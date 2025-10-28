Devriez-vous acheter le Toyota Grand Highlander Hybrid Platinum MAX 2025 ?

Pendant mon essai du Highlander Hybrid régulier il y a quelques années, j’ai découvert son petit secret inavoué : la troisième rangée semblait avoir été conçue par quelqu’un qui n’avait clairement jamais eu d’adolescents. Toutes les familles que j’ai convaincues de l’essayer sont revenues avec la même plainte : toute personne mesurant plus de cinq pieds considérait cette banquette arrière comme un instrument de torture médiévale. Lorsque Toyota a annoncé que le Grand Highlander résoudrait enfin ce problème en offrant une troisième rangée réellement adaptée aux adultes, j’ai accueilli ces promesses avec un scepticisme journalistique approprié.

Ma semaine passée au volant du Platinum MAX au fini Cement, d’une valeur de 65 755 $, s’est transformée en expérience involontaire de dynamique familiale. Le véritable indicateur n’était pas les 362 chevaux ou la capacité de remorquage de 5 000 lb annoncés par Toyota, mais plutôt ma capacité à recruter de vrais adolescents pour un trajet routier de 400 kilomètres suivi d’une virée à l’épicerie sans provoquer de mutinerie à l’arrière. Le Grand Highlander a brillamment relevé le défi, bien qu’il ait révélé certains traits de caractère que les acheteurs potentiels devraient connaître.

Le Grand Highlander Hybrid MAX peut-il enfin tenir la promesse d’un véritable utilitaire familial à trois rangées qui ne force personne à tirer à la courte paille pour les places assises ?

Faits saillants du Toyota Grand Highlander Hybrid Platinum MAX 2025

Le Grand Highlander représente le plus grand VUS à trois rangées de Toyota, construit sur la plateforme TNGA-K que partagent également le Highlander et la Camry. Avec ses 5 114 mm de long, 1 989 mm de large et 1 781 mm de haut, il surpasse le Highlander standard dans toutes les dimensions, la majorité de cet espace supplémentaire profitant au confort des passagers plutôt qu’à la seule capacité de chargement.

Le groupe motopropulseur Hybrid MAX combine un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres avec le système hybride de Toyota, pour une puissance totale de 362 chevaux et un couple de 400 lb-pi, transmis par une boîte automatique à six rapports avec palettes de changement de vitesse. Cet ensemble permet un 0-96 km/h en environ 5,6 secondes et offre une capacité de remorquage de 5 000 lb, la meilleure de sa catégorie parmi les VUS hybrides à trois rangées. Toyota évalue la consommation à 9,0/8,8/8,8 L/100 km (ville/route/combinée), bien que mon expérience réelle sur autoroute ait donné 11,8 L/100 km sur un trajet de 400 km majoritairement sur voie rapide. Notre véhicule d’essai Platinum MAX affichait un prix final de 65 755 $, le plaçant dans le haut du segment des hybrides à trois rangées.

L’habitacle met l’accent sur l’espace et la technologie, avec un écran tactile de 12,3 pouces compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, un affichage tête haute et un système audio JBL à 11 haut-parleurs. L’équipement de sécurité de série comprend Toyota Safety Sense 3.0 avec régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse, assistance au maintien de voie, freinage d’urgence automatique et surveillance des angles morts. La version Platinum ajoute des sièges avant et de deuxième rangée ventilés, un toit panoramique, un rétroviseur numérique et le système Traffic Jam Assist de Toyota.

Pourquoi acheter le Toyota Grand Highlander Hybrid Platinum MAX 2025

Troisième rangée véritablement spacieuse. Des adultes peuvent enfin s’y asseoir confortablement sans avoir les genoux collés à la deuxième rangée ni le front au plafond. L’espace accru pour les épaules et la tête rend ces sièges arrière utilisables pour les adolescents et les adultes lors de longs trajets.

• Performance hybride solide. Le système Hybrid MAX de 362 chevaux procure des accélérations franches qui rendent les insertions et dépassements sur autoroute faciles et sûrs. La livraison de puissance est fluide et raffinée.

• Capacité de remorquage impressionnante. Les 5 000 lb de capacité dominent le segment hybride à trois rangées. Ce groupe motopropulseur gère les remorques de bateau, l’équipement de camping ou les remorques utilitaires sans la pénalité de consommation d’un V6 ou V8 traditionnel lorsqu’il ne tracte pas.

• Technologie bien intégrée. L’écran tactile de 12,3 pouces est rapide, la recharge sans fil fiable, et le combiné d’instruments numérique clair et personnalisable. L’affichage tête haute se révèle particulièrement utile sur autoroute.

• Confort de roulement solide. La suspension offre un bon équilibre entre confort et contrôle. Le bruit de la route reste bien maîtrisé, assurant un habitacle calme propice aux conversations et à la musique.

• Configurations d’assises flexibles. Les versions à sept ou huit places répondent à divers besoins familiaux. Les sièges capitaines de la configuration à sept places bonifient le confort à la deuxième rangée.

• Suite de sécurité complète. Le Toyota Safety Sense 3.0 fonctionne de manière fluide et prévisible. Le régulateur de vitesse adaptatif maintient des distances appropriées, et l’assistance de voie effectue des corrections douces et naturelles, jamais intrusives.

Des adultes peuvent enfin s’y asseoir confortablement sans avoir les genoux collés à la deuxième rangée ni le front au plafond. L’espace accru pour les épaules et la tête rend ces sièges arrière utilisables pour les adolescents et les adultes lors de longs trajets. • Le système Hybrid MAX de 362 chevaux procure des accélérations franches qui rendent les insertions et dépassements sur autoroute faciles et sûrs. La livraison de puissance est fluide et raffinée. • Les 5 000 lb de capacité dominent le segment hybride à trois rangées. Ce groupe motopropulseur gère les remorques de bateau, l’équipement de camping ou les remorques utilitaires sans la pénalité de consommation d’un V6 ou V8 traditionnel lorsqu’il ne tracte pas. • L’écran tactile de 12,3 pouces est rapide, la recharge sans fil fiable, et le combiné d’instruments numérique clair et personnalisable. L’affichage tête haute se révèle particulièrement utile sur autoroute. • La suspension offre un bon équilibre entre confort et contrôle. Le bruit de la route reste bien maîtrisé, assurant un habitacle calme propice aux conversations et à la musique. • Les versions à sept ou huit places répondent à divers besoins familiaux. Les sièges capitaines de la configuration à sept places bonifient le confort à la deuxième rangée. • Le Toyota Safety Sense 3.0 fonctionne de manière fluide et prévisible. Le régulateur de vitesse adaptatif maintient des distances appropriées, et l’assistance de voie effectue des corrections douces et naturelles, jamais intrusives.

Pourquoi ne pas acheter le Toyota Grand Highlander Hybrid Platinum MAX 2025

Consommation réelle décevante sur autoroute. Malgré un chiffre combiné officiel de 8,8 L/100 km, la conduite sur autoroute a produit 11,8 L/100 km lors de mon essai de 400 km, loin derrière le modèle hybride de base et plusieurs concurrents.

• Surplus de prix difficile à justifier. À 65 755 $, le Platinum MAX coûte bien plus cher que les variantes hybrides d’entrée de gamme. Les familles axées sur les déplacements quotidiens pourraient juger les gains de performance et de remorquage peu pertinents au vu du prix.

• Direction trop légère. Elle transmet peu de ressentis de la route et exige de fréquentes corrections mineures à haute vitesse. Les conducteurs recherchant un lien direct avec la route la trouveront frustrante, surtout en conduite dynamique.

• Alertes de sécurité envahissantes. Les systèmes d’aide génèrent des avertissements fréquents difficiles à désactiver de façon permanente. Les messages réapparaissent souvent, devenant distrayants au quotidien.

• Qualité intérieure inégale. Bien que spacieuse et bien équipée, la console centrale en plastique mat se raye facilement. Pour un véhicule avoisinant les 68 000 $, les matériaux devraient offrir une meilleure durabilité et une finition plus soignée.

Conclusion

Après une semaine à transporter ma famille dans la région de Montréal et au-delà, le Grand Highlander Hybrid MAX a prouvé qu’il pouvait tenir la promesse d’un véritable VUS à trois rangées fonctionnel. Le silence de mes adolescents durant le trajet de 400 km, suivi d’une corvée d’épicerie sans plainte, confirme la véracité des promesses d’espace qui m’avaient attiré vers ce véhicule.

Ce modèle s’adresse aux familles qui utilisent régulièrement les trois rangées, ont besoin d’une forte capacité de remorquage et privilégient l’efficacité hybride plutôt que la consommation minimale. Le système Hybrid MAX se justifie pour ceux qui tractent fréquemment des bateaux, remorques ou charges lourdes tout en profitant d’une meilleure efficience qu’un V8 classique. Cependant, pour les familles se limitant aux trajets scolaires et aux commissions du week-end, la version hybride de base constitue un choix plus rationnel, offrant le même espace et des équipements similaires sans le supplément de performance.

Le Grand Highlander Hybrid MAX résout enfin l’énigme du VUS à trois rangées qui échappait à Toyota depuis des années, bien qu’il exige un investissement financier considérable pour y parvenir.