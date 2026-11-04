Essai routier du Chevrolet Trax 1RS 2026: Plus l’aubaine qu’il était

Avec le retrait de la version LS l’an dernier, le Chevrolet Trax 1RS devient le véhicule le moins dispendieux du catalogue canadien de General Motors, bonifiant ainsi la dotation de base du Trax en échange d’un prix de départ plus élevé.

Résumé du Chevrolet Trax 1RS 2026

Conçue au départ en tant que version de milieu de gamme à l’apparence plus dynamique, la 1RS fait bonne figure en tant que nouveau modèle de base.

Son prix de départ de 30 175 $ est toutefois passablement plus élevé que celui de l’ancien Trax LS.

Comme tous les Trax 2026, cette version est alimentée par un trois-cylindres turbo livrant 137 chevaux, uniquement aux roues avant.

La consommation d’essence moyenne est annoncée à 8,1 L/100 km par Ressources naturelles Canada ; j’ai obtenu 7,9 L/100 km.

Points forts

Belle présentation intérieure et extérieure

Habitacle relativement spacieux

Beaucoup d’équipement pour une entrée de gamme

Points faibles

Livraison de la puissance non-linéaire

Confort compromis

Plus nécessairement une aubaine

Arrivée en 2024, la seconde génération du Chevrolet Trax marquait un pas de géant pour le plus petit VUS de la gamme de General Motors.

Avec son style moderne et plutôt dynamique ainsi que son prix bien étudié, le Trax 2024 était ainsi très compétitif face à ses rivaux japonais et coréens.

Pour l’année-modèle 2026, cette situation change un peu, puisque le constructeur à choisi d’abandonner la version de base LS du Trax, ce qui améliore son équipement de série, mais le rend aussi passablement plus dispendieux.

Malgré son nouveau statut de modèle le plus abordable chez Chevrolet et chez General Motors en Amérique du Nord, le Chevrolet Trax 1RS 2026 a fière allure.

En effet, ce petit VUS continue d’afficher des lignes modernes et agréables à l’œil, bien que la version 2027 bénéficie de quelques changements.

Contrairement à l’ancien LS, le 1RS ne semble pas être un modèle conçu pour offrir le plus petit prix possible, notamment en raison de ses jantes de 18 pouces au fini usiné, son applique chromée à l’avant et ses logos RS à l’avant et à l’arrière.

La grille de calandre est également différente de celle de l’ancien LS, puisqu’elle est partagée avec la version 2RS, au sommet de la gamme du Trax. Les versions RS se partagent également des logos Chevrolet noircis.

Alors qu’il est mécaniquement similaire au Trailblazer, le Trax 2026 dispose d’une silhouette plus élancée et d’une ligne de toit plus basse qui lui fait s’apparenter à une voiture à hayon surélevé.

Spacieux et attrayant

L’habitacle du Chevrolet Trax 1RS 2026 suscite les mêmes commentaires que l’extérieur, c’est-à-dire qu’il est lui aussi moderne et plus attrayant que l’on pourrait s’attendre d’un modèle d’entrée de gamme.

Par exemple, les sièges sont recouverts d’un tissu blanc et noir à motifs croisés et aux coutures contrastantes qui ajoute un réel intérêt visuel en comparaison aux intérieurs presque lugubres habituellement réservés aux modèles abordables.

De plus, le Trax 1RS s’offre un volant à fond plat recouvert de cuir aux coutures rouges, autrement plus joli que le volant en uréthane noir qui équipait le LS.

Ce volant est d’ailleurs chauffant, comme le sont les sièges avant. Cette version du Trax bénéficie également d’un écran tactile de 8 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que d’un combiné d’instruments analogiques avec un affichage de 3,5 pouces.

Les versions plus dispendieuses du Trax offrent de plus grands écrans dans les deux cas, mais ceux du modèle 1RS sont suffisants pour un modèle de base.

Grâce à l’empattement plutôt long du Trax et à son plancher complètement plat à l’arrière, celui-ci s’avère assez spacieux pour sa catégorie, ce qui en fait un bon choix pour ceux qui transportent souvent des passagers à l’arrière.

Le coffre est lui aussi assez généreux, avec une capacité de 725 litres derrière la banquette et des formes régulières facilitant le chargement d’objets encombrants.

Comme la plupart des VUS de General Motors, l’accès à bord du Trax 2026 est particulièrement aisé en raison de seuils de portes minces et d’assises de sièges placées à une hauteur permettant de se glisser à bord sans devoir grimper ou descendre.

Cependant, ces mêmes assises sont très courtes et le rembourrage est plutôt ferme, ce qui compromet le confort, particulièrement pour les occupants de grande taille.

Bien qu’il fasse un bon travail pour masquer le statut prolétaire du Trax 1RS en apparence, l’habitacle le trahit un peu en raison d’une grande utilisation de plastiques durs, qui s’étendent même aux appuie-bras des portes avant et de la console centrale.

Néanmoins, le Chevrolet Trax 1RS 2026 fait bonne figure à ce chapitre dans une catégorie très compétitive.

Plus puissant qu’il n’y paraît

Lire la fiche technique du Chevrolet Trax 2026 laisse présager le pire, mais la réalité est plus nuancée.

En effet, le plus petit modèle de Chevrolet est alimenté exclusivement par un moteur à trois cylindres turbocompressé de 1,2 L qui livre une puissance modeste de 137 chevaux et 162 lb-pi de couple aux roues avant par l’entremise d’une boîte de vitesses automatique à six rapports.

Sur papier, c’est très peu, mais le couple maximal est disponible dès 2 500 tours minute et la boîte de vitesses est bien étagée, ce qui permet de tirer le meilleur parti de la mécanique.

Ainsi, le Trax 2026 semble mieux performer que certains de ses rivaux, et si la puissance n’est certainement pas des plus généreuses, elle ne semble pas manquer lorsque vient le temps de dépasser ou de s’engager sur une autoroute.

De plus, la sonorité typique du moteur à trois cylindres est plus intéressante que celle d’un quatre cylindres de statut équivalent, ce qui ajoute un peu d’agrément à la conduite du Trax.

Tout n’est pas rose, par contre, puisque la mécanique manque un peu de raffinement, notamment en ce qui a trait à la livraison de la puissance.

En effet, les accélérations ne sont pas toujours linéaires et il semble souvent y avoir des « trous » de quelques secondes où la puissance diminue sans raison apparente.

Ce n’est pas dangereux, mais ce n’est pas très agréable…

Contrairement au Trailblazer, mécaniquement similaire, le Trax n’est pas disponible avec la traction intégrale.

Finalement, la consommation d’essence n’est pas aussi faible que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un moteur à trois cylindres dans un véhicule sous-compact.

En effet, Ressources naturelles Canada annonce une moyenne combinée de 8,1 L/100 km et je n’ai pu faire mieux que 7,9 L/100 km malgré une conduite majoritairement rurale et autoroutière.

Pour le reste, le Trax 2026 montre une belle maniabilité grâce à sa direction légère, rapide et plutôt précise, en plus d’une suspension ferme.

Cette même suspension nuit par contre au confort sur les routes cahoteuses et sur les joints d’expansion.

À Surveiller

Bien que la génération actuelle du Chevrolet Trax (et du Buick Envista, mécaniquement identique) n’ait qu’environ deux ans, on sait un peu à quoi s’attendre du point de vue de la fiabilité grâce aux Chevrolet Trailblazer et Buick Encore GX, qui utilisent une mécanique similaire depuis l’année-modèle 2020.

Si quelques incidents (certains assez graves) ont été rapportés sur les forums en ligne, le bilan général semble favorable et le Chevrolet Trax 2026 ne semble pas souffrir de grands défauts récurrents.

En effet, malgré les craintes de certains, le moteur à trois cylindres semble assez fiable puisque peu de problèmes ont été rapportés à son sujet durant ses six années sur le marché Nord-Américain.

D’ailleurs, General Motors semble avoir évité les problèmes encourus par Ford et Peugeot avec leurs moteurs à trois cylindres dont la courroie de distribution baigne dans l’huile, car si le moteur du Trax emploie une construction similaire, sa courroie est faite d’un matériau plus durable.

Un recours collectif est en cours aux États-Unis en raison de 9 cas documentés de défaillance majeure du moteur, mais compte tenu des chiffres de ventes du Trax en Amérique du Nord, cela semble plutôt marginal.

Par ailleurs, quelques propriétaires font état d’une boîte de vitesses bruyante ou qui vibre, alors que d’autres ont eu des problèmes avec le système d’infodivertissement ou le climatiseur. Encore une fois, ces problèmes ne semblent pas affecter une grande proportion des véhicules vendus.

Transport Canada ne recense actuellement qu’un seul rappel pour le Chevrolet Trax de génération actuelle, une campagne visant à corriger un possible malfonctionnement de l’écran d’information du conducteur sur 4 412 Trax, Envista et Encore GX de l’année 2024.

Prix du Chevrolet Trax 1RS 2026

Si le prix du Chevrolet Trax était probablement son plus grand atout il y a seulement quelques mois, on ne peut plus vraiment en dire autant.

En effet, alors que le Trax LS, le moins dispendieux de la gamme, affichait un prix de départ de 24 049 $ il y a seulement deux ans, la déclinaison la plus abordable du Trax 2026 commande maintenant un minimum de 30 175 $.

Si cette augmentation s’accompagne d’une apparence plus soignée et d’un équipement de série légèrement bonifié, comme mentionné précédemment, elle rend aussi le Trax nettement moins intéressant face à une compétition féroce qui en offre plus pour le même prix ou presque.

Mon véhicule d’essai était équipé de deux options, soit le toit ouvrant (995 $) et la peinture « Noir Mosaïque métallisé » (495 $), pour une facture totale de 31 665 $.

Outre le 1RS, Chevrolet offre le Trax 2026 en versions LT, 2RS et Activ.

Pour un prix de départ de 31 175 $, le Trax LT ajoute l’accès et le démarrage sans clé, les brancards de toit, des accents de pare-chocs peints en argent, des clignotants avant et feux de jour au DEL, des jantes de 17 pouces peintes en gris, l’écran d’information du conducteur de 8 pouces, la climatisation automatique, la sellerie mi-tissu/mi-cuirette, des ports USB pour les passagers arrière, le régulateur de vitesse adaptatif, d’un système sonore à six haut-parleurs, et d’un écran tactile de 11 pouces.

Cette version peut recevoir les groupes « Éléments Noircis » (785 $), « Édition Minuit » (850 $) et « Édition Grande Expédition » (2 150 $), ce dernier ajoutant la recharge de téléphone sans fil, le toit ouvrant, les doublures de plancher toutes saisons, et les emblèmes noirs.

Le 2RS reprend plusieurs des éléments esthétiques introduits sur le 1RS (rétroviseurs noirs, calandre unique, accents rouges…) et ajoute d’autres éléments tels que des jantes noires de 19 pouces, la sellerie en cuirette (Evotex), le siège du conducteur à réglage électrique et le vide-poche au dos du siège passager, le tout pour un prix de départ de 33 375 $.

Finalement, le Trax Activ 2026 adopte un style un peu plus aventurier avec des jantes noires de 18 pouces, une calandre retravaillée et un choix de couleurs intérieures et extérieures légèrement différent. Malgré son prix identique au 2RS (33 375 $), cette version ajoute le support lombaire ajustable pour le conducteur.

Pour les LT, 2RS et Activ, sélectionner le toit ouvrant ajoute nécessairement la recharge de téléphone sans fil, pour une facture de 1 095 $.

Conclusion

Ainsi, le Chevrolet Trax 2026 demeure un produit intéressant, particulièrement dans sa version 1RS en raison de sa présentation soignée, de son espace intérieur et de son niveau d’équipement raisonnable, mais son prix relativement élevé le rend moins compétitif et incite à dépenser quelques milliers de plus pour obtenir un modèle concurrent à traction intégrale et à équipement équivalent.

Modèle Chevrolet Trax 1RS Nissan Kicks S Toyota Corolla Cross L Prix de départ 30 175 $ 29 990 $ 31 782 $ Supplément pour traction intégrale Non disponible 2 300 $ 1 400 $ Motorisation 3 cyl. 1,2 L turbo / automatique 6 rapports 4 cyl. 2,0 L / boîte à variation continue (CVT) 4 cyl. 2,0 L / boîte à variation continue (CVT) Puissance 137 ch 141 ch 169 ch Couple 162 lb-pi 140 lb-pi 151 lb-pi Consommation moyenne (NR Can) 8,1 L/100 km 7,4 L/100 km 7,4 L/100 km Espace à la tête (AV/AR) 1 006 mm / 967 mm 1 008 mm / 978 mm 980 mm / 990 mm Espace aux épaules (AV/AR) 1 415 mm / 1 380 mm 1 389 mm / 1 391 mm 1 339 mm / 1 331 mm Espace aux jambes (AV/AR) 1 065 mm / 983 mm 1 083 mm / 876 mm 1 090 mm / 813 mm Espace cargo (sièges relevés/rabaissés) 725 L / 1 532 L 850 L / 1 700 L 680 L / ND