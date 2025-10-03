Nouveau Toyota bZ 2026 offert à partir de 49 648 $

Le VUS électrique Toyota bZ 2026 mis à jour offre désormais plus d’autonomie et une puissance accrue.

Toyota lance au Canada le VUS électrique bZ 2026 rafraîchi, à partir de 49 648 $.

L’autonomie grimpe jusqu’à 468 km, avec une puissance de 338 ch pour les versions à traction intégrale.

Le port NACS et une recharge plus rapide élargissent l’accès à l’infrastructure de recharge au pays.

Toyota a dévoilé les prix canadiens de son bZ 2026 mis à jour. Premier VUS 100 % électrique mondial de la marque, il propose maintenant une autonomie bonifiée, une recharge accélérée et un design revu. Le véhicule est offert dans les concessions à l’échelle du pays à un prix de départ de 45 990 $ (49 648 $ avec frais).

La gamme 2026 comprend trois modèles : le bZ XLE à traction, le bZ XLE à traction intégrale à 53 390 $, et le Limited AWD à 61 690 $. Le prix total estimé des véhicules, incluant transport, frais de concession et autres frais, varie entre 49 648 $ et 65 348 $, avant taxes et immatriculation.

Le bZ 2026 introduit une batterie lithium-ion de plus grande capacité sur les versions à traction intégrale, atteignant 77 kWh. Toyota estime une autonomie maximale de 468 kilomètres pour le XLE AWD et de 436 kilomètres pour le Limited AWD, tandis que le XLE à traction affiche jusqu’à 380 kilomètres avec sa batterie de 57,7 kWh.

Les versions à traction intégrale développent désormais jusqu’à 338 chevaux, une hausse de 50 % par rapport au modèle précédent, et peuvent accélérer de 0 à 100 km/h en environ 5,1 secondes.

Pour la première fois, le bZ adopte un port de recharge NACS (North American Charging System), donnant accès à des milliers de bornes de recharge rapide Tesla au Canada. Dans des conditions idéales, une recharge rapide en courant continu permet de passer de 10 à 80 % en environ 30 minutes. Un nouveau chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif, en hausse par rapport à l’unité de 7 kW précédente, est désormais de série sur toute la gamme.

Le nom du modèle a été raccourci de bZ4X à bZ, et le VUS bénéficie d’un design révisé comprenant une nouvelle façade avant, des feux à DEL plus minces et des élargisseurs d’ailes avant et arrière de couleur assortie offerts en option. L’habitacle a été redessiné avec un écran tactile plus grand de 14 pouces, une console centrale mise à jour et deux stations de recharge sans fil pour téléphones.