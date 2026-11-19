Cette nouvelle version ajoute certains équipements de la Sport Touring à la Civic non hybride.

Comme la LX, cette déclinaison est propulsée par un moteur 4 cylindres de 2,0 L jumelé à une transmission CVT.

La berline est offerte à partir de 37 004 $, et la version à hayon débute à 38 754 $.

Alors que les modèles 2027 de la Honda Civic ont commencé à arriver chez les concessionnaires canadiens au cours des dernières semaines, la nouvelle version Sport-L attendra le mois prochain pour faire ses débuts.

La Civic demeure pratiquement inchangée pour la nouvelle année-modèle, à l’exception de l’ajout de cette nouvelle version Sport-L qui offre un modèle mieux équipé à ceux qui ne souhaitent pas débourser davantage pour la populaire motorisation hybride.

En effet, cette nouvelle mouture combine certaines caractéristiques de la version haut de gamme Civic Sport Touring Hybrid avec le moteur à essence de série que l’on retrouve également dans le modèle d’entrée de gamme LX.

Dans les faits, la nouvelle Sport-L remplace l’ancienne version Sport non hybride, mais avec une liste plus généreuse d’équipements de série, incluant une sellerie en cuir, des sièges avant à réglage électrique, des sièges arrière chauffants, des panneaux de portières et des accoudoirs garnis de cuir, une pochette au dos du siège passager avant, une garniture de tableau de bord en maille argentée ainsi que des accents argentés sur les cadrans.

La Civic Sport-L à hayon ajoute également un volant chauffant, la climatisation automatique bizone et des miroirs de courtoisie éclairés.

Sous le capot, les deux modèles Sport-L sont dotés d’un moteur 4 cylindres atmosphérique de 2,0 L développant 150 chevaux et 133 lb-pi de couple, acheminés aux roues avant par l’entremise d’une transmission à variation continue (CVT).

Ressources naturelles Canada évalue la consommation de carburant de la Honda Civic LX 2027 à 7,4 L/100 km en ville, 5,8 L/100 km sur route et 6,7 L/100 km en conduite combinée.

En raison de ses jantes en alliage plus grandes de 18 pouces, la berline Sport-L affiche des cotes de 7,6 L/100 km en ville, 6,0 L/100 km sur route et 6,9 L/100 km combinés.

La version Sport-L à hayon est légèrement plus énergivore, avec une consommation évaluée à 7,7 L/100 km en ville, 6,1 L/100 km sur route et 7,0 L/100 km combinés.

Opter pour la motorisation hybride fait chuter ces cotes à 4,7, 5,1 et 4,9 L/100 km pour la berline, et à 4,8, 5,4 et 5,0 L/100 km pour le modèle à hayon.

Parlant de l’hybride, les versions haut de gamme Sport Touring reçoivent un nouveau mode de conduite S+ Shift emprunté à la Prelude, qui simule les changements de rapports et les sonorités du moteur afin d’offrir une expérience de conduite plus dynamique.

Le prix de la nouvelle berline Honda Civic Sport-L 2027 débute à 37 004 $, frais de transport et de préparation inclus, tandis que la Sport-L à hayon est offerte à partir de 38 754 $.

Puisque la version LX n’est offerte que sur la berline, la Sport-L à hayon devient le nouveau modèle d’entrée de gamme de la famille Civic à hayon.

Comme auparavant, la berline Honda Civic 2027, incluant la version Sport-L, est fabriquée à Alliston, en Ontario, tandis que le modèle à hayon est assemblé à Greensburg, en Indiana.