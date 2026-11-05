Chevrolet met à jour le Silverado EV 2027 avec un port NACS et un gain de puissance pour une version

Le Chevrolet Silverado EV 2027 est équipé d’un port de recharge NACS sur l’ensemble de ses versions.

La déclinaison haut de gamme Trail Boss Max Range bénéficie d’un gain de 25 chevaux, atteignant une puissance de pointe de 750 ch.

Les autres nouveautés comprennent le système Super Cruise compatible avec le remorquage, de nouvelles couleurs de carrosserie et une gamme simplifiée.

Alors que la prochaine génération de camionnettes électriques de General Motors a été repoussée indéfiniment, l’actuel Chevrolet Silverado EV fait l’objet de quelques mises à jour pour l’année-modèle 2027.

En effet, la gamme du Silverado électrique est simplifiée et passe de 10 à 7 configurations aux États-Unis, notamment en raison de la disparition de l’édition limitée Stars and Steel, qui avait temporairement réintroduit la finition RST afin de commémorer le 250ᵉ anniversaire de l’indépendance américaine. Des deux côtés de la frontière, la version LT Max Range tire également sa révérence, laissant ainsi au catalogue pour cette nouvelle année-modèle les variantes WT à autonomie Standard, prolongée et Max, LT Standard et prolongée, ainsi que les Trail Boss Prolongée et Max.

De plus, les acheteurs du Silverado EV 2027 pourront choisir parmi quatre nouvelles teintes de carrosserie pour leur camionnette, en plus de cinq couleurs reconduites de l’année 2026. Cela n’élargit toutefois pas le nuancier du modèle, puisque quatre anciennes teintes ont été retirées du catalogue.

Les nouvelles couleurs se nomment « Dark Matter », « Lagoon », « Pacific Blue Metallic » et « Storm Grey Metallic », tandis que les teintes abandonnées étaient « Blue Smoke Metallic », « Riptide Blue Metallic », « Slate Gray Metallic » et « Magnus Gray Matte Metallic », cette dernière ayant été introduite pour l’année-modèle 2026.

Par ailleurs, le système d’aide à la conduite mains libres sur autoroute Super Cruise, disponible sur la camionnette électrique, fonctionne désormais même lorsqu’une remorque est attelée au véhicule, comme c’était déjà le cas sur les camionnettes à moteur thermique du constructeur.

Tous les Silverado EV 2027 reçoivent aussi un port de recharge NACS qui simplifiera la compatibilité avec les Superchargers Tesla en ne requérant plus d’adaptateur.

Enfin, la version haut de gamme Silverado EV Trail Boss Autonomie Maximale gagne 25 chevaux pour atteindre une puissance maximale de 750 chevaux en mode Wide Open Watts (WOW), une fonction d’accélération temporaire.

Le couple maximal reste inchangé par rapport à l’an dernier, s’établissant à 775 lb-pi, soit le même chiffre que pour le Trail Boss Autonomie Prolongée développant 625 chevaux.

En descendant dans la hiérarchie des finitions, le Silverado EV LT à Autonomie Prolongée développe toujours 605 chevaux et 605 lb-pi, tandis que les trois variantes Work Truck (WT) partagent la même puissance de 510 chevaux, avec un couple de 580 lb-pi pour les versions Autonomie Prolongée et Max, et de 490 lb-pi pour la version d’entrée de gamme WT Autonomie Standard.

Sur le plan de l’autonomie, Ressources naturelles Canada ne dispose pas encore des cotes d’efficacité énergétique pour toutes les déclinaisons du Chevrolet Silverado EV 2027, mais sa base de données confirme que les versions WT Autonomie Prolongée et Max conservent leurs cotes respectives de 2026, soit 682 et 793 km.

La seule autre version pour laquelle des données sont actuellement disponibles est le LT Autonomie Prolongée, homologué à 637 km pour 2027. L’an dernier, cette version affichait deux cotes distinctes, à savoir 620 et 660 km, selon les options sélectionnées.

De plus amples détails concernant le Chevrolet Silverado EV 2027 et son proche cousin, le GMC Sierra EV, devraient être dévoilés sous peu, la production ayant apparemment débuté autour du 12 octobre, ce qui signifie que les premiers exemplaires s’apprêtent à rejoindre les concessions à travers les États-Unis et le Canada.

Source : GM Authority