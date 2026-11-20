La dernière semaine a été marquée par la sortie du jeu vidéo GTA VI (Grand Theft Auto). Disponible dès minuit le jeudi 19 novembre, c’est par millions, peut-être des milliards, que les amateurs se sont installés devant leur console de jeu pour explorer le monde ouvert de la région fictive de Léonida (Floride) et de sa capitale, Vice City (Miami). Votre humble serviteur s’est sacrifié pour faire de même, mais avec une mission bien précise en tête : dénicher de nouveaux véhicules et en prendre le volant. Voici nos premières découvertes.

Il y aurait 557 véhicules à découvrir dans le jeu, dont 280 spéciaux garés à des endroits précis sur la carte.

Les 277 autres modèles sont regroupés en 18 catégories, dont des avions et des hélicoptères.

Au lancement de GTA 5 en 2013, il y avait 217 véhicules à découvrir.

Avant d’aller plus loin, vous devez savoir que je suis tout sauf un expert de ce genre de jeu, ce qui rend ma chasse aux modèles très périlleuse, comme vous allez rapidement le constater.

Autre détail. Les véhicules que l’on peut découvrir dans l’univers de GTA sont fictifs. Ils ressemblent à des modèles que l’on connaît bien, mais ça s’arrête là. C’est un choix de Rockstar, la maison de développement du jeu. On imagine qu’il en coûterait une fortune pour obtenir les droits de tous les constructeurs. Qui plus est, en construisant ses propres modèles, le concepteur se donne toute la liberté du monde.

Ainsi, nous allons vous présenter le modèle en vous donnant son nom dans le jeu, de même que le modèle réel qu’il incarne. Nous vous présentons le tout dans l’ordre de nos découvertes, à commencer par la voiture personnelle de l’un des protagonistes du jeu, Jason Duval.

1 — Vapid Ganado 1970 (Ford Ranchero/Torino)

Voici la voiture du personnage principal. C’est elle que l’on retrouve toujours garée à la maison au réveil, même si on l’a emboutie dans un arbre la veille. On reconnaît rapidement une Ford Ranchero, avec la cabine et la partie avant d’une Torino. Et puisque c’est le premier modèle que nous avons conduit, c’est avec lui que nous avons constaté l’évolution et la précision des dégâts que l’on peut faire subir à un véhicule.

Honnêtement, c’est franchement impressionnant. Dans le cas de notre modèle, après avoir simplement frôlé une clôture, remarquez sur la photo ci-dessous que seul le rétroviseur côté conducteur a été arraché. Dans notre galerie photo, vous découvrirez quelques sévices infligés à différents modèles, y compris à notre Ranchero.

2 — Karin Rebel 1984 (Toyota Hilux)

Le modèle que vous apercevez est inspiré du Toyota Hilux de quatrième génération. On reconnaît la signature Toyota et l’on se sent un peu comme Marty McFly (Retour vers le futur) au volant de ce dernier. Amusant à conduire, surtout pour passer un peu partout et franchir des obstacles importants.

3 — Albany Devanity 1959 (Cadillac Eldorado 1959)

Voici notre découverte la plus impressionnante de ces premières heures de jeu. C’est probablement parce que nous avons découvert ce modèle par pur hasard. En fait, après avoir provoqué une bagarre par mégarde en renversant un piéton, j’ai dû m’enfuir dans un boisé pour échapper à la police. Je me suis retrouvé au bord de l’eau, à l’arrière d’une série de résidences de luxe dont les entrées principales sont clôturées. À l’arrière de l’une d’elles, j’ai découvert cette voiture que je me suis empressé de voler. En fuyant, j’ai pu prendre cette photo à un feu rouge.

J’ai ensuite voulu photographier l’arrière pour montrer sa ressemblance avec celle de la Cadillac de 1959 et ses ailes massives, mais, comme vous pouvez le voir, un individu est sorti de nulle part pour me menacer. Disons que ça s’est mal terminé.

Remarquez également la présence de bornes de recharge. Oui, dans plusieurs stationnements, on trouve des bornes et des véhicules électriques. Au moment d’écrire ces lignes, mon personnage ne possédait pas encore les compétences nécessaires pour voler certains modèles.

Nous aurons l’occasion de revenir avec une galerie de véhicules électriques.

4 — Albany Emperor 1985 (Cadillac Fleetwood)

Nous n’avons pas pu résister à cette autre Cadillac. Malheureusement, son vol a été rapidement signalé aux autorités, probablement parce que j’ai accidentellement écrasé quelques passants en prenant la route. Disons que mon escapade ne s’est pas terminée comme prévu. Vous aurez aussi deviné que les Cadillac portent le nom d’Albany dans le jeu.

5 — Bravado Dorado 2000 (Dodge Durango 1998-2003)

Certains véhicules sont plus faciles à reconnaître. C’est le cas de ce Dodge Durango, pardon, de ce Bravado Dorado. Disons que les airs de famille sont plus qu’évidents.

Cet exercice d’identification des modèles est assurément l’un des plaisirs fous que l’on prend à jouer à ce jeu, à condition d’être passionné d’automobiles.

6 — Cartright Hauler (Freightliner/Kenworth)

Il est aussi possible de conduire de très gros véhicules dans GTA6 et c’est avec un plaisir fou que j’ai pris le volant de cette réplique des semi-remorques à nez plat, inspiré des modèles Freightliner et Kenworth. Ma balade a été courte, car j’ai perdu le contrôle du modèle sur un pont, une scène qui est rapidement devenue apocalyptique en raison de la stupidité des autres conducteurs dont le niveau d’intelligence artificielle est plutôt faible… à notre grand plaisir.

7 — Bravado Youga XL 1979 (Dodge Ram Van)

En voilà un autre, facile à reconnaître. Un conseil : si vous êtes poursuivi par la police au volant de ce véhicule, préparez-vous à une longue cavale, car le modèle semble propulsé par un moteur de tondeuse.

ANÉMIQUE !

8 — Declasse Bobcat XL 1984 (Chevrolet/GMC C/K)

Les amateurs de produits Chevrolet reconnaîtront ici une camionnette de la série C/K de la génération 1973-1989. La grille avant indique clairement son appartenance aux années 80, avec les phares carrés superposés.

Notez que bien souvent, comme c’est visible ici, les proportions des modèles ne sont pas parfaites. On voit bien que derrière la portière du conducteur, l’espace est très limité pour une configuration à cabine allongée.

9 — Canis Crawler 1982 (Jeep CJ-8 Scrambler)

Les véhicules Jeep sont parmi les plus faciles à identifier. Ça se complique un peu lorsqu’on se trouve en présence d’une version plus rare, mais quand même, la signature est unique. Je souhaitais vous présenter ce véhicule sous son meilleur jour, mais, malheureusement, pendant ma fuite des autorités, j’ai aplati quelques panneaux de signalisation, si bien que le modèle a subi quelques dommages. Notez également la fumée qui s’échappe du compartiment moteur.

Au moment où je terminais ma photo, j’ai été rejoint par les forces de l’ordre, ce qui m’a forcé à prendre à nouveau la fuite. La photo ci-dessous montre comment l’aventure s’est conclue pour le Canis Crawler.

10 — Canis Mesa (Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2007-2013)

Le hasard a voulu que notre modèle suivant soit également un produit Jeep, référencé sous le nom de Canis dans le jeu. Cette fois, c’est un Wrangler Unlimited (la version à quatre portes, introduite en 2007) qui est représenté. Là aussi, pour franchir des obstacles et détruire du matériel, voilà un excellent candidat. Je parle par expérience !

11 — Gallivanter Baller ST-D (Land Rover Range Rover L460)

Un autre modèle que l’on reconnaît de loin. J’ai pu le subtiliser à un pauvre bougre à une intersection, avant de prendre la fuite vers un endroit plus tranquille pour réaliser cette photo.

12 — Declasse Tulip H-100 1978 (Chevrolet Malibu)

J’ai mis la main sur une puissante version de cette Chevrolet Malibu à peine camouflée lors d’une soirée, et cette fois, j’ai sagement conduit le modèle afin de le préserver le temps de prendre la photo. La puissance de sa mécanique m’a cependant monté à la tête quelques minutes après avoir pris le cliché, et le modèle s’est malheureusement retrouvé enroulé autour d’un arbre après une virée folle.

13 — Vapid Reclaimer 1970 (Ford F-100)

Je suis arrivé derrière ce véhicule garé dans la rue. J’ai immédiatement reconnu la signature de Ford sur les flancs, seulement pour découvrir une grille passablement modifiée à l’avant afin d’éviter trop de ressemblances avec le modèle original de la Série F. On note en fait des traits des styles proposés en 1970 et 1971, de 1973 à 1977, ainsi qu’en 1978, avec ces phares ronds dans un boîtier carré.

Quand même réussi pour une réplique.

14 — Stanley Furrow TC 2350

On a ici droit à un mélange de différents modèles pour donner vie à ce tracteur. L’inspiration initiale serait tirée de John Deere. La couleur y est, mais la teinte est différente. Toujours est-il que l’objectif est de vous montrer à quel point on peut conduire pratiquement n’importe quoi dans GTA 6. Et si ce tracteur est d’une lenteur incroyable, dites-vous qu’il est une machine de destruction incroyable sur la route. J’ai réussi à échapper aux forces de l’ordre après une longue poursuite qui s’est achevée par le franchissement d’un obstacle gigantesque, me menant sur une plage où j’ai pu me faire oublier.

15 — Bravado Buffalo 2019 (Dodge Charger)

Nous n’allions pas manquer l’occasion de reprendre le volant d’une Dodge Charger, un modèle très similaire à celui utilisé par le personnage de Franklin dans GTA 5. Là aussi, la ressemblance avec le modèle actuel est frappante. La Bravado Buffalo est aussi utilisée par la police, si bien qu’on l’a souvent à nos trousses.

16 — La suite…

On vous laisse avec une dernière image qui montre à quel point tous les vols de véhicules ne sont pas faciles. Nous étions évidemment tentés de sauter à bord de ces répliques de Rolls-Royce et de Bentley, mais les deux policiers en arrière-plan nous ont convaincus de changer d’idée.

Et voilà ce que nous avons découvert en peu de temps dans le jeu. Nous avons vu plusieurs autres modèles intéressants, mais sans pouvoir prendre le volant, nous les avons tout simplement ignorés.

Ce qu’il faut retenir, c’est que tous les véhicules sont agréables à conduire et que leur niveau de réalisme est plus élevé que jamais. Vous pouvez même les faire réparer en cas de collision, et il faut même mettre de l’essence pour éviter la panne sèche. Sans compter les ateliers de personnalisation.

Bref, des heures de plaisir vous attendent, que vous soyez amateurs de véhicules ou non. Le verdict est clair : GTA 6 est un jeu qui entrera dans la légende.