Jeep ajoute le moteur turbo Hurricane au Grand Cherokee 2026 et simplifie la gamme

Le nouveau moteur turbo de 2,0 L remplace l’ancienne quatre cylindres dans la gamme révisée du Jeep Grand Cherokee 2026.

Le moteur Hurricane 4 turbo développe 324 ch et 332 lb-pi dans le Grand Cherokee 2026.

Une stratégie simplifiée réduit la gamme à trois versions : Laredo, Limited et Summit.

Nouveau système d’infodivertissement, calandre et éclairage mis à jour avant le lancement de la production à la fin de 2025.

Présenté pour la première fois en 1992, le Jeep Grand Cherokee demeure l’un des piliers de la marque et a largement contribué à définir le segment moderne des VUS intermédiaires. Reconnu pour sa combinaison unique de capacités hors route et d’aptitudes au quotidien, il a évolué au fil de cinq générations et figure toujours parmi les VUS les plus vendus en Amérique du Nord.

En plus de trois décennies, le Grand Cherokee s’est décliné en de multiples variantes, dont un modèle hybride rechargeable, le Trackhawk hautes performances, le Trailhawk axé sur le tout-terrain et une version familiale à trois rangées. Chacune visait à élargir son attrait auprès d’une clientèle urbaine, suburbaine, passionnée de puissance ou d’aventure.

Pour 2026, Jeep proposera une version actualisée de la cinquième génération du Grand Cherokee. La grande – ou petite – nouvelle, c’est l’arrivée d’un moteur quatre cylindres turbo, l’une des nombreuses améliorations qui incluent une gamme simplifiée, un habitacle modernisé et des ajustements de design. La production commencera vers la fin de 2025.

Le nouveau moteur Hurricane 4 Turbo de 2,0 litres (dérivé de la famille de moteurs Hurricane I6) remplace l’ancien quatre cylindres de la marque et devient le groupe motopropulseur de base pour certaines versions. Offrant une puissance de 324 chevaux et un couple de 332 lb-pi, il promet une autonomie estimée à 810+ km et une capacité de remorquage pouvant atteindre 6 200 livres.

Jeep applique ici une technologie issue du sport automobile, notamment un système d’allumage à préchambre appelé Turbulent Jet Ignition. Ce système vise à améliorer l’efficacité de la combustion tout en réduisant les émissions. Le turbocompresseur à géométrie variable procure un couple généreux à bas régime, le couple maximal étant disponible entre 3 000 et 4 500 tr/min. Le moteur sera assemblé à l’usine Stellantis de Dundee, au Michigan.

La gamme du Grand Cherokee 2026 subit également une refonte, Jeep réduisant le nombre de versions à trois : Laredo, Limited et Summit. Le Laredo conserve le moteur V6 de 3,6 litres, tandis que les versions supérieures adoptent le nouveau moteur Hurricane. La version hybride rechargeable demeure offerte sur les variantes Trailhawk, Limited et Summit.

Parmi les nouveautés à bord, on note un écran d’infodivertissement de 12,3 pouces désormais de série sur les versions intermédiaires et supérieures, ainsi qu’un écran optionnel côté passager. D’autres caractéristiques disponibles incluent des technologies d’assistance à la conduite, une caméra à vision périphérique à 360 degrés et un système audio McIntosh à 19 haut-parleurs.

À l’extérieur, le Grand Cherokee reçoit une calandre et des phares redessinés, ainsi que de nouvelles couleurs de carrosserie. Les variantes à trois rangées conservent l’appellation Grand Cherokee L et offrent des ports USB pour la troisième rangée ainsi qu’une banquette optionnelle à la deuxième.

La production du Grand Cherokee 2026 aura lieu au complexe d’assemblage de Detroit — usines Jefferson et Mack. Il s’agit de l’un des quatre modèles Jeep prévus pour le second semestre de 2025, aux côtés des nouveaux Cherokee, Grand Wagoneer et Recon entièrement électrique.

Les prix et les versions canadiennes exactes seront annoncés sous peu.