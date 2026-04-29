Honda, Stellantis et Toyota font face à une poursuite de 72 millions $ au Québec en raison des taux élevés de vols de véhicules

8 des 10 véhicules les plus volés au Canada en 2024 ont été fabriqués par ces trois entreprises.

La poursuite allègue que Honda, Stellantis et Toyota n’ont pas fait le nécessaire pour protéger leurs véhicules contre le vol.

En cas de succès, cette poursuite pourrait ouvrir la porte à des actions similaires partout au Canada.

Alors que le vol de véhicules a diminué au Canada au cours des dernières années, ce phénomène demeure un problème pour les assureurs.

Notamment, les assureurs québécois Beneva et L’Unique affirment avoir versé 72 millions $ CA sur trois ans, uniquement aux propriétaires de véhicules fabriqués par Honda, Stellantis et Toyota.

Pour cette raison, les deux assureurs ont déposé une poursuite devant la Cour supérieure du Québec afin d’obtenir le remboursement complet de ces réclamations, découlant de 2 127 vols survenus entre le 13 avril 2023 et le 9 avril 2026.

Ce montant n’est pas divisé également entre les trois compagnies : Toyota représente la part du lion avec près de 35,4 millions $, suivie de Honda à près de 18,4 millions $, et Stellantis à un peu moins de 17,8 millions $.

Beneva et L’Unique (la filiale de courtage de Beneva) allèguent que Honda Canada, Stellantis Canada et Toyota Canada vendent des véhicules qui ne sont pas suffisamment protégés contre le vol, particulièrement lorsqu’ils sont équipés d’un système d’accès et de démarrage par clé intelligente, comme le rapporte Nadine Filion, de Driving.ca

En effet, les assureurs affirment que les véhicules de marques Acura, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Honda, Jeep, Lexus et Ram sont plus vulnérables aux attaques par relais que la moyenne du marché.

Les attaques par relais sont généralement perpétrées par deux voleurs : l’un s’approche de la maison de la victime avec un appareil capable de capter le signal sans fil de la clé à travers les murs et les portes, tandis que l’autre se tient à côté du véhicule avec un récepteur. Cela fait croire au véhicule que la clé est à proximité immédiate, ce qui permet aux voleurs de déverrouiller les portières et de démarrer le moteur rapidement et sans grand bruit.

Ces trois constructeurs ont été ciblés parce qu’ils représentent la majorité des réclamations pour vol. De fait, 8 des 10 véhicules les plus volés au Canada en 2024 étaient fabriqués soit par Honda, Stellantis ou Toyota, le Toyota RAV4, le Ram 1500 et le Honda CR-V occupant les trois premières positions. Les deux autres étaient le Ford F-150 et les Chevrolet Silverado/GMC Sierra.

Bien entendu, la plupart des véhicules figurant sur cette liste comptent également parmi les véhicules les plus vendus au pays année après année ; il y en a donc plus à voler que des modèles moins populaires d’autres constructeurs.

Nadine Filion, de Driving.ca, rapporte que cette poursuite cite la Loi sur la protection du consommateur du Québec en alléguant que les trois manufacturiers ont compromis la jouissance paisible de leurs véhicules par les propriétaires en vendant des modèles trop faciles à voler, tout en négligeant de les informer de ce risque accru de vol.

Le tribunal devra décider si ces constructeurs ont effectivement fait preuve de négligence lors du développement des technologies antivol de leurs véhicules. S’ils sont reconnus responsables, cela pourrait ouvrir la porte à de nombreuses autres poursuites similaires à travers le Canada et au niveau fédéral. D’autres constructeurs sont également susceptibles d’être inclus dans ces futures poursuites.

Selon un rapport de l’Association Équité, les réclamations d’assurance pour vol de véhicules ont atteint 900 millions $ au Canada en 2025, avec 46 999 vols enregistrés.

Bien que les assureurs puissent gagner leur bataille contre les constructeurs et être ainsi remboursés, au moins en partie, il est peu probable que cet argent parvienne aux conducteurs qui ont vu leurs primes augmenter régulièrement ces dernières années.

Pour cette raison, une action collective est déjà en cours au Québec contre les 13 constructeurs suivants : Audi Canada, Ford Canada, Honda Canada, Hyundai Canada, Kia Canada, Mazda Canada, Mitsubishi Canada, Nissan Canada, Subaru Canada, Stellantis Canada, Toyota Canada, Volkswagen Canada et Volvo Canada.

Comme le rapporte Nadine Filion sur Driving.ca, cette action collective reprend une grande partie des mêmes accusations que celles de Beneva et L’Unique, mais elle réclame également des dommages punitifs.

En plus d’une indemnité de 1 500 $ pour les Québécois dont le véhicule a été volé entre le 3 mai 2021 et le 2 mai 2024, ces constructeurs pourraient être tenus de verser 1 500 $ additionnels à des associations de défense des intérêts des consommateurs pour chaque véhicule vendu durant cette période, qu’il ait été volé ou non.

Étant donné que ces 13 entreprises ont vendu environ 700 000 véhicules au Québec au cours de ces trois années, le montant pourrait s’élever à plus de 1 milliard $ si la pénalité maximale est accordée.

Nous suivrons cette histoire au cours des prochains mois.

Source : Driving.ca