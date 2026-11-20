FullGood fabrique des véhicules hybrides rechargeables dont le design s’inspire de célèbres voitures classiques.

L’entreprise souhaite étendre ses activités aux États-Unis avec l’aide d’un partenaire local.

Ce partenaire serait chargé de concevoir un nouveau logiciel afin d’éviter que ces véhicules fabriqués en Chine ne soient interdits en vertu des nouvelles lois américaines.

Au Salon de l’auto de Los Angeles 2026, qui a ouvert ses portes aujourd’hui, les visiteurs pourront admirer une fourgonnette hybride rechargeable à sept places aux couleurs vives, dessinée pour ressembler à un minibus Volkswagen des années 1960.

Il s’agit du FullGood Summer, l’un des quelques modèles au look rétro vendus sous la marque FullGood et fabriqués par Songsan Motors en Chine.

Sous la carrosserie familière de cette fourgonnette se cache une motorisation hybride rechargeable qui associe un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 L et des moteurs électriques de Wuling — un constructeur chinois qui est notamment partenaire de General Motors — à une batterie de 28 kWh fournie par CATL.

Bien qu’il soit dépourvu de rouage intégral, ce groupe motopropulseur développerait une puissance de 325 chevaux et offrirait une autonomie électrique d’environ 150 kilomètres, bien que cette donnée repose probablement sur l’optimiste cycle d’essais chinois (CLTC).

Si le design est manifestement très inspiré du minibus Volkswagen Type 2, il présente tout de même quelques éléments uniques, notamment trois portières de chaque côté — une par rangée de sièges — ainsi que des portes battantes à l’arrière en lieu et place du hayon d’origine.

La fourgonnette chinoise est également dotée d’une roue de secours montée à l’arrière et d’une calandre grillagée à l’avant, là où le moteur arrière du minibus original ne nécessitait aucune ventilation.

À l’intérieur, l’esthétique rétro demeure présente, mais le Summer s’éloigne davantage de son inspiration allemande. En effet, le véhicule hybride rechargeable arbore une sellerie en cuir de couleur crème à plis verticaux et une banquette à l’avant, mais sa planche de bord intègre deux écrans très modernes et un volant multifonction qui trouveraient leur place dans n’importe quelle voiture neuve.

En Chine, le prix du FullGood Summer est fixé à 328 000 yuans, ce qui équivaut à environ 70 500 dollars canadiens au taux de change actuel.

C’est nettement moins cher que le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) du Volkswagen ID.Buzz, mais les quelques exemplaires neufs de cette fourgonnette électrique qui restent dans les cours des concessionnaires au pays bénéficient d’importants rabais, ce qui les rend environ 10 000 $ moins chers que cet hommage chinois non officiel au minibus original.

Le Summer n’est pas le seul modèle commercialisé par FullGood. L’entreprise propose en effet une petite gamme de véhicules hybrides rechargeables rétro, tous inspirés de différents modèles emblématiques du passé.

La Dolphin est un sosie de la Chevrolet Corvette C1 de la fin des années 1950, offerte dans une curieuse version décapotable à quatre places dotée de portières arrière à ouverture inversée, ou dans une configuration plus fidèle à l’histoire à deux places et deux portières.

La Rocket s’inspire également d’un modèle classique de General Motors, évoquant clairement la Cadillac Eldorado de 1959 avec une abondance de chrome en plastique et d’immenses ailerons arrière.

Enfin, le Hotrod ressemble aux voitures personnalisées basées sur la Ford Modèle A qui étaient très populaires auprès des amateurs d’automobiles aux États-Unis dans les années 1950 et 1960.

La raison pour laquelle FullGood a décidé d’amener le Summer au Salon de l’auto de Los Angeles est que le constructeur souhaite étendre ses activités aux États-Unis au cours des prochaines années, mais pour y parvenir, il aura besoin d’un partenaire local.

En effet, en tant que constructeur chinois, FullGood serait visé par l’interdiction récemment adoptée par le Congrès américain en raison des craintes liées à la sécurité nationale concernant les véhicules connectés équipés de logiciels chinois ou russes.

On craint que ces véhicules ne renvoient les données recueillies par leurs microphones, leurs caméras et leurs systèmes de navigation vers leurs pays d’origine, qui sont des ennemis historiques des États-Unis.

Par conséquent, FullGood recherche un partenaire américain capable de développer une nouvelle suite logicielle destinée aux véhicules exportés aux États-Unis, ce qui lui permettrait de contourner l’interdiction visant les logiciels chinois.

De plus, ce partenaire pourrait s’occuper de l’assemblage final des composantes exportées depuis l’usine principale, ce qui signifierait que les modèles FullGood vendus aux États-Unis pourraient être considérés comme des produits nationaux.

L’entreprise a même affirmé que son partenaire américain pourrait vendre les véhicules sous sa propre marque.

Bien que ces projets demeurent incertains, le constructeur indique qu’il prévoit développer d’autres modèles inspirés de la culture américaine des années 1950 et 1960.

Ce qui amène à douter du réalisme des ambitions de FullGood, c’est que même si l’entreprise est un véritable constructeur automobile qui a déjà collaboré avec BYD par le passé, ni FullGood ni Songsan ne semblent disposer d’un site Web en dehors de l’Internet chinois, et la majorité des vidéos publiées sur sa chaîne YouTube semblent avoir été générées par intelligence artificielle.

Rien n’a été annoncé pour le Canada, mais si les consommateurs manifestent de l’intérêt pour les véhicules hybrides rechargeables au style rétro et que l’entreprise parvient à trouver un partenaire américain adéquat, il ne serait pas surprenant de voir ces modèles traverser la frontière tôt ou tard.

Source : Car and Driver