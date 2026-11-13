GM mise sur la simulation assistée par IA pour suivre la cadence des constructeurs chinois

En Chine, un constructeur peut aujourd’hui lancer un modèle entièrement nouveau ou redessiné en seulement 18 mois. Chez General Motors, comme ailleurs dans l’industrie, il faut encore compter de quatre à cinq ans. Le constructeur veut ramener ce délai à deux ans avec l’intelligence artificielle et la simulation.

D’après Automotive News, ces outils ont déjà servi à accélérer la refonte des Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2027. Le média y voit une réponse à la concurrence chinoise et à une clientèle dont les demandes évoluent rapidement.

Le rythme imposé par la Chine

Dans l’industrie, on parle maintenant de « China Speed ». Selon une enquête de Reuters publiée en 2025, les constructeurs chinois ont réduit leur temps de développement de plus de moitié, jusqu’à 18 mois pour un modèle entièrement nouveau ou redessiné. Les constructeurs traditionnels, eux, redessinaient un véhicule environ tous les cinq ans.

Le cabinet McKinsey compte environ 24 mois du concept au lancement chez les nouveaux constructeurs chinois axés sur l’électrique, contre 40 à 50 mois chez les autres. Un recours poussé aux essais virtuels peut aussi réduire de moitié le nombre de prototypes physiques.

Selon AlixPartners, un modèle électrique ou hybride rechargeable de marque chinoise vendu en Chine a en moyenne 1,6 an, contre 5,4 ans pour les marques étrangères. Le ministère chinois de l’Industrie rapporte que BYD a obtenu l’approbation de 38 modèles de voitures particulières dans l’année précédant octobre 2025. Tesla en a obtenu 3, Volkswagen 6 et Nissan 2.

Le magazine britannique Autocar raconte qu’un cabinet d’ingénierie allemand proposait à un constructeur chinois de ramener son développement de cinq à trois ans. « On ne peut pas travailler à ces vitesses-là », a répondu un membre de l’équipe de développement, sous le couvert de l’anonymat. La voiture électrique dans laquelle on était allé chercher les consultants avait été mise au point en 18 mois.

C’est cet écart que GM veut combler. Jason Fischer, directeur exécutif de l’ingénierie d’intégration virtuelle, parle de développer des véhicules « en deux ans, là où il faut habituellement beaucoup plus de temps ».

Ce que la simulation fait déjà

Au printemps, le chef des produits de GM, Sterling Anderson, donnait un exemple à Ars Technica : des analyses de structure qui duraient 15 heures se font maintenant en une minute.

En aérodynamique, un outil d’apprentissage automatique entraîné sur des décennies de données internes livre en une soixantaine de secondes un résultat proche d’une simulation classique, qui peut demander jusqu’à 60 heures. Une analyse d’écrasement du toit, qui prenait de 8 à 40 heures, se fait en moins de cinq minutes, selon GM.

Pour Jason Fischer, les outils virtuels ne servent plus seulement à vérifier une conception terminée. Matériel et logiciel s’optimisent maintenant en parallèle.

C’est dans l’habitacle du Silverado 2027 que ce travail se voit le mieux. Écrans, volant et commandes ont d’abord été positionnés dans une maquette numérique sur tablette, avant qu’une seule pièce soit fabriquée.

Une refonte, pas une page blanche

Le Silverado 2027 reste une refonte, sur une architecture que les premiers comptes rendus jugent familière. Pour Mike Norrito, ingénieur de développement principal chez Chevrolet, il s’agit d’un véhicule « entièrement restylé ». Les V8 de 5,7 et de 6,6 litres, eux, inaugurent la sixième génération du Small Block.

Selon des comptes rendus de l’événement GM Forward, en octobre, ces V8 auraient demandé environ le tiers du temps de développement habituel. Les communiqués de GM n’en font pas mention.

Les gains chiffrés portent sur des étapes du développement, de l’aérodynamique aux moteurs. GM n’affirme pas avoir conçu le camion au complet en 24 mois, et ne s’est donné aucune échéance pour atteindre les deux ans. La comparaison avec les 18 mois chinois reste donc incomplète.

Ce qui reste à valider

Moins de prototypes veut aussi dire moins de kilomètres réels avant la mise en vente. GM met de l’avant la validation de ses nouveaux V8 : plus de 100 000 heures au dynamomètre et environ 2,6 millions de kilomètres sur la route. Mary Barra, sa PDG, dit viser un lancement sans faille. Pendant la conversion des usines, elle prévoit produire à peu près autant de camions en 2027 qu’en 2026.

Stephanie Brinley, analyste principale chez S&P Global Mobility, nuance l’argument chinois. Selon elle, ces changements rendront GM plus concurrentiel, peu importe qui d’autre se trouve sur le marché.

Au Canada, le Silverado 1500 2027 est affiché à partir de 52 999 $ et doit arriver chez les concessionnaires avant la fin de l’année. L’usine d’Oshawa ne produira pas cette nouvelle génération, mais celle de St. Catharines, en Ontario, participera à la fabrication des nouveaux V8. La simulation a raccourci une partie du chemin jusqu’à l’usine. La durabilité, elle, se mesurera chez les premiers propriétaires.