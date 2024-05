40% des automobilistes n’emploient aucune mesure pour contrer le vol

Le vol de véhicules est actuellement un fléau au pays. En revanche, 40% des automobilistes n’utilisent aucune mesure de protection antivol d’après une récente étude menée par CAA-Québec auprès de ses membres. L’organisme rappelle qu’une part de la responsabilité de protéger son bien revient à l’automobiliste.

Il existe des moyens plus sophistiqués de se protéger contre le vol que de simplement verrouiller ses portières.

25% des répondants du sondage affirment craindre que leur véhicule se fasse voler.

La hausse du nombre de vols a une incidence sur les primes d’assurances.

Alors que les différents acteurs, que ce soit les corps policiers, les constructeurs automobiles ainsi que les autorités portuaires, se relancent la balle lorsque vient le temps de déterminer de la responsabilité de ce fléau du vol de véhicules, une part de la responsabilité revient à l’automobiliste, nous rappelle CAA-Québec. L’automobiliste doit d’ailleurs composer avec d’importantes répercussions liées à cette recrudescence du vol véhicule en raison des primes d’assurance qui tendent à augmenter.

Quelques statistiques mises en lumière par le sondage

Suite au sondage réalisé par CAA-Québec, quelques statistiques sont mises en lumière. On y apprend que les jeunes conducteurs sont peu enclin face à l’idée de se prémunir d’un élément de sécurité supplémentaire afin de prévenir le vol. En effet, seulement 18% des répondants âgés de 18 à 34 affirmaient avoir l’intention d’acquérir un dispositif visant à prévenir le vol de leur véhicule.

Également, malgré que le fléau soit hautement médiatisé ces derniers mois, on y lit que seulement 25% des répondants du sondage affirment craindre que leur véhicule se fasse voler.

Quelques trucs en rafale pour éviter le vol de véhicule

Verrouiller les portières de son véhicule devrait être la première technique à mettre en place afin de diminuer le risque de vol de son véhicule. Sachez qu’il existe d’autres trucs. Les automobilistes peuvent se procurer une boîte ou un étui Faraday qui brouille les ondes émises par la clé électronique du véhicule. Il est également recommandé de se procurer un protecteur de port OBD afin que les voleurs ne puissent y avoir accès et ainsi s’emparer plus facilement de votre véhicule. Aussi, la traditionnelle barrure de volant demeure un moyen efficace pour éloigner les voleurs. Finalement, il est conseillé de stationner sa voiture dans un endroit sécuritaire, éclairé ou surveillé, si possible.