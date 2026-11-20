Le concept à deux portes de 270 kW sera présenté au Salon de l’auto d’Essen, alors que Volkswagen souligne les 50 ans des modèles GTI.

Le concept électrique développe 362 ch et atteint 100 km/h en 4,7 secondes.

Volkswagen associe le moteur APP550 à la traction et à un blocage électronique du différentiel.

Ce concept biplace n’a fait l’objet d’aucun plan de production annoncé.

Volkswagen dévoilera une interprétation électrique de sa marque de performance GTI conçue pour la piste au Salon de l’auto d’Essen, qui se tiendra du 27 novembre au 6 décembre. Le concept ID. Polo GTI Clubsport est un autre véhicule spécial présenté pour souligner le 50e anniversaire de la gamme. Il donne également un aperçu concret de la façon dont l’entreprise pourrait adapter la formule GTI à ses véhicules électriques les plus performants.

Le concept à deux portes développe 270 kW (362 ch) et accélère de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes avec le Launch Control. Sa vitesse maximale est de 240 km/h. Le concept repose sur l’ID. Polo GTI de série, qui est lui-même propulsé par un moteur de 166 kW (223 ch).

Le groupe motopropulseur utilise le moteur électrique APP550 de Volkswagen, conçu pour des véhicules plus grands et habituellement installé à l’arrière. Pour ce concept Polo, les ingénieurs l’ont adapté à la traction et l’ont jumelé à un blocage électronique du différentiel avant. Ce moteur produit un solide couple de 550 Nm (369 lb-pi), comparativement à 290 Nm (214 lb-pi) pour l’ID. Polo GTI de série. Le patinage des roues est à prévoir.

Selon le constructeur, une batterie de 52 kWh peut fournir brièvement jusqu’à 362 ch. Le contrôle adaptatif du châssis a été réglé pour la piste, tandis qu’un nouveau système de freinage en céramique est conçu pour résister à des freinages répétés à haute performance. Pour ce véhicule, l’autonomie et les données de recharge sont sans importance.

La carrosserie conserve les grandes lignes du modèle de série, mais adopte des formes élargies pour améliorer ses performances aérodynamiques. Son séparateur avant, son diffuseur et son aileron arrière en fibre de carbone s’accompagnent d’ailes élargies de 50 mm de chaque côté. L’aileron arrière dépasse la ligne du toit, et la partie arrière est plus large que celle du modèle de série, le tout dans le but d’accroître l’appui aérodynamique et de réduire les temps au tour.

À l’intérieur, l’habitacle a été dépouillé de presque tout son équipement. Deux sièges baquets Recaro sont munis de harnais rouges à cinq points, tandis qu’un arceau rouge se trouve derrière eux, à l’emplacement des sièges arrière. Le concept n’a pas de système d’infodivertissement. Des microfibres ArtVelours foncées et des surpiqûres rouges habillent certaines parties de l’habitacle.

Le concept repose sur la plateforme électrique MEB+ et est doté de la traction. Volkswagen affirme qu’il illustre l’éventail de performances que cette architecture peut prendre en charge, de cette version axée sur le sport automobile au concept ID. Polo Mission Efficiency, orienté vers l’efficacité et qui a établi quatre records du monde, selon l’entreprise.

Le concept GTI Clubsport est le quatrième nouveau modèle que Volkswagen associe aux célébrations du 50e anniversaire. L’ID. Polo GTI est offerte à la commande, tandis que les ventes de l’ID.3 GTI doivent commencer au début de 2027.

Dans tous les cas, aucune arrivée en Amérique du Nord n’est prévue.