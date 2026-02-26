Le coffre avant devient une option payante avec le Ford Mustang Mach-E 2026

Plusieurs véhicules tout électriques proposent une particularité que seules les voitures à moteur à essence arrière ont eu le loisir d’offrir : un coffre avant. C’est le cas du Ford Mustang Mach-E, et ce depuis son lancement en 2021. Attention toutefois, car à partir de cette année, vous devrez payer un supplément pour accéder à cet espace de chargement pratique sous le capot.

Le coffre avant était l’une des signatures du Mustang Mach-E.

Pour le moment, la mesure touche les États-Unis, mais elle pourrait s’étendre au Canada.

Un montant de 450 $ US est exigé désormais pour le coffre.

Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ?

Concrètement, Ford a retiré le coffre avant de la liste d’équipements de série du Mustang Mach-E aux États-Unis. Cette caractéristique est désormais livrable en échange de 495 billets verts. La raison ? L’espace de quelque 140 litres n’était pas vraiment utilisé par les propriétaires selon les analyses de données du constructeur. La compagnie n’a pas expliqué pourquoi elle avait pris cette décision.

Ce qui est ironique, c’est que lors du lancement du modèle en 2021, Ford avait grandement misé sur l’immense coffre avant qu’elle offrait. Ce dernier a perdu la moitié de sa capacité lors de la mise à niveau du modèle en 2024, lors de laquelle une pompe à chaleur a été ajoutée.

Ailleurs à travers l’industrie, la plupart des fabricants n’exigent pas de suppléments pour profiter d’un coffre à l’avant. Dodge le fait, toutefois, avec sa Charger Daytona, car la chose est offerte avec l’ensemble R/T qui fait grimper la facture.

Ailleurs, certains modèles ne disposent même pas de coffre à l’avant.

N’empêche, il y a quelque chose de frustrant à constater qu’un constructeur offrait quelque chose gratuitement, puis décide de le retirer de son offre.

Notez que pour le moment, cette nouvelle concerne le marché américain. Il faudra surveiller le site canadien de la compagnie pour vérifier si le coffre avant est toujours inclus avec le modèle.