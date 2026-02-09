Le VUS électrique mystère de Toyota prendra le nom de Highlander

Le mois dernier, Toyota nous a donné un aperçu d’un nouveau modèle électrique qui était dans ses cartons. Ce dernier nous sera dévoilé cette semaine, mais l’information que tout le monde attendait est maintenant connue, soit celle relative à l’identité du produit.

Le nom Highlander est présent depuis 2001 chez Toyota.

Le Highlander électrique sera le troisième modèle du genre chez Toyota.

Les détails seront dévoilés le 10 février 2026.

Le nom retenu : Highlander.

Voilà une excellente décision. Les gens ont tendance à faire confiance à un nom qu’ils connaissent. Si la compagnie avait décidé de reprendre une appellation bZ quelconque, ça n’aurait pas aidé le modèle. Là, ça va attiser la curiosité des acheteurs et donner une sérieuse chance au produit.

La compagnie a confirmé le nom en publiant une simple image montrant ce dernier apposé sur la partie inférieure gauche du hayon. On peut aussi voir les lettres BEV qui renvoient à l’expression anglaise Battery Electric Vehicle, confirmant au passage le mode de propulsion.

Le nouveau modèle sera un millésime 2027.

Sans surprise, le Highlander électrique va conserver sa configuration à trois rangées, ce qui va permettre à Toyota d’offrir un rival direct aux Kia EV9 et Hyundai Ioniq 9, qui sont les deux VUS électriques à sept ou à huit places que l’on peut qualifier d’un peu plus abordables sur le marché. On peut s’attendre à ce que Toyota soit agressive de ce côté afin de donner une chance à son rejeton.

Concernant ce à quoi l’on peut s’attendre, il faudra voir quels seront les détails qui seront dévoilés par la compagnie, mais on peut facilement deviner une configuration à deux moteurs en raison de la présence des lettres AWD (quatre roues motrices) sur le hayon, une évidence pour notre marché. Avec le plus petit bZ, cette configuration propose une puissance de 375 chevaux. Ce sera à voir pour le Highlander électrique, tout comme la question de l’autonomie.

Nous allons vous revenir demain avec tous les détails concernant la présentation de ce modèle qui promet de faire jaser dans l’univers des véhicules électriques.