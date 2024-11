Essai routier Chevrolet Traverse Z71 2024 : Un VUS familial élégant, pratique et bruyant

Le Chevrolet Traverse Z71 est un VUS familial à trois rangées de sièges qui offre un style robuste et des fonctionnalités impressionnantes.

Le Chevrolet Traverse Z71 2024 combine un style inspiré du tout-terrain avec un confort et une praticité impressionnants.

Puissant, mais assoiffé, le moteur turbocompressé de 2,5 L développe 328 ch, mais manque d’efficacité énergétique.

La technologie conviviale et le design bien pensé font du Traverse un concurrent de taille sur le marché des VUS intermédiaires.

Au cours de l’année écoulée, j’ai commencé à apprécier de plus en plus les VUS intermédiaires à trois rangées de sièges. En tant que père de deux enfants, souvent accompagnés de deux autres, ces véhicules répondent à presque tous les besoins familiaux, qu’il s’agisse de rabattre la troisième rangée pour obtenir un vaste espace de chargement ou d’accueillir confortablement l’ensemble de l’équipage.

Même si je maintiens que rien ne vaut une minifourgonnette pour une utilisation familiale, les VUS comme le Chevrolet Traverse Z71 2024 sont difficiles à ignorer.

Le style robuste rencontre la praticité familiale

Le Chevrolet Traverse 2024, qui en est à sa troisième génération, a subi une véritable transformation. Le communiqué de presse de Chevrolet a mis le doigt sur le fait qu’il s’agit du Traverse qui ressemble le plus à un camion. Sa face avant audacieuse, soulignée par les crochets de remorquage rouges et la calandre musclée de la version Z71 du modèle d’essai, dégage une grande confiance en soi. Les roues de 18 pouces chaussées de pneus tout-terrain Goodyear Wrangler ajoutent une touche indéniable, faisant de la variante Z71 un véhicule aussi robuste que séduisant.

À l’intérieur, le Traverse trouve l’équilibre entre utilité et style. Mon modèle d’essai était équipé de la sellerie EvoTec exclusive à la Z71, avec des surpiqûres contrastées rouges, une touche subtile, mais élégante. Bien que certains plastiques de l’habitacle paraissent moins chers qu’ils ne le paraissent, la qualité de la finition et de l’assemblage est digne d’éloges. Chevrolet a également inclus des équipements bien pensés comme un énorme écran tactile de 17,7 pouces, de série, des sièges avant chauffants et un hayon électrique.

De l’espace pour tout (et pour tous)

La capacité de chargement est un argument de vente pour le Traverse. Derrière la troisième rangée, vous trouverez 648 litres d’espace de rangement, ce qui est amplement suffisant pour l’épicerie, l’équipement de hockey ou même les bagages d’une escapade d’une fin de semaine. Si vous rabattez la troisième rangée, le volume passe à 1 637 litres. Ajoutez à cela un espace de rangement sous le plancher pour plus d’organisation, et vous obtenez un véhicule familial qui ne vous laissera pas tomber. Les fauteuils capitaines de la deuxième rangée facilitent l’accès à l’arrière, et bien que la troisième rangée ne soit pas la plus spacieuse du segment, elle est plus qu’utile pour les enfants ou les adultes de petite taille.

Performances et qualité de roulement

Le Traverse se défait de l’ancien moteur V6 et embarque désormais un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres développant 328 chevaux et 326 lb-pi de couple. Si ces chiffres sont impressionnants pour le segment, la consommation de carburant est en revanche décevante. Chevrolet annonce une consommation combinée de 10,1 -12,0 L/100 km, mais ma semaine de conduite a tourné autour de 13 L/100 km malgré des conditions météorologiques idéales. Le Toyota Highlander Hybrid pourrait être un meilleur choix si l’efficacité est une priorité. Avec la boîte automatique à 8 rapports incluse, le Traverse est divertissant à l’accélération. L’inconvénient est que le VUS est bruyant à n’importe quelle vitesse, que ce soit à cause des pneus, du vent ou du plus grand coupable, le moteur.

La qualité de roulement, en revanche, est un point fort. La suspension surélevée et les pneus tout-terrain du Z71 absorbent facilement les bosses et assurent une conduite souple et sereine. La tenue de route est prévisible, et même si vous ne prendrez pas les virages comme une voiture sport, le Traverse est stable et contrôlé, ce qui est parfait pour les voyages en famille ou les excursions occasionnelles hors des sentiers battus.

Certaines caractéristiques impressionnent, d’autres moins

Le Traverse 2024 ne lésine pas sur la technologie. L’énorme écran tactile est facile à utiliser, avec des raccourcis pratiques et une interface réactive. Un écran entièrement numérique de 11 pouces pour le conducteur ajoute une touche de modernité et les commandes physiques du système de chauffage, de ventilation et de climatisation sont conservées, ce que j’apprécie beaucoup. Pour les familles qui partent en voyage, le système de conduite mains libres Super Cruise, disponible en option, est l’un des meilleurs — bien que son prix de 4 000 $ puisse en faire hésiter plus d’un.

Cela dit, la décision de Chevrolet de continuer à inclure un bouton manuel pour la transmission intégrale laisse perplexe. Presque tous les concurrents proposent des systèmes automatiques qui s’activent de manière transparente en cas de besoin. Demander au conducteur d’enclencher manuellement la transmission intégrale semble être un pas en arrière en termes de convivialité, surtout au vu du niveau de prix du Traverse.

Prix et valeur

La gamme de Traverse 2024 au Canada commence à 47 999 $ pour la version de base LT AWD, tandis que la version Z71 commence à 53 900 $. Mon modèle d’essai, équipé du système Super Cruise, d’un toit ouvrant panoramique et d’autres options, a coûté 62 000 $. Bien que ce prix puisse sembler élevé, le Traverse offre un bon rapport qualité-prix par rapport à des rivaux comme le Volkswagen Atlas Peak Edition et le Ford Explorer Timberline.

Le Chevrolet Traverse Z71 2024 offre un équilibre entre une allure robuste indispensable, un aspect pratique pour la famille et une technologie moderne. Bien que son rendement énergétique et son système de traction intégrale manuelle soient presque rédhibitoires, le Traverse offre tout de même du confort, de la convivialité et du style là où c’est important.