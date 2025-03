GM Design présente un concurrent potentiel du Ford Maverick sur le segment des petits pick-up

GM Design a dévoilé un concept de petit pick-up Chevrolet, laissant entrevoir un rival potentiel au Ford Maverick.

Le Ford Maverick domine le marché des petits pick-up, avec peu de concurrence directe de la part des grands constructeurs.

GM Design a partagé les images d’un concept de camion compact Chevrolet au style audacieux et qui pourrait être équipé d’un système électrique.

Ram prévoit d’entrer dans le segment des petits camions d’ici 2028.

Le Maverick reste l’acteur dominant du marché des petits pick-up, avec peu de concurrence directe de la part des autres constructeurs automobiles, y compris Stellantis et GM, les rivaux traditionnels de Ford à Detroit. Alors que les pick-up non intégraux continuent de gagner en popularité, Chevrolet (et GMC) n’ont pas encore présenté d’adversaire. Cependant, un récent concept de GM Design suggère que cela pourrait changer.

View this post on Instagram A post shared by GM Design (@generalmotorsdesign)

Une série de rendus postés sur la page Instagram officielle de General Motors Design laisse entrevoir un potentiel petit pick-up Chevrolet. Le concept, créé par le designer de GM David Acosta, présente des éléments de style audacieux, notamment des feux de jour à DEL proéminents et un pare-chocs noirci. L’absence de calandre traditionnelle suggère qu’il pourrait s’agir d’un véhicule électrique. Nous apprécions également le cadre noir du pare-brise et les garnitures noires assorties des montants B et C.

La double cabine, les ailes sculptées et les grandes roues (qui ne seront pas produites en série) soulignent l’aspect robuste du véhicule. Bien que Chevrolet n’ait pas confirmé ses plans pour un petit pick-up, des rapports datant de 2023 indiquaient qu’un projet similaire avait été abandonné. Cependant, avec Ram qui prévoit d’entrer dans le segment d’ici 2028, alias le Rampage, le marché des pick-up compacts est en pleine expansion.

Si Chevrolet devait développer un concurrent, il pourrait se positionner aux côtés du Ford Maverick et même du Hyundai Santa Cruz, offrant une alternative aux acheteurs à la recherche d’un camion plus petit que le Colorado ou le Silverado. Pouvons-nous recommander le nom « Luv » ?