Galerie photo : Les 25 modèles admissibles au nouveau rabais fédéral en 2026

Le programme d’incitatif à l’achat pour véhicules électriques et hybrides branchables du gouvernement canadien sera de retour à partir du 16 février 2026, mais les règles déterminant l’éligibilité des véhicules ont été resserrées, n’incluant maintenant que les modèles dont le montant total de la transaction ne dépasse pas 50 000 $, excepté s’ils sont construits au pays.

Ainsi, voici la liste des 25 modèles admissibles au rabais de 5 000 $ pour les véhicules électriques ou de 2 500 $ pour les véhicules hybrides branchables, en ordre alphabétique :

Chevrolet Bolt 2027

2027 Chevrolet Bolt | Photo: Chevrolet 2027 Chevrolet Bolt | Photo: Chevrolet Chevrolet Bolt 2027 | Photo: Anthony Lemonde

La Chevrolet Bolt 2027 marque le retour de cette citadine électrique qui avait été abandonnée en 2023. Alors que l’extérieur est majoritairement inchangé, l’intérieur et la mécanique ont été revus. Elle affiche un PDSF de 39 999 $, ce qui la rend éligible au rabais fédéral de 5 000 $ pour les véhicules électriques. Selon Ressources naturelles Canada, elle offre une autonomie électrique de 422 km.

Chevrolet Equinox EV 2026

Chevrolet Equinox EV 2025 2026 Chevrolet Equinox EV RS | Photo: Matt St-Pierre 2026 Chevrolet Equinox EV RS | Photo: Matt St-Pierre

Le Chevrolet Equinox EV 2026 à été le véhicule électrique le plus vendu au Canada en 2025. Avec un PDSF de 46 199 $, ce modèle se qualifie pour l’incitatif fédéral de 5 000 $, ce qui devrait l’aider à demeurer au sommet des ventes en 2026. L’autonomie varie entre 463 et 513 km selon la configuration choisie et les rabais du manufacturier rendent possible l’achat d’une version à traction intégrale confortablement sous les 50 000$.

Chrysler Pacifica PHEV 2026

Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid 2025 | Photo: Stellantis 2026 Chrysler Pacifica PHEV | Photo: Stellantis 2026 Chrysler Pacifica PHEV | Photo: Stellantis 2026 Chrysler Pacifica PHEV | Photo: Stellantis

La Chrysler Pacifica 2026 est une minifourgonnette hybride rechargeable, unique dans son segment pour sa motorisation. Affichée à un PDSF de 62 290 $, elle demeure éligible au rabais fédéral de 2 500 $ indépendamment de son prix, car elle est fabriquée à Windsor, en Ontario. Son autonomie en mode tout électrique est de 51 km, ce qui permet d’effectuer les trajets urbains sans utiliser le moteur à essence. Stellantis a toutefois annoncé la fin de la production de tous ses modèles hybrides branchables, donc il faudra en trouver une encore en inventaire pour bénéficier du rabais sur une Pacifica PHEV.

Dodge Charger Daytona 2025

2025 Dodge Charger Daytona Scat Pack | Photo: Olivier Delorme 2025 Dodge Charger Daytona Scat Pack | Photo: Olivier Delorme 2025 Dodge Charger Daytona Scat Pack | Photo: Olivier Delorme Dodge Charger Daytona Scat Pack 2025 | Photo: Olivier Delorme

La Dodge Charger Daytona 2025 est un coupé de performance électrique qui conserve l’allure musclée traditionnelle de la marque. Bien que son PDSF débute à 54 995$, elle est admissible au rabais fédéral pour les VÉ en raison de sa fabrication canadienne. Ce modèle propose une autonomie variant entre 359 et 475 km et une puissance pouvant atteindre 670 chevaux. Une version berline pourrait être ajoutée au catalogue au cours de l’année.

Fiat 500e 2025

2025 Fiat 500e | Photo: Matt St-Pierre 2025 Fiat 500e | Photo: Matt St-Pierre 2025 Fiat 500e | Photo: Matt St-Pierre 2025 Fiat 500e | Photo: Matt St-Pierre

La Fiat 500e 2025 est une citadine électrique compacte au design rétro, optimisée pour le stationnement et la mobilité en ville. Elle présente un PDSF de 42 290 $, ce qui la rend éligible au rabais fédéral de 5 000 $. Son autonomie de 227 km en fait un bon choix pour les déplacements urbains ou comme deuxième voiture.

Ford Escape PHEV 2026

Ford Escape PHEV 2023 | Crédit: Germain Goyer Ford Escape PHEV 2023 | Crédit: Germain Goyer Ford Escape PHEV 2023 | Crédit: Germain Goyer Ford Escape PHEV 2023 | Crédit: Germain Goyer

Le Ford Escape PHEV 2026 est un VUS compact à motorisation hybride branchable offert à partir de 40 494 $. Il se qualifie donc pour le rabais de 2 500$. Son autonomie électrique est de 60 km, permettant de réduire la consommation de carburant lors des déplacements quotidiens. Comme dans le cas de la Chrysler Pacifica, il faudra faire vite pour bénéficier du rabais avec un Escape PHEV puisque la fin de la production à été annoncée il y a quelques mois.

Ford Mustang Mach-E 2025

2025 Ford Mustang Mach-E Premium eAWD | Photo: Olivier Delorme 2025 Ford Mustang Mach-E Premium eAWD | Photo: Olivier Delorme 2025 Ford Mustang Mach-E Premium eAWD | Photo: Olivier Delorme 2025 Ford Mustang Mach-E Premium eAWD | Photo: Olivier Delorme

Le Ford Mustang Mach-E 2025 est un VUS multisegment électrique axé sur la performance et le style. Il est affiché à un PDSF de 44 690 $, ce qui le rend admissible au rabais fédéral de 5 000 $. D’importants rabais du manufacturier rendent possible l’achat d’une version Premium AWD bien équipée sous les 50 000$. L’autonomie varie de 380 à 515 km selon la batterie et la propulsion choisies.

Hyundai Kona EV 2026

Hyundai Kona EV 2025 | Photo: Anthony Lemonde Hyundai Kona EV 2025 | Photo: Anthony Lemonde Hyundai Kona EV 2025 | Photo: Anthony Lemonde Hyundai Kona EV 2025 | Photo: Anthony Lemonde

Le Hyundai Kona Électrique 2026 est un VUS sous-compact entièrement électrique reconnu pour son abordabilité. En effet, son PDSF est de 43 999 $, le rendant éligible au rabais fédéral de 5 000 $. Ce modèle à traction avant propose une autonomie de 420 km permettant de s’éloigner un peu de la ville.

Kia EV4 2026

La Kia EV4 2026 est une toute nouvelle berline électrique compacte au design unique. Avec un PDSF étonnamment bas pour une électrique de 38 995 $, elle est admissible à l’incitatif fédéral de 5 000 $. Elle offre une autonomie variant de 391 à 552 km, et il devrait être possible de mettre la main sur une version bien équipée sans dépasser les 50 000 $.

Kia EV5 2027

Une autre nouveauté électrique cette année est le Kia EV5 2027, un VUS électrique compact au design cubique, conçu pour les familles. Son PDSF de 43 495 $ lui permet d’accéder au rabais fédéral de 5 000 $. Selon les données du constructeur, son autonomie se situe entre 335 et 460 km, offrant plusieurs options selon la version retenue.

Kia EV6 2025

2025 Kia EV6 GT-Line | Photo: Matt St-Pierre 2025 Kia EV6 GT-Line | Photo: Matt St-Pierre 2025 Kia EV6 GT-Line | Photo: Matt St-Pierre 2025 Kia EV6 GT-Line | Photo: Matt St-Pierre

Bien qu’il n’y ait pas eu d’année modèle 2026 au Canada en raison de la guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis, il pourrait toujours être possible de trouver une Kia EV6 chez les concessionnaires. Ce multisegment électrique au style sportif débutait à 48 995 $ en 2025, lui donnant tout juste accès au rabais. L’autonomie de ce modèle varie entre 381 et 513 km selon la batterie et la configuration mécanique choisie.

Kia Niro EV 2026

2025 Kia Niro EV | Photo: Anthony Lemonde 2025 Kia Niro EV | Photo: Anthony Lemonde 2025 Kia Niro EV | Photo: Anthony Lemonde 2025 Kia Niro EV | Photo: Anthony Lemonde

Le Kia Niro EV 2026 est un multisegment électrique compact à traction avant qui partage sa base avec le Hyundai Kona. Avec un PDSF de 45 595 $, il est éligible au rabais fédéral de 5 000 $. Il propose une autonomie de 407 km, soit un peu moins que son cousin. Cette autonomie et son format restreint en font un bon choix pour les conducteurs ayant un parcours majoritairement urbain.

Kia Niro PHEV 2026

Le Kia Niro 2026 est également offert en version hybride branchable, qui peut être une bonne option pour ceux ayant des déplacements quotidiens plus longs. Affiché à un PDSF de 39 585 $, il se qualifie pour le rabais fédéral de 2 500 $. Son autonomie électrique de 55 km permet de couvrir une bonne partie des trajets quotidiens en mode zéro émission avant l’activation du moteur à essence.

Kia Sorento PHEV 2026

2026 Kia Sorento PHEV | Photo: Kia 2026 Kia Sorento PHEV | Photo: Kia 2026 Kia Sorento PHEV | Photo: Kia 2026 Kia Sorento PHEV | Photo: Kia

Le Kia Sorento Hybride Rechargeable 2026 est un VUS intermédiaire à trois rangées de sièges. Affiché à un PDSF de 48 695 $, il est possible de dénicher une version de base juste sous la barre des 50 000 $, le rendant ainsi éligible au rabais de 2 500 $. Ce modèle propose une autonomie électrique de 55 km, permettant aux familles de réaliser leurs trajets courts sans consommation d’essence.

Kia Sportage PHEV 2026

2026 Kia Sportage PHEV | Photo: Anthony Lemonde 2026 Kia Sportage PHEV | Photo: Anthony Lemonde 2026 Kia Sportage PHEV | Photo: Anthony Lemonde 2026 Kia Sportage PHEV | Photo: Anthony Lemonde

Le Kia Sportage Hybride Rechargeable 2026 est un VUS compact à cinq passagers positionné entre les Niro et Sorento. Son PDSF est de 46 395 $, le rendant admissible aux incitatifs fédéraux de 2 500 $. Il dispose d’une autonomie électrique de 53 km permettant de réaliser la plupart des déplacements locaux sans utiliser d’essence.

Lexus NX 450h+ 2026

2026 Lexus NX 450h+ | Photo: Matt St-Pierre

Le Lexus NX 450h+ 2026 est un VUS compact de luxe hybride rechargeable. Malgré son PDSF de 59 990 $, il est éligible au rabais fédéral de 2 500 $ car il est fabriqué en Ontario, ce qui exempte le véhicule des limites de prix. Il offre une autonomie électrique de 60 km, permettant une conduite silencieuse et sans émission pour les trajets quotidiens.

Lexus RX 450h+ 2026

2023 Lexus RX350h | Photo: Matt St-Pierre

Un peu plus grand que le NX, le Lexus RX 450h+ 2026 est un VUS intermédiaire de luxe hybride branchable reconnu pour son confort. Son PDSF est de 78 495 $, mais puisqu’il est également de fabrication canadienne, il bénéficie du rabais de 2 500 $. Son autonomie électrique est de 61 km, offrant la possibilité de rouler en mode électrique avant de passer en mode hybride.

Mitsubishi Outlander PHEV 2025

Mitsubishi Outlander PHEV Noir 2025 | Photo: Olivier Delorme Mitsubishi Outlander PHEV Noir 2025 | Photo: Olivier Delorme Mitsubishi Outlander PHEV Noir 2025 | Photo: Olivier Delorme Mitsubishi Outlander PHEV Noir 2025 | Photo: Olivier Delorme

Le Mitsubishi Outlander PHEV 2025 est un VUS hybride rechargeable à trois rangées de sièges doté d’une traction intégrale performante. Avec un PDSF de 48 698 $, il est admissible au rabais fédéral de 2 500$. Il propose une autonomie électrique de 61 km, ce qui est suffisant pour la majorité des déplacements urbains quotidiens. Attention : le modèle 2026 modernisé qui offre 72 km d’autonomie électrique n’est pas admissible au rabais en raison de son prix de départ juste au-dessus de 50 000 $. Il y a toutefois de fortes chances que le constructeur revoie sa stratégie au cours des prochaines semaines.

Nissan Leaf 2026

La Nissan LEAF 2026 est une voiture à hayon électrique sous compacte qui vient tout juste d’entrer dans sa troisième génération. Elle affiche un PDSF de 44 998 $, la rendant éligible au rabais fédéral de 5 000 $. Elle offre une autonomie variant entre 417 et 488 km, une plage commune pour les modèles de ce prix.

Subaru Uncharted

Subaru Uncharted | Photo: Subaru 2026 Subaru Uncharted | Photo: Subaru 2026 Subaru Uncharted | Photo: Subaru

Le Subaru Uncharted 2026 est un nouveau véhicule électrique orienté vers l’aventure et le plein air qui devrait arriver sous peu sur nos routes. Son PDSF de 42 995 $ le qualifie pour le rabais fédéral de 5 000 $. Selon les estimations du constructeur, il offrira une autonomie allant jusqu’à 480 km en version à traction avant. Toyota devrait également lancer sa propre version de ce modèle, le CH-R, au cours des prochaines semaines, mais le prix de celui-ci n’a toujours pas été annoncé.

Tesla Model Y

2026 Tesla Model Y Standard | Photo: Tesla 2026 Tesla Model Y Standard | Photo: Tesla Tesla Model Y Performance 2026 | Photo: Tesla 2026 Tesla Model Y Performance | Photo: Tesla

Le Tesla Model Y 2026 est un VUS compact électrique populaire pour son espace et sa technologie. Avec un PDSF de 49 990 $, il sera certainement possible de trouver une version Standard admissible au rabais de 5 000 $. Il propose une autonomie située entre 463 et 542 km et peut compter sur le réseau exhaustif des Superchargers de la marque.

Toyota bZ 2026

Toyota bZ 2026 | Photo: Germain Goyer Toyota bZ 2026 | Photo: Germain Goyer Toyota bZ 2026 | Photo: Germain Goyer Toyota bZ 2026 | Photo: Germain Goyer

Anciennement connu sous le nom de bZ4X, le Toyota bZ 2026 arrive avec une légère refonte qui touche son style et sa mécanique. Affiché à un PDSF de 45 990 $, il est éligible au rabais fédéral de 5 000 $. L’autonomie varie entre 380 et 468 km, selon que l’on choisisse la traction avant ou le rouage intégral. A noter, le Subaru Solterra, une copie presque conforme au niveau mécanique, n’est pas éligible en raison de son prix plus élevé, justifié par l’absence de version à traction avant.

Toyota Prius PHEV 2026

2026 Toyota Prius PHEV | Photo: Anthony Lemonde 2026 Toyota Prius PHEV | Photo: Anthony Lemonde 2026 Toyota Prius PHEV | Photo: Anthony Lemonde 2026 Toyota Prius PHEV | Photo: Anthony Lemonde

La Toyota Prius PHEV 2026 est une berline à hayon reconnue pour son efficacité énergétique. Son PDSF est de 40 050 $, ce qui la rend admissible au rabais fédéral de 2 500 $. Elle se distingue par une autonomie électrique de 64 à 72 km qui est parmi les meilleures de sa catégorie.

Toyota RAV4 PHEV 2026

Toyota RAV4 2026 | Photo: Germain Goyer 2026 Toyota RAV4 GR Sport | Photo: Toyota Toyota RAV4 2026 | Photo: Germain Goyer

Le Toyota RAV4 PHEV 2026 représente une toute nouvelle génération du VUS le plus vendu au pays. Bien que son prix n’ait toujours pas été annoncé, contrairement aux versions hybrides traditionnelles, nous pouvons être certain de son admissibilité au rabais de 2 500 $ puisqu’il est assemblé au Canada. Selon Toyota, son autonomie électrique atteint 80 km, ce qui le place parmi les plus performants de sa catégorie et représente une amélioration notable par rapport à l’ancienne génération, pourtant encore dans le coup à ce chapitre.

Volkswagen ID.4 2025

Volkswagen ID.4

Le Volkswagen ID.4 2025 continue de rouler sa bosse malgré une popularité moindre au cours des derniers mois. Avec un PDSF de 48 495 $, la version d’entrée de gamme peut se qualifier pour le rabais fédéral de 5 000 $, ce qui pourrait stimuler les ventes. Il offre une autonomie située entre 423 et 468 km, soit une performance moyenne pour le segment.