Devriez-vous acheter le Ford Mustang Mach-E 2025 ?

Ford a passé près de cinq ans à peaufiner la formule du Mach-E, et l’année-modèle 2025 représente la démonstration la plus claire à ce jour d’un constructeur qui écoute réellement les commentaires de ses clients. Les changements ne sont pas spectaculaires — un nouveau groupe d’apparence ici, un levier de vitesses différent là —, mais ils répondent à de véritables plaintes d’acheteurs existants. Le plus important : la pompe à chaleur est maintenant offerte de série sur toute la gamme, donnant enfin aux acheteurs canadiens la confiance hivernale qu’ils réclamaient depuis le lancement du modèle.

Ma semaine au volant de cette version Premium eAWD à autonomie prolongée en Molten Magenta m’a rappelé à la fois ce que Ford avait bien réussi dès le départ et où le Mach-E laisse encore place à l’amélioration. À 71 125 $ tel qu’essayé, cette configuration se situe solidement au sommet de son segment. La question n’est donc pas de savoir si le Mach-E est devenu un véhicule électrique compétent — il l’est clairement —, mais si sa combinaison particulière de forces et de compromis correspond à vos priorités et à votre budget.

Faits saillants du Ford Mustang Mach-E 2025

Le Mach-E 2025 reçoit plusieurs mises à jour significatives issues des commentaires des propriétaires précédents. Ford a maintenant intégré de série la pompe à chaleur à injection de vapeur sur toutes les versions, ciblant directement les préoccupations d’efficacité par temps froid auxquelles font face les conducteurs canadiens. Le sélecteur rotatif de vitesses, souvent critiqué, a été remplacé par un levier monostable plus conventionnel, tandis que le coffre avant gagne en fonctionnalité grâce à de nouveaux points d’ancrage du système Ford Integrated Tether, bien que sa capacité totale diminue légèrement à cause de la nouvelle pompe à chaleur.

Ma version d’essai Premium eAWD Extended Range combine une batterie lithium-ion de 88 kWh à deux moteurs électriques produisant 346 ch et 428 lb-pi de couple. Ford annonce une autonomie estimée de 483 km pour cette configuration, avec une recharge rapide DC jusqu’à 150 kW. L’équipement Premium comprend des sièges ActiveX chauffants et ventilés, un toit panoramique vitré, un système audio B&O et la technologie de conduite mains libres BlueCruise, maintenant dotée d’une fonction de changement de voie automatique pour 2025. Offert à partir de 58 995 $, mon véhicule d’essai atteint 71 125 $ avec les options suivantes : batterie à autonomie prolongée (4 000 $), toit panoramique (1 995 $) et ensemble technologique BlueCruise (3 295 $).

L’habitacle s’articule autour d’un écran tactile SYNC 4A de 15,5 po gérant la majorité des fonctions du véhicule, accompagné d’un tableau de bord numérique de 10,2 po. Les caractéristiques de sécurité de série incluent le Ford Co-Pilot360 avec freinage d’urgence automatique, surveillance des angles morts et régulateur de vitesse adaptatif. Le niveau Premium ajoute une meilleure insonorisation, une suspension plus souple et plusieurs éléments de confort distinguant nettement cette version du modèle Select de base.

Pourquoi acheter le Ford Mustang Mach-E 2025

Autonomie sur autoroute qui change la donne : La conduite mains libres BlueCruise et sa fonction de changement de voie automatique rendent les longs trajets beaucoup moins fatigants. Sur les routes cartographiées, le système maintient vitesse et distance tout en changeant de voie d’un simple clignotement.

La conduite mains libres BlueCruise et sa fonction de changement de voie automatique rendent les longs trajets beaucoup moins fatigants. Sur les routes cartographiées, le système maintient vitesse et distance tout en changeant de voie d’un simple clignotement. Performances à la hauteur des promesses : Le groupe motopropulseur à deux moteurs procure une accélération instantanée et fluide qui ridiculise la majorité des VUS à essence. Les dépassements sont faciles, et le centre de gravité bas des batteries favorise une agilité surprenante pour un VUS familial.

Technologie qui simplifie la vie : Le système SYNC 4A réagit rapidement aux commandes, et CarPlay et Android Auto fonctionnent sans fil et de façon fiable. Les mises à jour à distance assurent l’ajout de nouvelles fonctions et améliorations sans devoir passer chez le concessionnaire.

Le système SYNC 4A réagit rapidement aux commandes, et CarPlay et Android Auto fonctionnent sans fil et de façon fiable. Les mises à jour à distance assurent l’ajout de nouvelles fonctions et améliorations sans devoir passer chez le concessionnaire. Espace et polyvalence : L’habitacle spacieux, les 1 690 litres de volume de chargement (banquette rabattue) et le coffre avant additionnel offrent une grande flexibilité. Le plancher plat et l’ouverture arrière large facilitent les courses hebdomadaires comme les déménagements.

L’habitacle spacieux, les 1 690 litres de volume de chargement (banquette rabattue) et le coffre avant additionnel offrent une grande flexibilité. Le plancher plat et l’ouverture arrière large facilitent les courses hebdomadaires comme les déménagements. Qualité audio supérieure : Le système B&O en option offre un son d’une clarté remarquable. Que ce soit via Apple CarPlay ou SiriusXM, la qualité audio rehausse chaque trajet.

Pourquoi ne pas acheter le Ford Mustang Mach-E 2025

Dépendance à l’écran tactile : Les réglages de climatisation ou l’accès au coffre nécessitent de naviguer dans le grand écran central. L’absence de commandes physiques pour ces fonctions de base peut devenir irritante et même distrayante en circulation dense.

Les réglages de climatisation ou l’accès au coffre nécessitent de naviguer dans le grand écran central. L’absence de commandes physiques pour ces fonctions de base peut devenir irritante et même distrayante en circulation dense. Manques technologiques surprenants : Pour un véhicule misant sur la technologie, l’absence d’affichage tête haute ou de bouton d’ouverture dans le coffre est frustrante. De plus, le toit panoramique ne dispose d’aucune protection solaire intégrée, ce qui rend l’habitacle étouffant en plein été.

Pour un véhicule misant sur la technologie, l’absence d’affichage tête haute ou de bouton d’ouverture dans le coffre est frustrante. De plus, le toit panoramique ne dispose d’aucune protection solaire intégrée, ce qui rend l’habitacle étouffant en plein été. Contrôle limité du freinage régénératif : Contrairement à plusieurs concurrents, le Mach-E n’offre pas de palettes au volant pour moduler la régénération. Les réglages passent par les modes de conduite, ce qui limite la personnalisation en temps réel.

Manque d’émotion : Malgré son design agressif et ses chiffres de performance, le Mach-E ne dégage pas l’intensité attendue d’un véhicule Mustang. Même en mode Unbridled avec sons artificiels, l’expérience semble simulée, manquant de caractère authentique.

Malgré son design agressif et ses chiffres de performance, le Mach-E ne dégage pas l’intensité attendue d’un véhicule Mustang. Même en mode Unbridled avec sons artificiels, l’expérience semble simulée, manquant de caractère authentique. Fiabilité encore préoccupante : Les rappels fréquents — dont un arrêt de vente récent lié à des problèmes de batterie et de verrouillage — nuisent à la confiance. Bien que des mises à jour logicielles règlent certaines anomalies, la récurrence des problèmes électroniques demeure inquiétante.

Conclusion

Le Ford Mustang Mach-E 2025 est la version la plus aboutie du multisegment électrique de Ford depuis son arrivée. L’ajout de la pompe à chaleur transforme son comportement hivernal, tandis que le nouveau levier de vitesses et les fonctions améliorées de BlueCruise répondent enfin à de vraies frustrations. Ces changements ne sont pas révolutionnaires, mais ils prouvent l’engagement de Ford à améliorer continuellement son produit selon les commentaires des propriétaires.

Durant mon essai, j’ai apprécié le Mach-E pour ce qu’il est : un véhicule technologique et pratique offrant des performances engageantes. Pour ceux qui priorisent l’efficacité électrique, les aides à la conduite avancées et les capacités quatre saisons dans un ensemble distinctif, il représente un choix solide malgré son prix élevé. Cependant, les conducteurs recherchant le frisson d’une voiture sportive ou préférant des commandes physiques devraient l’essayer longuement avant de se décider. Le Mach-E brille lorsqu’on l’évalue comme un VUS électrique moderne et polyvalent, plutôt qu’à travers le prisme nostalgique de l’emblème Mustang.