dedans, c’est que l’EPA (Environmental Protection Agency), l’agence américaine de protection de l’environnement, a éliminé cette année le crédit d’émissions accordé aux constructeurs qui installent ce type de système sur leurs véhicules.

Le problème rencontré par les véhicules Honda et Acura n’aidera pas la cause de cette technologie, que bien des conducteurs désactivent déjà dès qu’ils prennent le volant.

Les modèles visés sont, bien sûr, les mêmes que ceux commercialisés chez nous. Nous suivons donc la situation de près.