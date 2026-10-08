Les Chevrolet Trax et Trailblazer passent chez l’esthéticienne pour 2027

Les deux utilitaires les plus abordables de Chevrolet ont droit à une cure de jeunesse pour 2027. Les Trax et Trailblazer voient leur style être retouché, mais c’est surtout à bord que les changements sont les plus substantiels, avec des écrans plus grands, une nouvelle architecture électronique et davantage d’aides à la conduite proposées de série.

Les deux modèles héritent de série d’un écran de 11 pouces pour les informations de conduite et d’un écran central de 11,3 pouces

Le Trailblazer offrira pour la première fois une version Z71

L’arrivée des modèles est prévue pour le printemps 2027

Le duo a la cote au Canada. Selon Chevrolet, plus de 80 000 exemplaires ont été livrés au pays depuis leur arrivée il y a trois ans.

Plus de technologie à bord

Grâce à une nouvelle architecture électrique et logicielle, les deux modèles comptent désormais de série plus de 20 systèmes de sécurité et d’aide à la conduite, dont le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au stationnement avant et arrière et l’assistance au braquage dans l’angle mort. Parmi les nouveautés, notons le freinage automatique en marche arrière, l’alerte latérale pour signaler la présence d’un cycliste, ainsi que le freinage d’urgence automatique aux intersections.

Le système multimédia avec services Google intégrés, compatible avec l’assistant Gemini, s’affiche sur un écran de 11,3 pouces, tandis que l’écran à affichage numérique du bloc d’instrument passe à 11 pouces.

Le forfait OnStar One, qui comprend notamment un point d’accès Wi-Fi, est inclus pendant 12 mois.

Suivre la mode

La gamme du Trax est simplifiée et compte désormais trois versions : LT, RS et Activ. Les changements esthétiques se résument à une nouvelle calandre, des roues redessinées, des feux entièrement à DEL et un hayon repensé, qui peut être à commande électrique pour la première fois. La variante RS hérite de roues de 19 pouces, tandis que la livrée Activ propose un design avant qui lui est propre.

De son côté, le Trailblazer, offert en versions LT, RS et désormais Z71, mise sur la polyvalence. La livrée Z71, justement, propose de série le rouage intégral, une suspension calibrée pour la conduite hors route, une plaque de protection sous la caisse et des pneus plus adaptés à la conduite hors des sentiers battus.

À l’intérieur, le sélecteur de vitesses migre vers la colonne de direction, ce qui libère de l’espace à la console centrale, qui a été redessinée pour l’occasion. Les passagers arrière profitent enfin de buses de ventilation.

Rien n’a été annoncé concernant des changements sous le capot, ce qui n’est pas étonnant, puisqu’il s’agit d’une mise à niveau de mi-parcours. On va donc toujours retrouver les petits blocs turbo à trois cylindres qui alimentent les deux modèles.

Une forme d’électrification ferait le plus grand bien, mais il faudra attendre les prochaines générations des deux modèles pour voir si General Motors va dans cette direction.

Les deux VUS devraient se retrouver en concession au printemps 2027.