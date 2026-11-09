GM investit 750 millions USD pour amorcer son rattrapage hybride

GM investira 750 millions $ US dans son usine de Lansing, au Michigan, pour y produire des véhicules hybrides.

Les Chevrolet Traverse, GMC Acadia et Buick Enclave devraient être les premiers à en profiter.

Les concurrents de GM sont beaucoup plus agressifs avec cette technologie.

Toyota souffle dans le cou de GM

GM a dominé les ventes de véhicules légers aux États-Unis au cours de 94 des 95 dernières années, mais ce règne est menacé. Au cours des neuf premiers mois de 2026, ses ventes ont reculé de 6,3 % pour s’établir à 2,01 millions d’unités, contre 1,88 million pour Toyota. En octobre, selon les estimations de GlobalData, l’écart entre les deux géants était devenu presque nul.

Cette situation est le résultat de choix faits plus tôt dans la décennie. GM a misé sur le tout électrique, tandis que Toyota a poussé ses modèles hybrides, qui représentent cette année plus de la moitié de ses ventes américaines, avec une trentaine de modèles au menu.

L’abolition du crédit d’impôt fédéral de 7500 $ pour les véhicules électriques par l’administration Trump a fait chuter la demande pour ces derniers, alors que les modèles hybrides ont le vent dans les voiles.

Pendant ce temps, GM n’a pas de solution de rechange à offrir.

Trois VUS dans la mire

L’usine de Lansing Delta Township assemble déjà les Chevrolet Traverse, GMC Acadia et Buick Enclave. Ces trois VUS intermédiaires (et jumeaux) seraient pressentis pour recevoir une motorisation hybride, selon une source au fait du dossier. GM, qui visait d’abord 2027 pour élargir son offre hybride, n’a toutefois fourni aucun échéancier, promettant de donner plus de détails à l’approche du lancement de nouveaux modèles.

Ces derniers devront affronter des rivaux bien établis, dont le Toyota Grand Highlander, le Hyundai Palisade et le Kia Telluride, tous proposés en version hybride. Un analyste estime que GM devrait viser une production annuelle de 150 000 à 180 000 unités dès 2029, avec un système sans faille, car la marge d’erreur sera mince.

Le prix sera déterminant. Une famille n’acceptera pas facilement de payer beaucoup plus cher pour un Traverse dans le seul but d’économiser à la pompe.

Heureusement pour GM, le marché est loin d’être saturé. Les modèles hybrides ont représenté un peu moins de 10 % des ventes de VUS à trois rangées en 2025, une part qui pourrait grimper jusqu’à 40 % d’ici la fin de la décennie. Au Canada, où ces trois modèles sont populaires, une version moins gourmande serait la bienvenue. Encore faut-il qu’elle arrive rapidement.

Les VUS compacts

Et que dire du segment des VUS compacts ? GM y propose le Chevrolet Equinox, le GMC Terrain et le Buick Envision, trois modèles sans hybridation. La concurrence, elle, est déjà « branchée », que ce soit Toyota avec son RAV4 (uniquement hybride et hybride rechargeable), Honda avec son CR-V hybride ou Kia avec son Sportage (hybride et hybride rechargeable). Hyundai propose aussi son Tucson, sans compter l’arrivée du Rogue e-Power chez Nissan, cependant que Mazda prévoit une version hybride de son nouveau CX-5.

Clairement, GM est en retard à la fête. Au moins, elle va bouger.