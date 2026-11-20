Le VUS électrique au style coupé rejoint l’iX3 à l’usine hongroise de BMW; deux versions doivent être lancées en mars 2027.

Debrecen a commencé à produire son deuxième véhicule Neue Klasse, après l’iX3.

BMW revendique une autonomie EPA pouvant atteindre 709 km pour l’iX4 50 xDrive.

L’usine emploie plus de 5 000 personnes et fonctionne à l’électricité renouvelable.

BMW a lancé la production en série de l’iX4 à son usine de Debrecen, en Hongrie, ajoutant un deuxième modèle Neue Klasse entièrement électrique à la production du site. La production a commencé au début de novembre, moins de deux mois après l’instauration du fonctionnement en continu de l’usine.

L’iX4 rejoint l’iX3, très bien accueilli, qui a été le premier modèle à être lancé à Debrecen et dont le 50 000e exemplaire est sorti des chaînes avant que l’usine passe à trois quarts de travail en septembre. La montée en cadence de la production de l’iX3 a pris huit mois, soit la période la plus courte pour une nouvelle usine du groupe BMW. Le constructeur a indiqué que 100 000 clients européens avaient commandé l’iX3 dans l’année suivant sa première mondiale.

Le nouvel iX4 perpétue la tradition des modèles « 4 » de BMW, dont tous sont des « coupés ». L’iX4 est donc un VUS électrique à la silhouette de coupé, dont le lancement sur le marché est prévu en mars 2027. Deux versions entrent en production : l’iX4 50 xDrive, qui affiche une autonomie WLTP revendiquée pouvant atteindre 828 km (709 km selon l’EPA), et l’iX4 40 xDrive, dont l’autonomie peut atteindre 638 km selon le cycle WLTP (546 km selon l’EPA).

Les deux variantes utilisent la sixième génération du système eDrive de BMW, qui comprend des cellules de batterie cylindriques, une architecture électrique de 800 volts et des moteurs électriques mis à jour. BMW indique que l’iX4 50 xDrive peut accepter une puissance de recharge allant jusqu’à 400 kW, ce qui permet d’ajouter assez d’énergie pour parcourir jusqu’à 387 km en 10 minutes. Une version iX4 M60 xDrive plus performante doit suivre.

Le lancement de la production renforce le rôle de l’usine hongroise dans les plans de BMW pour la fabrication de véhicules électriques. L’établissement compte maintenant plus de 5 000 employés, et la formation du personnel se poursuit en parallèle avec la hausse de la production.

Debrecen a été conçue autour du cadre de production iFACTORY de BMW, qui porte sur l’efficacité et la flexibilité, l’utilisation des ressources et la circularité, ainsi que sur des outils numériques comme l’analyse de données, l’intelligence artificielle et la virtualisation. BMW affirme que l’établissement fonctionne à l’électricité renouvelable et n’utilise pas de combustibles fossiles dans le cadre de la production normale.

Une installation solaire sur le site fournit environ le quart des besoins annuels en électricité de l’usine. Le surplus d’énergie solaire est stocké sous forme de chaleur dans un système d’un volume de 1 800 mètres cubes et d’une capacité annoncée de 130 mégawattheures. BMW présente les mesures énergétiques de l’usine comme faisant partie de ses efforts pour réduire les émissions liées au développement des véhicules, aux fournisseurs, à la fabrication et au recyclage.