Ottawa et l’Ontario seraient prêts à investir davantage pour empêcher Stellantis de vendre l’usine de Brampton

La ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, affirme que le gouvernement a proposé une « offre agressive » à Stellantis afin d’empêcher la vente.

Le ministre du Développement économique de l’Ontario, Vic Fedeli, a indiqué que la province dispose de nouveaux fonds pour aider le constructeur automobile jusqu’à ce qu’il trouve un nouveau produit à y fabriquer.

La vente à l’entrepreneur de défense Roshel, annoncée plus tôt cette semaine, devrait être finalisée avant la fin de l’année.

Le dernier rebondissement dans le dossier de l’usine Stellantis de Brampton est survenu plus tôt aujourd’hui, lorsque la ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, et le ministre du Développement économique de l’Ontario, Vic Fedeli, ont déclaré qu’ils étaient prêts à investir davantage d’argent pour empêcher Stellantis de vendre l’usine avant de trouver un autre produit à y assembler.

En effet, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial de l’Ontario ont tous deux tenus des discussions avec le constructeur automobile, au cours desquelles ils ont indiqué pouvoir le soutenir financièrement jusqu’à ce qu’il trouve une nouvelle vocation à l’usine de Brampton qui réponde aux critères gouvernementaux.

Bien que Stellantis ait annoncé plus tôt cette semaine qu’il vendrait son usine d’assemblage de Brampton, actuellement à l’arrêt, à l’entrepreneur canadien de défense Roshel, la vente proprement dite ne sera pas finalisée avant la fin de l’année.

Ottawa et Queen’s Park espèrent convaincre Stellantis d’annuler la vente d’ici là, car le retour de la production automobile à Brampton serait nettement plus avantageux sur le plan économique et en matière d’emplois que le projet proposé par Roshel.

Aucun détail sur la nature de cette nouvelle aide financière n’a été révélé, mais Mélanie Joly a qualifié l’offre d’« agressive », tandis que Vic Fedeli a déclaré que l’Ontario disposait de nouveaux fonds susceptibles d’aider à maintenir l’usine en état de veille jusqu’à ce que Stellantis trouve un nouveau produit à y assembler, après l’abandon en février 2025 des plans visant à y produire la prochaine génération du Jeep Compass.

La récente victoire des démocrates aux élections de mi-mandat américaines et l’impopularité persistante de l’administration Trump pourraient également jouer en faveur d’une relance de l’usine de Brampton, car cela pourrait annoncer la fin des droits de douane sur les véhicules fabriqués au Canada, qui avaient initialement poussé Stellantis à suspendre ses activités à Brampton.

Néanmoins, le constructeur automobile semblait résolu dans sa décision de vendre l’usine lorsqu’il en a fait l’annonce, signalant également qu’il était prêt à rembourser à Ottawa les 24 millions de dollars de fonds publics investis dans le projet avorté de réoutillage de l’usine.

Il s’agit d’un autre point de friction pour le gouvernement, car la ministre Joly a souligné que le constructeur ne respecte pas les ententes signées en 2022 pour recevoir 529 millions de dollars de financement gouvernemental, dont les conditions stipulaient que l’entreprise maintiendrait l’ensemble de sa présence manufacturière au Canada — soit à la fois l’usine à l’arrêt de Brampton et l’usine active de Windsor — ainsi que leurs effectifs respectifs.

Si Stellantis va de l’avant avec la vente de l’usine, Ottawa a averti qu’il réclamerait le remboursement de l’investissement avec intérêts, ce qui représenterait des centaines de millions de dollars.

Le gouvernement de l’Ontario avait également investi 513 millions de dollars de ses propres fonds pour soutenir les efforts d’électrification de Stellantis, mais comme ce montant n’était pas lié à l’usine de Brampton, la province ne demande pas de remboursement.

M.Fedeli affirme que l’objectif est que Stellantis suive l’exemple de General Motors à Oshawa il y a quelques années. En 2019, GM avait fermé la chaîne de montage pour transformer l’installation en usine d’emboutissage, avant de changer d’avis et de relancer la production en 2021 avec la camionnette Silverado. À l’heure actuelle, l’usine d’Oshawa emploie 1 800 travailleurs à l’assemblage, soit environ 400 de moins que n’en employait l’usine Stellantis de Brampton lorsque la production a cessé pour le réoutillage à la fin de 2023.

Alors qu’Ottawa et Queen’s Park affirment qu’il reste encore un espoir d’arrêter la vente à Roshel, la présidente d’Unifor, Lana Payne, se montre moins optimiste. S’adressant aux journalistes après une rencontre avec Stellantis et les deux ordres de gouvernement, elle a déclaré : « L’usine a été vendue. Pourquoi n’a-t-on rien pu faire la semaine dernière, ou la semaine d’avant, ou encore celle d’avant pour empêcher que cela se produise ? […] Nous sommes maintenant dans une situation complètement différente. Nous ne pouvons pas arrêter la vente. »

Mme Payne a également ajouté que même si les deux ordres de gouvernement disposent de moyens pour renverser la vente, ils n’en ont pas discuté lors de la réunion.

Les gouvernements fédéraux et provinciaux ont maintenant l’intention de rencontrer le PDG mondial de Stellantis, Antonio Filosa, après s’être entretenus hier avec le PDG canadien de l’entreprise, Trevor Longley.

Source : Automotive News Canada