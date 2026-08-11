Les vols de véhicules au Canada ont chuté de 10 % pendant la première moitié de 2026

20 759 véhicules ont été signalés comme volés à travers le pays au cours des six premiers mois de 2026.

Cette baisse d’une année sur l’autre s’inscrit dans une tendance plus large vers un retour aux chiffres de vols inférieurs enregistrés avant 2021.

80 % des Canadiens estiment toujours que leur véhicule est vulnérable au vol.

Après avoir atteint un sommet en 2021, le nombre de véhicules volés chaque année au Canada diminue de façon constante depuis.

Cette tendance ne semble pas sur le point de s’inverser, car un récent rapport de l’Association Équité, cité par Automotive News Canada, montre que le vol de véhicules a chuté de 10 % supplémentaires d’une année sur l’autre au cours de la première moitié de 2026.

En effet, 20 759 vols de véhicules ont été signalés à l’échelle nationale au cours de cette période, contre 23 093 au cours de la première moitié de 2025.

La baisse la plus marquée a été enregistrée en Alberta, où 15,1 % de véhicules volés en moins ont été signalés au cours des six premiers mois de 2026. La diminution la plus faible, soit 4,1 %, a été observée dans les provinces maritimes, où 873 vols de véhicules ont été recensés au cours de la même période, contre 910 au premier semestre de 2025.

À ce propos, l’année 2025 a elle-même connu une baisse significative du nombre de véhicules volés par rapport à 2024, avec un total d’environ 47 000 cas signalés. De ce nombre, environ un tiers n’ont pas été retrouvés.

S’il est difficile de déterminer avec certitude ce qui a mené à cette diminution des vols, cela pourrait s’expliquer en partie par le fait que le plan d’action national visant à démanteler les groupes de crime organisé derrière les vols de véhicules, annoncé par le gouvernement fédéral en 2024, commence à porter ses fruits.

Ce plan comprenait des mesures telles que l’augmentation des inspections dans les principaux ports maritimes, le durcissement des peines criminelles et un meilleur partage de renseignements entre les forces de l’ordre.

Cela dit, les zones situées à proximité des ports comme Montréal et Halifax demeurent des points chauds du vol de véhicules, et la plupart des Canadiens ne se sentent pas plus en sécurité malgré la baisse des taux de vol.

En effet, un sondage d’Angus Reid commandé par l’Association Équité souligne que 80 % des Canadiens pensent toujours que leur véhicule est ou pourrait être vulnérable au vol.

De plus, 60 % des répondants souhaitent que le gouvernement rende obligatoires les dispositifs antivol dans les véhicules neufs, estimant que les constructeurs automobiles n’en font pas assez pour contrecarrer les voleurs.

Il sera intéressant de suivre le nombre de véhicules qui seront volés à travers le pays pendant le reste de l’année, ce qui permettra de savoir si la tendance à la baisse se maintient tout au long de 2026.

Source : Automotive News Canada