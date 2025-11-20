RAM lance un nouveau Dakota au Brésil, mais pas celui que nous aurons en Amérique du Nord

Cette camionnette intermédiaire pour l’Amérique du Sud est basée sur le Fiat Titano et a des origines chinoises.

La mécanique est composée d’un quatre-cylindres turbodiesel de 2,2L et d’une boîte automatique à 8 rapports.

La marque travaille sur une autre camionnette intermédiaire, peut-être aussi nommée Dakota, pour l’Amérique du Nord.

RAM a puisé dans les ressources du groupe Stellantis pour proposer une nouvelle camionnette intermédiaire en Amérique du Sud.

Nommé Dakota, en l’honneur de l’ancienne camionnette intermédiaire de Dodge, ce modèle est en fait une version restylée des Fiat Titano et Peugeot Landtrek, qui sont issus d’une collaboration entre la branche européenne de Stellantis et le constructeur chinois Chang’an.

Présenté aujourd’hui, en préparation au salon de l’auto de Sao Paulo, le RAM Dakota sera offert au Brésil en versions Warlock, plus axée sur la conduite hors-route, et Laramie, plus luxueuse.

Les deux seront animées par un moteur quatre-cylindres turbodiesel de 2,2L qui développe 200 chevaux et 332 lb-pi de couple, associé à une boite de vitesse automatique à 8 rapports et une boîte de transfert automatique avec modes 2×4, 4×4 Hi et 4×4 Lo.

Les deux versions viennent d’office avec les feux extérieurs entièrement à DEL, mais le Laramie ajoute une barre de lumières connectant les phares, des animations lumineuses au verrouillage et au déverrouillage, et des jantes taillées au diamant de 18 pouces.

À l’intérieur, le Warlock et le Laramie se partagent un écran tactile de 12.3 pouces qui comprend Apple Car Play et Android Auto sans fil, la navigation intégrée, les pages hors-route, l’assistant virtuel, des caméras panoramiques avec une fonction permettant de voir sous le véhicule, et un chargeur par induction avec refroidissement intégré.

Les acheteurs du Laramie bénéficient en plus d’une sellerie en cuir brun et d’avantage de matériaux rembourrés.

Le nouveau Dakota complète la gamme de camions RAM en Amérique Latine, qui comporte les 1500, 2500 et 3500, mais aussi le Rampage, une camionnette compacte monocoque construite à partir du Jeep Compass.

Bien que les acheteurs Nord-Américains réclament depuis plus d’une décennie un remplaçant de l’ancien Dodge Dakota, n’espérez pas voir cette nouvelle camionnette brésilienne sur nos routes.

À sa place, Stellantis développe actuellement une autre camionnette de taille similaire spécifiquement pour le Canada et les États-Unis.

Peu de détails sont connus sur ce modèle, qui devrait arriver en quelque part en 2027 comme modèle 2028, mais il pourrait partager le nom Dakota avec son cousin d’Amérique du Sud.

Le design de la version Nord-Américaine devrait aussi être plus similaire à celui des camionnettes 1500 et 2500, puisqu’il aura été conçu par les mêmes stylistes et ingénieurs alors que le modèle brésilien doit composer avec une structure de base développée par Peugeot.