Alors que la nouvelle année approche à grands pas, les journalistes automobiles du monde entier unissent actuellement leurs efforts pour couronner une poignée de véhicules triés sur le volet au titre de Voiture de l’année 2027. Quelques jours après que leurs collègues européens ont dévoilé leur liste restreinte, les journalistes automobiles canadiens, américains et mexicains ont sélectionné les trois finalistes de l’année dans chacune des catégories suivantes : Voiture nord-américaine de l’année, Camion nord-américain de l’année et Véhicule utilitaire nord-américain de l’année.Les gagnants de chaque prix seront révélés dans un peu plus de 50 jours, le 14 janvier, au Salon de l’auto de Détroit. Voici les 9 finalistes :

Finalistes de la Voiture nord-américaine de l’année 2027

Kia K4 à hayon

2026 Kia K4 Hatchback 2026 Kia K4 Hatchback 2026 Kia K4 Hatchback 2026 Kia K4 Hatchback 2026 K4 Hatchback

Entamant le cycle des prix 2027 à titre de véhicule le plus abordable parmi tous les finalistes, la Kia K4 à hayon ramène le côté pratique d’une carrosserie à cinq portes dans un segment des compactes de plus en plus délaissé par les constructeurs rivaux. Construite aux côtés de sa version berline, la K4 à hayon à traction avant propose deux motorisations distinctes : un quatre cylindres de 2,0 litres de 147 chevaux axé sur l’efficacité énergétique et jumelé à une boîte à variation continue, ou un moteur turbocompressé de 1,6 litre développant 190 chevaux couplé à une boîte automatique à huit rapports sur la version GT-Line Turbo. Au-delà de sa ligne de toit effilée d’inspiration fastback, le véhicule se démarque par l’optimisation de son aménagement intérieur sans pour autant accroître son encombrement extérieur. Le rabattement des sièges arrière libère 1 679 litres d’espace de chargement, tandis que les équipements de série — tels qu’un écran tactile de 12,3 pouces avec intégration sans fil pour téléphone intelligent et des suites complètes de sécurité active — offrent un excellent rapport qualité-prix dans un ensemble d’entrée de gamme.

Lexus ES

Pour sa huitième génération, la Lexus ES abandonne complètement le traditionnel moteur V6 au profit d’une gamme entièrement électrifiée, offrant à la fois des options hybrides et tout électriques. Allongée de 165 mm par rapport à sa devancière afin d’accroître le dégagement pour les jambes à l’arrière, l’ES 2027 redessinée est proposée soit en version hybride ES 350h de 244 chevaux, soit en versions tout électriques : l’ES 350e à traction avant — capable d’atteindre une autonomie estimée jusqu’à 481 kilomètres — et l’ES 500e bimoteur de 338 chevaux dotée de la traction intégrale. L’autonomie de ce modèle est estimée jusqu’à 444 km. Le verre feuilleté acoustique, le contrôle actif du bruit et un système multimédia Lexus Interface mis à jour définissent l’expérience à bord. En associant une isolation sonore poussée à une flexibilité inédite sur le plan des groupes motopropulseurs, l’ES modernise l’une des plaques signalétiques les plus anciennes de Lexus sans sacrifier son identité axée sur le confort.

Mercedes-Benz CLA 220 Hybride

2027 Mercedes-Benz CLA 220 Hybrid | Photo: Mercedes-Benz 2027 Mercedes-Benz CLA 220 Hybrid | Photo: Mercedes-Benz 2027 Mercedes-Benz CLA 220 Hybrid | Photo: Mercedes-Benz 2027 Mercedes-Benz CLA 220 Hybrid | Photo: Mercedes-Benz 2027 Mercedes-Benz CLA 220 Hybrid | Photo: Mercedes-Benz

Porte d’entrée de la gamme compacte redessinée de Mercedes-Benz, la CLA 220 Hybride 2027 associe une silhouette de coupé à des logiciels de nouvelle génération et à l’efficacité de l’hybridation légère. Sous le capot loge un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre utilisant la combustion à cycle Miller et des revêtements de cylindres à faible friction, intégré à un moteur électrique de 48 volts logé à l’intérieur d’une boîte à double embrayage à huit rapports. Ensemble, le système développe 208 chevaux et 280 lb-pi de couple, tout en permettant une conduite en roue libre fluide avec moteur éteint, sans nécessiter de recharge externe. À l’intérieur, la CLA se démarque dans la catégorie des sous-compactes de luxe grâce à sa nouvelle architecture MB.OS, qui alimente un écran conducteur de 10,25 pouces, un écran tactile central de 14 pouces ainsi qu’un assistant vocal MBUX bonifié par l’intelligence artificielle, développé avec Microsoft et Google. Un contour de calandre illuminé et un toit panoramique vitré fixe de série rehaussent davantage sa prestance haut de gamme.

Finalistes du Camion nord-américain de l’année 2027

Chevrolet Silverado 1500

Les Chevrolet Silverado 1500 2027 Trail Boss, ZR2 et High Country, photographiés ensemble | GM Canada Photo : GM Canada. Usage éditorial seulement, selon les conditions des salles de presse GM Canada et Chevrolet. Un Silverado 1500 ZR2 2027 blanc, en vue trois-quarts avant dans le désert | GM Canada Photo : GM Canada. Usage éditorial seulement, selon les conditions des salles de presse GM Canada et Chevrolet. Un Silverado 1500 Trail Boss 2027 vert, en vue trois-quarts avant | GM Canada Photo : GM Canada. Usage éditorial seulement, selon les conditions des salles de presse GM Canada et Chevrolet.

Entièrement redessiné pour 2027, le nouveau Chevrolet Silverado 1500 représente un événement majeur sur le marché nord-américain. General Motors a revu de fond en comble la gamme de motorisations de sa camionnette d’une demi-tonne, introduisant deux moteurs V8 Small Block de sixième génération — un de 5,7 litres développant 402 chevaux et un de 6,6 litres en haut de gamme atteignant 481 chevaux — aux côtés d’un quatre cylindres TurboMax de 2,7 litres porté à 350 chevaux et d’un turbodiesel Duramax de 3,0 litres. Convenablement équipé du nouveau V8 de 5,7 litres, le Silverado atteint une capacité de remorquage maximale de 13 700 livres. À l’intérieur, chaque version comprend désormais un écran central d’infodivertissement de 16,3 pouces jumelé à un combiné d’instruments numérique de 12,2 pouces. Des configurations prêtes pour le travail jusqu’au modèle ZR2 axé sur le hors-route — équipé d’amortisseurs Multimatic DSSV et de pneus tout-terrain de 35 pouces —, le Silverado allie robustesse utilitaire, technologies modernes à bord et conduite mains libres Super Cruise avec remorquage.

GMC Sierra 1500

Gamme GMC Sierra 1500 2027 | Photo: GMC 2027 GMC Sierra 1500 Denali | Photo: GMC 2027 GMC Sierra 1500 Denali | Photo: GMC 2027 GMC Sierra 1500 Denali | Photo: GMC

Bien entendu, puisque le Chevrolet Silverado 1500 2027 est entièrement nouveau, le GMC Sierra 1500 2027 l’est tout autant. Comme toujours, les deux camionnettes pleine grandeur de General Motors partagent le même châssis et les mêmes groupes motopropulseurs, les différences résidant principalement dans des éléments esthétiques. Visuellement, le Sierra redessiné adopte une calandre plus verticale encadrée de phares à DEL en forme de 7, tandis que sa caisse offre 16 points d’ancrage de série, un sommet dans la catégorie. Le principal élément distinctif du camion se trouve à l’intérieur des versions supérieures comme la Denali Ultimate, qui affiche une surface combinée d’écrans numériques de plus de 60 pouces — incluant un écran central de 16,3 pouces et un affichage tête haute multicolore de 15 pouces — ainsi que la technologie de conduite mains libres Super Cruise. Pour les amateurs de conduite hors route, le Sierra AT4X ajoute des pneus de 35 pouces, des amortisseurs Multimatic et un mode de conduite Baja dédié, démontrant comment GMC décline une même plateforme pleine grandeur, du baroudeur robuste au véhicule de grand luxe.

Ram 1500 SRT TRX

Ram 1500 SRT TRX 2027 | Photo: Ram

Seul finaliste ne provenant pas de General Motors dans la catégorie des camions 2027, le Ram 1500 SRT TRX signe un retour en force dans le segment des camionnettes de performance d’une demi-tonne. Bâti sur un châssis composé à 98 % d’acier à haute résistance, ce camion hors-route phare est propulsé par un V8 HEMI suralimenté de 6,2 litres développant 777 chevaux — un record dans la catégorie — et 680 lb-pi de couple, propulsant le colosse de 0 à 96 km/h en seulement 3,5 secondes. Plutôt que de miser sur les critères traditionnels de charge utile ou de remorquage, le SRT TRX est conçu pour la conduite à haute vitesse dans le désert et les terrains extrêmes. Il dispose d’une garde au sol de 11,8 pouces, d’un débattement de suspension arrière allant jusqu’à 14 pouces et d’amortisseurs adaptatifs Bilstein à réservoir séparé régis par des algorithmes d’amortissement exclusifs, consolidant son statut de super-camion d’usine sans compromis.

Véhicule utilitaire nord-américain de l’année 2027

Kia EV3

Kia EV3 GT Line 2027 (Photo par Luc-Olivier Chamberland)

Dans la foulée du plus imposant EV9, le Kia EV3 2027 transpose le langage esthétique géométrique et anguleux de la marque ainsi que son architecture électrique dédiée E-GMP dans un multisegment sous-compact accessible. Positionné comme l’un des véhicules électriques les moins chers sur le marché nord-américain, l’EV3 abaisse la barrière financière à l’entrée sans sacrifier la polyvalence sur de longues distances. Les acheteurs ont le choix entre une batterie standard de 58,3 kWh ou une batterie longue autonomie livrable de 81,4 kWh — cette dernière offrant jusqu’à 517 kilomètres d’autonomie estimée en configuration à traction avant, avec la traction intégrale offerte en option pour affronter les intempéries. Un port de recharge NACS intégré donne un accès direct aux vastes réseaux de recharge rapide, permettant de recharger la batterie de 10 à 80 % en une trentaine de minutes environ, tandis que la fonction de recharge inversée (V2L) livrable permet aux propriétaires d’alimenter des équipements externes directement à partir du véhicule.

Nissan Rogue e-POWER

Nissan Rogue SR 2027 (photo par Luc-Olivier Chamberland) Nissan Rogue SR 2027 (photo par Luc-Olivier Chamberland)

Seul concurrent à moteur thermique parmi les finalistes utilitaires de 2027, le Nissan Rogue Hybride e-POWER redessiné introduit en Amérique du Nord l’innovant système de propulsion hybride en série de Nissan. Contrairement aux hybrides parallèles classiques où le moteur à essence entraîne mécaniquement les roues, le moteur trois cylindres du Rogue agit exclusivement comme génératrice embarquée pour recharger une batterie qui alimente les moteurs électriques de traction. Cette configuration élimine les boîtes de vitesses traditionnelles et procure une réponse à l’accélérateur immédiate et linéaire, semblable à celle d’un véhicule électrique, sans jamais avoir besoin de brancher le véhicule. Affichant une consommation moyenne combinée de 6,2 L/100 km, le Rogue e-POWER comble le fossé entre la simplicité d’un plein d’essence traditionnel et le raffinement de la conduite électrique, offrant aux acheteurs de VUS compacts grand public une solution de transition pratique vers l’électrification complète.

Rivian R2

Deux Rivian R2 de série, vert foncé et blanc, lors des essais routiers pour les médias en Utah en mai 2026 | Rivian Photo : Rivian. Usage éditorial seulement, selon les conditions de Rivian Newsroom Media (rivian.com/newsroom/media) et les conditions générales de Rivian (rivian.com/terms). Rivian R2 de présentation 2024, gris pâle, en vue trois-quarts avant sur une route vallonnée | Rivian Photo : Rivian. Usage éditorial seulement, selon les conditions de Rivian Newsroom Media (rivian.com/newsroom/media) et les conditions générales de Rivian (rivian.com/terms). 2027 Rivian R2 | Photo: Rivian Rivian R2 de présentation 2024 vu de trois-quarts arrière en plongée, avec son bandeau lumineux arrière et ses barres de toit | Rivian Photo : Rivian. Usage éditorial seulement, selon les conditions de Rivian Newsroom Media (rivian.com/newsroom/media) et les conditions générales de Rivian (rivian.com/terms). Habitacle du Rivian R2 de présentation 2024, avec la planche de bord, le volant et l'écran central | Rivian Photo : Rivian. Usage éditorial seulement, selon les conditions de Rivian Newsroom Media (rivian.com/newsroom/media) et les conditions générales de Rivian (rivian.com/terms).

Conçu pour faire découvrir l’esprit d’aventure électrique de Rivian à un public plus large dans le segment des véhicules intermédiaires, le Rivian R2 2027 se positionne sous le modèle phare R1S tant par son gabarit que par son prix. Offert en configurations à un moteur et propulsion ou à deux moteurs et traction intégrale, le R2 concilie polyvalence quotidienne et réelles aptitudes hors route, avec une garde au sol de 9,6 pouces, un angle d’attaque de 25 degrés et un port NACS intégré pour la recharge rapide. Un aménagement astucieux caractérise son habitacle à cinq places, mis en valeur par une banquette arrière rabattable 40/20/40, une lunette arrière escamotable électriquement pour transporter de longs objets, un coffre avant ainsi que de nouvelles molettes de commande haptiques au volant. Combiné à des phares dynamiques à matrice de DEL et à la plus récente suite de capteurs de Rivian, le R2 se distingue comme un véhicule électrique plein de caractère et accessible, conçu aussi bien pour les trajets urbains que pour l’exploration en arrière-pays.