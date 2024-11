Le Toyota Highlander en tête de la liste des véhicules les plus volés au Canada en 2023

Les vols d’automobiles ont augmenté jusqu’à 57,9 % dans certaines provinces canadiennes entre 2021 et 2023.

Le Toyota Highlander dépasse le Honda CR-V en tant que véhicule le plus volé au Canada pour 2023.

Les experts demandent une mise à jour des normes ULC 338 pour lutter contre le vol de véhicules à démarrage sans clé.

Selon le palmarès annuel des 10 véhicules les plus volés publié par Équité Association, l’organisme national de prévention du crime et de la fraude à l’assurance, le Toyota Highlander est devenu le véhicule le plus volé au Canada en 2023. Le Highlander a remplacé le Honda CR-V, qui a occupé la première place au cours des deux dernières années.

Le vol de véhicules au Canada continue d’augmenter, en particulier parmi les nouveaux modèles équipés de systèmes d’allumage sans clé qui ne sont pas dotés d’une technologie antivol robuste. L’association Équité note que le Highlander et d’autres véhicules fréquemment ciblés sont très recherchés pour leur valeur de revente globale et leur demande sur le marché illégal.

Entre 2021 et 2023, les vols de voitures ont augmenté de 48,2 % en Ontario, de 57,9 % au Québec, de 34 % dans les provinces de l’Atlantique et de 5,5 % en Alberta. Malgré les efforts des gouvernements fédéral et provinciaux pour enrayer la crise, notamment l’introduction du Plan d’action national de Sécurité publique Canada pour lutter contre le vol d’automobiles en mai 2024, les experts avertissent qu’il faut prendre davantage de mesures.

« Pour résoudre durablement la crise du vol d’automobiles au Canada, les solutions doivent évoluer et ne plus se concentrer sur la récupération des véhicules volés, mais plutôt sur la prévention du vol de véhicules », a déclaré Terri O’Brien, PDG de l’association Équité. Mme O’Brien a également appelé à la mise à jour du Règlement fédéral sur la sécurité des véhicules automobiles du Canada, en particulier les normes ULC 338, afin de s’aligner sur les technologies et les vulnérabilités actuelles.

Bryan Gast, vice-président des services d’enquête d’Équité, a mis en évidence une tendance récurrente : « L’une des tendances les plus courantes que nous observons dans la liste des dix véhicules les plus volés comprend des véhicules plus récents dotés d’un allumage sans clé. Une norme modernisée de sécurité des véhicules, alignée sur les normes ULC 338, est nécessaire pour lutter contre les méthodes actuelles de vol chez tous les constructeurs ».

L’association recommande une approche à plusieurs niveaux pour la prévention des vols de véhicules. Cette approche comprend l’utilisation de dispositifs antivol, d’antidémarrage et de systèmes de repérage pour réduire le risque de vol. Elle invite également les constructeurs automobiles à adopter des technologies de sécurité éprouvées, déjà mises en œuvre dans d’autres pays, afin de remédier aux vulnérabilités des systèmes électroniques et de donner la priorité à la sécurité publique.

Bien que l’augmentation des investissements gouvernementaux et les initiatives de répression aient donné des résultats positifs, une collaboration continue entre l’industrie, le gouvernement et les fabricants est essentielle pour lutter contre la crise actuelle du vol de voitures au Canada.