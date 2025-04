Toyota Sienna 2025 vs Kia EV9 2025 : Espace et polyvalence contre puissance et style

Un regard comparatif sur le Kia EV9 Land AWD 2025 et l’inégalable praticité de la Toyota Sienna.

La Toyota Sienna offre un espace intérieur inégalé et une polyvalence familiale difficile à battre.

Le EV9 se distingue par sa puissance, son design audacieux et sa motorisation entièrement électrique.

Le choix repose sur les priorités : capacité de chargement et agilité ou puissance et efficience électrique.

Il y a quelques années, si on m’avait demandé quel véhicule je choisirais pour la vie de famille, les escapades routières et la folie du quotidien, j’aurais répondu sans hésiter : la Toyota Sienna. Depuis près de cinq ans, c’est ma référence absolue en matière d’espace, d’économie d’essence, de confort et de praticité. Je suis tombée amoureuse de la Sienna dès son arrivée à la fin des années 1990, remplaçant l’exceptionnelle Previa, elle-même héritière de l’ultra cool Van (alias MasterAce). C’est pourquoi je me suis autoproclamée « Reine de la minifourgonnette ».

Mais les temps changent, et moi aussi. Aujourd’hui, mon nom figure sur le certificat d’immatriculation d’un Kia EV9 Land AWD 2025 — un VUS électrique à six places. Il y a un an, j’aurais éclaté de rire si quelqu’un m’avait dit que je conduirais un VÉ, encore moins un VUS électrique à trois rangées. Et pourtant, me voilà.

Ce n’est pas une histoire de « quel véhicule est le meilleur », mais plutôt une réflexion du genre « ai-je fait une erreur ? ». Et après avoir passé du temps de qualité dans les deux, la réponse est… nuancée.

Design extérieur et présence sur la route

Commençons par l’évidence : choisissez la Sienna si vous voulez passer inaperçu. Même avec la nouvelle version Limited 2025 et son groupe Platinum, elle demeure discrète. Le EV9, lui, avait l’habitude d’attirer tous les regards — aujourd’hui, un peu moins vu sa popularité grandissante — mais il garde une présence de rue bien plus marquée, surtout dans la teinte Ocean Blue.

Mon EV9 n’est pas entièrement d’origine. J’ai remplacé les roues par des jantes FAST EV01 avec des pneus Hankook Ion Evo. C’est un petit clin d’œil esthétique, mais l’important reste ce qu’on trouve à l’intérieur.

Espace intérieur : un affrontement inégal

C’est ici que la Sienna écrase littéralement le EV9.

Derrière la troisième rangée, la Sienna propose 949 litres de volume. Le EV9 ? Seulement 573. Ce n’est pas un détail quand on transporte quatre enfants et tout leur attirail. La profondeur du coffre de la Sienna avale les objets sans effort. Avec la banquette arrière rabattue, la Sienna garde l’avantage : 2 129 litres contre 1 233 litres pour le EV9. Et si on couche tout jusqu’à l’avant ? La Sienna offre 2 860 litres. Une smart pourrait y loger. Le EV9, lui, peine à offrir plus d’espace total que la Sienna avec seulement deux rangées.

L’accès joue aussi un rôle. Les portes coulissantes électriques de la Sienna facilitent l’entrée des enfants dans les stationnements serrés. En plus, ils adorent les boutons et les poignées basses pour grimper seuls à bord. Le EV9 ? Portes classiques… et la sempiternelle bousculade fraternelle.

La Sienna marque un autre point avec sa configuration des sièges. Du modèle XSE jusqu’au Limited avec ensemble Platinum, on obtient des fauteuils capitaine en deuxième rangée et une vraie banquette trois places à l’arrière. Résultat : sept places. Mon EV9 ? Six, sauf si on choisit l’option de la banquette en deuxième rangée.

Petit bémol : le frigo et l’aspirateur de la Sienna Limited. Ça a l’air cool, mais ça bloque l’allée centrale et c’est plus encombrant qu’utile.

Groupe motopropulseur et conduite

Sur la route, les rôles s’inversent.

La Sienna propose une motorisation hybride avec un 4-cylindres 2,5 L développant 245 chevaux combinés. Avec la traction intégrale et la boîte eCVT, je tourne autour de 6,7 à 7,0 L/100 km. Malgré ses plus de 4 800 lb, elle est étonnamment agile. Les entrées d’autoroute ? Elle s’en sort très bien. Testé et approuvé.

Mais le EV9, c’est un autre monde. Deux moteurs, 379 chevaux et 516 lb-pi de couple. Il pèse environ 1 000 lb de plus que la Sienna, mais la puissance compense largement. Les accélérations sont fluides et grisantes. Il se recharge rapidement (pas aussi vite qu’un plein d’essence, évidemment), et avec plus de 450 km d’autonomie, il s’insère parfaitement dans mon quotidien.

La régénération au freinage, contrôlée par palettes, rend la conduite urbaine plus dynamique et engageante.

Prix et valeur

La Sienna Limited AWD avec groupe Platinum approche les 71 000 $. Le EV9 Land AWD avec ensemble Premium est à 74 995 $. Un écart d’environ 4 000 $.

Oui, le EV9 offre plus de puissance, plus de technologie, et zéro arrêt à la pompe. Mais la Sienna reste imbattable pour l’espace, les coûts d’utilisation plus faibles (surtout en version XSE à 55 000 $) et la configuration à sept places. Le frigo est mignon, mais tout le reste compte bien plus.

Le verdict

Ce n’est pas un adieu à la Sienna. Loin de là. Je rêve encore de ses portes coulissantes quand je suis coincée entre deux VUS au supermarché. Pour une vraie vie de famille, elle demeure l’option à battre — peu importe la réputation des minifourgonnettes.

Cela dit, le EV9 a changé ma perspective. J’adore son couple, son silence, sa techno et l’absence de carburant. Est-ce parfait ? Non. Est-ce que je reviendrais à la Sienna ? Peut-être… selon le nombre de sacs de hockey à transporter.

Pour l’instant, le EV9 l’emporte. De justesse. Mais je garde ma couronne. Une Reine de la minifourgonnette reste toujours une Reine.