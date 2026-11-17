La présentation du constructeur comprendra de nouveaux modèles de série, des véhicules conçus par HRC et la première présentation publique de sa petite roulotte de camping.

Honda présentera publiquement son prototype Base Station pour la première fois à Los Angeles.

Le concept Civic Type R HRC et le Passport Baja Chase feront partie de la présentation.

Le programme de Honda comprend un véhicule électrique de crème glacée et une discussion sur l’ingénierie du bobsleigh.

Honda présentera un vaste éventail de véhicules de série, de concepts et de modèles modifiés à AutoMobility LA et au Salon de l’auto de Los Angeles 2026, dont son prototype de roulotte Base Station, qui sera montré au public pour la première fois.

La gamme de Honda comprendra le Civic Type R 2027 mis à jour, le Passport TrailSport 2027 et le Civic Sport Touring hybride, ainsi que le concept Civic Type R HRC et le Passport TrailSport Baja Chase.

Le prototype Base Station est une roulotte compacte conçue pour le camping. Son intérieur modulaire peut être aménagé pour le voyage, la vie à bord et le couchage, et de nombreux VUS, dont le Passport, peuvent la tracter. Le prototype sera présenté aux côtés du véhicule Baja Chase. Honda prévoit servir du café à partir de la roulotte pendant l’événement destiné aux médias.

Une autre activité mettra en vedette le Fastport eQuad de Honda et Blue Cone, une entreprise de crème glacée établie dans la région de la baie de San Francisco. L’espace de chargement de l’eQuad a été équipé d’un congélateur et de matériel de service alimentés par des batteries amovibles Honda Mobile Power Pack e:. Honda décrit le véhicule comme une adaptation électrique d’un camion de crème glacée et affirme que Blue Cone a servi des milliers de clients depuis son lancement en août.

Le concept Civic Type R HRC, présenté récemment au SEMA 2026, intègre des technologies de Honda Racing Corporation et les commentaires de pilotes de course. Honda n’a pas encore fourni d’autres caractéristiques techniques pour ce concept. Le Passport TrailSport Baja Chase est l’un des trois véhicules construits par HRC pour soutenir la Baja 1000 ; ses rôles prévus comprennent les communications, l’assistance aux arrêts aux puits et le transport de l’équipe. Les modifications indiquées comprennent des amortisseurs HRC, des roues forgées, un système d’échappement Borla, une alimentation électrique auxiliaire, des espaces de rangement et un porte-bagages de toit.

La présentation des modèles de série de Honda comprendra également le Civic Sport Touring hybride 2027, le Prelude hybride, le CR-V Sport hybride, le HR-V Sport et l’Odyssey Sport, ainsi que les Accord, Pilot et Ridgeline 2026.

Le Civic Type R 2027 actualisé commence à arriver chez les concessionnaires. Parmi ses nouveaux équipements de série figurent des sièges avant chauffants, Google intégré, Alexa intégrée et deux ports USB-C. Le Passport TrailSport 2027 reçoit une suspension surélevée, des détails extérieurs révisés, un volant chauffant et le système de caméras TrailWatch.