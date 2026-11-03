General Motors ne produira finalement pas de Corvette électrique ni de VUS Corvette

Des rumeurs concernant l’élargissement de la marque Corvette circulaient depuis 2022.

Ces rumeurs évoquaient un VUS électrique et une sportive électrique à deux portes, une déclinaison Corvette à quatre portes étant également envisagée.

Il semble que ces projets aient désormais été abandonnés, même si l’idée d’une Corvette électrique resterait d’actualité.

Ces quatre dernières années, des rumeurs laissaient entendre que General Motors s’apprêtait à développer la marque Corvette afin de tirer profit de ce nom légendaire à travers de nouveaux produits, mais cette perspective semble désormais peu probable.

En effet, des sources internes au sein de l’entreprise avaient précédemment fait allusion à de futurs modèles comprenant un VUS électrique de performance et une sportive électrique à deux portes sous la marque Corvette, un modèle Corvette à quatre portes étant également jugé envisageable.

Tous ces modèles devaient partager la future plateforme GM Prime BEV, spécialement développée pour les modèles électriques de luxe et de haute performance. Plusieurs véhicules électriques Cadillac et un modèle Buick devaient également exploiter cette plateforme, mais aucune nouvelle n’a filtré à leur sujet, de sorte qu’on ignore si ces projets sont toujours d’actualité.

Cette transition de la marque Corvette, s’éloignant de son positionnement traditionnel de voiture de sport à deux portes exclusivement animée par un V8, avait été imaginée pour séduire une clientèle plus large, sensible au prestige du nom Corvette mais ayant besoin d’un type de véhicule différent.

Cette stratégie a déjà fait ses preuves par le passé, notamment chez Porsche, qui a élargi son offre au-delà de la 911 et d’autres petites sportives pour intégrer des véhicules électriques et des VUS, le Cayenne et le Macan surpassant désormais tous les autres modèles de la gamme au chapitre des ventes.

Plus récemment, Mercedes-Benz a dévoilé une nouvelle gamme de modèles électriques AMG GT, comprenant un VUS et un coupé quatre portes, qui capitalise sur l’image et la notoriété du coupé deux portes AMG GT à moteur V8.

À l’heure actuelle, General Motors est absent du marché des VUS de haute performance, un segment qui s’est considérablement développé depuis que la grande majorité des constructeurs de supercars ont commencé à proposer leurs propres VUS ces dernières années.

L’ajout d’un VUS Corvette aurait donc pu maintenir les propriétaires actuels de Corvette dans le giron de GM lorsque leurs besoins automobiles évoluent, tout en attirant potentiellement de nombreux nouveaux acheteurs qui ne se seraient pas tournés vers la sportive traditionnelle.

Néanmoins, les ventes de véhicules électriques de haute performance n’ont pas atteint les niveaux espérés par certains constructeurs, et les reculs réglementaires environnementaux actuellement observés à travers le monde suggèrent que cette situation pourrait perdurer encore quelques années.

Bien que les sources ayant rapporté à GM Authority l’abandon des programmes Corvette électrique et VUS n’aient fourni aucune explication officielle, c’est très probablement la raison pour laquelle le constructeur américain semble désormais faire marche arrière sur ces déclinaisons.

Malgré cela, l’idée d’une Corvette électrique à deux portes resterait vivante au sein de l’entreprise, ce qui signifie qu’une telle sportive pourrait voir le jour ultérieurement si les conditions de marché lui devenaient favorables.

Bien qu’étendre la marque Corvette vers de nouveaux horizons aurait pu ouvrir un important bassin de nouveaux acheteurs pour Chevrolet et General Motors, cette démarche aurait également comporté le risque de diluer le nom Corvette avec des modèles qui n’auraient peut-être pas permis de rentabiliser les investissements de l’entreprise.

Source : GM Authority