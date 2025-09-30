Tarifs américains, Hyundai délaisse le Tucson XRT… temporairement

Le Tucson aura un nouvel approvisionnement en raison des tarifs imposés par l’administration Trump. La version aventurière XRT est sacrifiée.

Le Tucson XRT n’est plus offert au Canada

La majorité des Tucson vendus au Canada étaient fabriquées en Alabama

Les tarifs trumpistes sont à l’origine de la situation

Nous avons appris que Hyundai Canada n’offrira pas de version XRT au Canada pour l’année modèle 2026. La raison est son unique lieu de fabrication, l’usine Montgomery en Alabama. On sait que le Tuscon est construit dans plusieurs usines dans le monde, Alabama, Corée du Sud ou encore le Mexique. Dans le cas des véhicules Tucson historiquement vendus au Canada, à l’exception des hybride et hybride rechargeable, ils étaient construits en Alabama. Toutefois, la réplique canadienne aux tarifs douaniers américains a forcé Hyundai Canada à s’approvisionner ailleurs pour le Tucson.

Viva Mexico

Alors que les Tuscon à moteur à essence conventionnel vendu au Canada viendront maintenant du Mexique, un modèle ne passe pas le mur. En effet, la version pour les aventures légères XRT, une nouveauté pour l’année modèle 2025, était exclusivement construite aux États-Unis. De ce fait, Hyundai Canada a tout simplement décidé de ne plus offrir ce modèle au Canada, du moins tant que la situation tarifaire sera la même.

Voici l’affirmation de Hyundai Canada :

« Alors que Hyundai Auto Canada continue de surveiller et de s’adapter à la situation tarifaire, la production de certains modèles Tucson à moteur thermique destinés au marché canadien a été modifiée. (…) Plus précisément, la version XRT est temporairement suspendue pour l’année-modèle 2026. »

Un modèle hautement important.

Au premier trimestre de 2025, Hyundai Canada a importé 3 598 Tucson d’Alabama et 4 636 autres unités de marchés. Aucun Tucson vendu au pays durant cette période ne provenait du Mexique. Ce fait changera sous peu.

Depuis le 3 avril, les États-Unis imposent des tarifs pouvant atteindre 25 % sur les véhicules importés, dont ceux du Canada. L’unifolié a répondu dès le 9 avril avec des contre-mesures visant les véhicules assemblés chez nos voisins du sud et c’est ce qui fait mal à plusieurs constructeurs automobiles qui importent des véhicules des États-Unis.

Le Tucson conserve sa place de pilier commercial au Canada, représentant à lui seul un quart des ventes de Hyundai au premier trimestre. Il partage l’usine américaine avec deux autres modèles importants: le Santa Fe et le Santa Cruz, deux modèles qui subissent également des conséquences bien réelles.

Le moteur à essence du Santa Fe y passe aussi

Tout d’abord, le Santa Cruz, étant uniquement construit aux États-Unis, est exclu du catalogue canadien. Dans cette même foulée, et venant des États-Unis, les versions strictement à essence du Santa Fe, cette avec le 4-cylindres turbocompressé de 2,5 litres ne sont plus offertes au Canada. L’offre est maintenant complètement hybride. Le Santa Fe est donc livrable avec un 4-cylindres de 1,6 litre à assistance électrique permettant une puissance combinée de 231 chevaux avec un couple de 271 lb-pi.